[{"available":true,"c_guid":"e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa nem tudja tisztázni magát a Nemzetbiztonsági Bizottság keddi ülésén, mert a Fidesz nem megy arra el, így az nem lesz működőképes. Németh Szilárd szerint a Soros-hálózat emberei már magyar munkahelyeket fenyegetnek.\r

\r

","shortLead":"Kósa nem tudja tisztázni magát a Nemzetbiztonsági Bizottság keddi ülésén, mert a Fidesz nem megy arra el, így az nem...","id":"20180320_Nemcsak_Kosa_menekul_a_Fidesz_sem_megy_el_a_csengeri_haztartasbeli_miatt_osszehivott_bizottsagi_ulesre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b41b99-847e-4216-bcc0-fe96cbf78f81","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Nemcsak_Kosa_menekul_a_Fidesz_sem_megy_el_a_csengeri_haztartasbeli_miatt_osszehivott_bizottsagi_ulesre","timestamp":"2018. március. 20. 11:53","title":"Nemcsak Kósa menekül: a Fidesz sem megy el a csengeri háztartásbeli miatt összehívott bizottsági ülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb840263-058b-4560-a2e8-6142b1699c44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A Megyeri utat a forgalom elől lezárták, csak az autóbuszok közlekedhetnek.","shortLead":"A Megyeri utat a forgalom elől lezárták, csak az autóbuszok közlekedhetnek.","id":"20180320_viragboltba_csapodott_egy_kukasauto_ujpesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb840263-058b-4560-a2e8-6142b1699c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23ad2b9-fb58-400b-825f-31e19825a592","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180320_viragboltba_csapodott_egy_kukasauto_ujpesten","timestamp":"2018. március. 20. 08:50","title":"Virágboltba csapódott egy kukásautó Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7eb5026-ef6e-4d43-ace0-a92fb2d2ce67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyenlőségre kell törekedni.","shortLead":"Egyenlőségre kell törekedni.","id":"20180319_Megfejtettek_hogyan_kell_jol_alkudni_az_eBayen_es_tarsaikon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7eb5026-ef6e-4d43-ace0-a92fb2d2ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f0defe-121a-41d9-afc2-d5ada8f6fd4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Megfejtettek_hogyan_kell_jol_alkudni_az_eBayen_es_tarsaikon","timestamp":"2018. március. 19. 19:12","title":"Megfejtették, hogyan kell jól alkudni az eBayen és társaikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter esti videójában számolt be erről, meg mindarról, mit végzett hétfőn. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter esti videójában számolt be erről, meg mindarról, mit végzett hétfőn. ","id":"20180320_hazi_kolbasz_szalonna_lazar_apjatok_orbannak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54516d13-7379-40f8-bda1-b0a2ac120e4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b71af37-e27a-45d5-bceb-a7ea64511e55","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_hazi_kolbasz_szalonna_lazar_apjatok_orbannak","timestamp":"2018. március. 20. 06:02","title":"Házi kolbásszal, szalonnával kényezteti Lázár apja Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csődbírósági védelmet kért a The Weinstein Co., miután a Harvey Weinstein társalapító szexuális zaklatási botrányába beleroppant cég eladására tett kísérletek meghiúsultak.","shortLead":"Csődbírósági védelmet kért a The Weinstein Co., miután a Harvey Weinstein társalapító szexuális zaklatási botrányába...","id":"20180320_csodvedelmet_kert_weinstein_cege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=462d5274-6cb9-4e11-ab74-eac60f2767bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc0a061-f886-4ed6-baaf-c90f35b15d55","keywords":null,"link":"/elet/20180320_csodvedelmet_kert_weinstein_cege","timestamp":"2018. március. 20. 11:15","title":"Eltörölték a titoktartást, megszólalhatnak Weinstein áldozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Ez most nem a hírverseny ideje, így döntöttek a szlovák szerkesztőségek, amelyek közös erővel igyekeznek végére járni annak az ügynek, amely miatt – minden bizonnyal – Ján Kuciaknak és menyasszonyának meg kellett halnia. A gyilkosság politikai következményeiről és a sajtó válaszáról Balog Beátával, Szlovákia első számú napilapjának és portáljának főszerkesztőjével beszélgettünk.","shortLead":"Ez most nem a hírverseny ideje, így döntöttek a szlovák szerkesztőségek, amelyek közös erővel igyekeznek végére járni...","id":"20180319_Minden_autokrata_vegzete_a_korrupcio_Orbane_es_Ficoe_is_az","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4a737c-f6e2-47cb-b773-572de4e8d189","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Minden_autokrata_vegzete_a_korrupcio_Orbane_es_Ficoe_is_az","timestamp":"2018. március. 19. 19:30","title":"\"Minden autokrata végzete a korrupció, Orbáné és Ficóé is az lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f5f80a-867c-4f1e-9572-601c03f50186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. László arra panaszkodott, hogy nagyon fáradt, ugyanis az előzetes letartóztatásban nem tud pihenni, ezért lefeküdt a vádlottak padjára.","shortLead":"P. László arra panaszkodott, hogy nagyon fáradt, ugyanis az előzetes letartóztatásban nem tud pihenni, ezért lefeküdt...","id":"20180319_Targyalasan_fekudt_le_aludni_a_Terez_koruti_robbantas_vadlottja_mentot_hivtak_hozza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40f5f80a-867c-4f1e-9572-601c03f50186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e480424-1caf-45ef-8690-d2124ae81261","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Targyalasan_fekudt_le_aludni_a_Terez_koruti_robbantas_vadlottja_mentot_hivtak_hozza","timestamp":"2018. március. 19. 10:35","title":"Tárgyalásán feküdt le aludni a Teréz körúti robbantás vádlottja, mentőt hívtak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3508cdb-492a-4b10-bced-75c7c3141282","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy lehet Teréz anyára célzott dartsnyilakkal és ürülékdobálással, és egy roppant ellenszenves Gáborral érvelni a választási részvétel mellett? A Comedy Centralnak sikerült.","shortLead":"Hogy lehet Teréz anyára célzott dartsnyilakkal és ürülékdobálással, és egy roppant ellenszenves Gáborral érvelni...","id":"20180320_Megszuletett_a_leghatasosabb_valasztasi_mozgosito_video_a_Comedy_Centraltol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3508cdb-492a-4b10-bced-75c7c3141282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8422eda-d4af-4add-9b65-278282e1948f","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Megszuletett_a_leghatasosabb_valasztasi_mozgosito_video_a_Comedy_Centraltol","timestamp":"2018. március. 20. 10:45","title":"Megszületett a leghatásosabb választási mozgósító videó a Comedy Centraltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]