Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió szigorú feltételek mellett jóváhagyta, hogy a Bayer német vegyipari konszern felvásárolja a Monsanto amerikai vetőmagtermelő és agrárvegyipari céget – közölte Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos.","shortLead":"Az Európai Unió szigorú feltételek mellett jóváhagyta, hogy a Bayer német vegyipari konszern felvásárolja a Monsanto...","id":"20180321_viheti_a_bayer_a_monsantot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017c05dc-90a8-49b0-bbf8-e8b59addb7ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_viheti_a_bayer_a_monsantot","timestamp":"2018. március. 21. 18:02","title":"Jóváhagyta a gigabizniszt Brüsszel: viheti a Bayer a Monsantót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147bb529-13ac-4674-8d40-f23e12e13cdc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden bizonnyal folytatást kap majd a Benedict Cumberbatch nevével fémjelzett Doctor Strange, de hogy mikor, egyelőre nem tudni. ","shortLead":"Minden bizonnyal folytatást kap majd a Benedict Cumberbatch nevével fémjelzett Doctor Strange, de hogy mikor, egyelőre...","id":"20180322_Doctor_Strange_2_Cumberbatch_szerint_egyelore_ne_remenykedjunk_a_folytatasban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147bb529-13ac-4674-8d40-f23e12e13cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d7c7e2-0fc7-4f2c-82e8-015a8ba8c29d","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Doctor_Strange_2_Cumberbatch_szerint_egyelore_ne_remenykedjunk_a_folytatasban","timestamp":"2018. március. 22. 18:41","title":"Doctor Strange 2? Cumberbatch szerint egyelőre ne reménykedjünk a folytatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely kedden hívta tárgyalni a Momentum és az Együtt elnökét. Juhász Péter elmegy, Fekete-Győr András nem.","shortLead":"Karácsony Gergely kedden hívta tárgyalni a Momentum és az Együtt elnökét. Juhász Péter elmegy, Fekete-Győr András nem.","id":"20180321_FeketeGyor_uzent_Karacsonynak_Az_alkudozas_nem_mukodik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974cdb18-a173-43c7-a75f-63e477b6a673","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_FeketeGyor_uzent_Karacsonynak_Az_alkudozas_nem_mukodik","timestamp":"2018. március. 21. 11:23","title":"Fekete-Győr nem köt alkut Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az androidos telefonok memóriája általában bővíthető microSD kártyával, most egy olyan Huawei telefon bukkant fel a kínai TENAA oldalon, amelyiken alapból 512 GB-nyi adat tárolható.","shortLead":"Bár az androidos telefonok memóriája általában bővíthető microSD kártyával, most egy olyan Huawei telefon bukkant fel...","id":"20180321_huawei_telefon_512_gb_memoriaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c65bf9e-d122-40c2-841d-1b239505a67a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_huawei_telefon_512_gb_memoriaval","timestamp":"2018. március. 22. 19:00","title":"Ebben a telefonban 512 GB memória lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cdfc3d-e373-4c69-95a0-88349102666b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal megkergette, fenyegette azokat, akik nem adtak pénzt neki.","shortLead":"A fiatal megkergette, fenyegette azokat, akik nem adtak pénzt neki.","id":"20180321_agressziv_keregeto_aldozatait_keresi_a_rendorseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1cdfc3d-e373-4c69-95a0-88349102666b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c579e5a-e962-4c58-9be5-6df73c724f02","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_agressziv_keregeto_aldozatait_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. március. 21. 15:42","title":"Agresszív kéregető áldozatait keresi a rendőrség – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyűjteni fog azoknak a diákoknak és érintetteknek a bírságára a Diákparlament és a Diákvagyok Mozgalom, akiket a rendőrség a február 23-i diáktüntetés utáni vonulás miatt kezdett el megbírságolni.\r

\r

","shortLead":"Gyűjteni fog azoknak a diákoknak és érintetteknek a bírságára a Diákparlament és a Diákvagyok Mozgalom, akiket...","id":"20180322_Gyujtest_szerveznek_rendorseg_altal_megbirsagolt_diakoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694c3828-5b66-4351-a8d1-c7cca006f161","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Gyujtest_szerveznek_rendorseg_altal_megbirsagolt_diakoknak","timestamp":"2018. március. 22. 14:43","title":"Gyűjtést szerveznek rendőrség által megbírságolt diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064b8c3d-d500-44d5-aa0c-0978575059e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pócs János azt mondja, annyira a kampányra koncentrál, hogy nem is nézi a híreket, Kósa Lajos pedig nem kínos.","shortLead":"Pócs János azt mondja, annyira a kampányra koncentrál, hogy nem is nézi a híreket, Kósa Lajos pedig nem kínos.","id":"20180321_Kosa_Lajos_Pocs_Janos_szerint_egyaltalan_nem_kinos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=064b8c3d-d500-44d5-aa0c-0978575059e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8adb36e-a023-43da-a7b6-0c80ec98a653","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Kosa_Lajos_Pocs_Janos_szerint_egyaltalan_nem_kinos","timestamp":"2018. március. 21. 08:53","title":"Pócs János nehezen nyílt meg nekünk, mert nem vagyunk jászságiak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a7aa54-e789-4e0e-a697-b4f5fe2a760a","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"hetilap","description":"Megidézte a XX. század káprázatos és nyomorúságos világát, csodatevő mágusokkal filozofált túlélésről, feltámadásról, szarvasokkal álmodott, készülő filmjében pedig egy házasság különös történetét meséli el.","shortLead":"Megidézte a XX. század káprázatos és nyomorúságos világát, csodatevő mágusokkal filozofált túlélésről, feltámadásról...","id":"201812__enyedi_ildiko__afelesegem_tortenete__eletterapiak__magikus_idok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a7aa54-e789-4e0e-a697-b4f5fe2a760a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ff8bfd-4ee3-48cf-873f-726b34e69f12","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.12/201812__enyedi_ildiko__afelesegem_tortenete__eletterapiak__magikus_idok","timestamp":"2018. március. 21. 00:00","title":"Mágikus idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]