[{"available":true,"c_guid":"5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóváírták a téli rezsicsökkentés összegét. Aki tartozik, annak az elmaradását csökkentették 12 ezer forinttal.","shortLead":"Jóváírták a téli rezsicsökkentés összegét. Aki tartozik, annak az elmaradását csökkentették 12 ezer forinttal.","id":"20180322_Erkeznek_a_rezsicsokkentes_utani_gazszamlak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8d6280-755e-44b3-99aa-0ec6d474dbc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Erkeznek_a_rezsicsokkentes_utani_gazszamlak","timestamp":"2018. március. 22. 14:19","title":"Érkeznek a rezsicsökkentés utáni gázszámlák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77aebfe2-417d-4ee8-be97-0e1790fcdd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kis odafigyeléssel magunk is tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb információt raktározza el rólunk a közösségi oldal. Ehhez mutatunk most öt beállítást, amiket elvégezve ön is nagyobb biztonságban tudhatja a személyére vonatkozó kényes adatokat.","shortLead":"Kis odafigyeléssel magunk is tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb információt raktározza el rólunk...","id":"20180322_biztonsagos_facebook_beallitasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77aebfe2-417d-4ee8-be97-0e1790fcdd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f6b175-4061-4a3b-8693-6c6f1d205c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_biztonsagos_facebook_beallitasok","timestamp":"2018. március. 22. 08:03","title":"Azonnal állítsa be ezt az 5 dolgot a Facebook-fiókjában, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d95eed3-24ef-43b3-9e93-416f8be6d82a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem tudta meggyőzően igazolni, hogy hátrányosan érinti a kamupártok csalással szerzett jelöléseinek elfogadása, ezért a Kúria után az Alkotmánybíróság sem volt hajlandó érdemben foglalkozni a panaszával.","shortLead":"A Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem tudta meggyőzően igazolni, hogy hátrányosan érinti a kamupártok csalással szerzett...","id":"20180322_Kamuzik_az_Alkotmanybirosag_miutan_a_ketfaarkuak_megtamadtak_a_kamupartokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d95eed3-24ef-43b3-9e93-416f8be6d82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b077c2-7aae-409d-85f3-cae78903ddd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Kamuzik_az_Alkotmanybirosag_miutan_a_ketfaarkuak_megtamadtak_a_kamupartokat","timestamp":"2018. március. 22. 13:54","title":"Kamuzik az Alkotmánybíróság, miután a kétfarkúak megtámadták a kamupártokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269b58b7-06fa-4a60-a057-320b31946b52","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Magyarországon a tőkék takarása gyakrabban használt módszer, ez azonban maximum fagypont alatti 2-3 fok esetén hatásos. ","shortLead":"Magyarországon a tőkék takarása gyakrabban használt módszer, ez azonban maximum fagypont alatti 2-3 fok esetén hatásos. ","id":"20180322_Begyujtottak_a_svajci_szoloknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=269b58b7-06fa-4a60-a057-320b31946b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f194bf-5f8b-4114-8018-5d80f180fabe","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Begyujtottak_a_svajci_szoloknek","timestamp":"2018. március. 22. 11:45","title":"Begyújtottak a svájci szőlőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a568d2-42cc-4bd2-85ef-a51645d47f33","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, szerdán, 73 éves korában elhunyt Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő, műfordító – tudatta családja.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, szerdán, 73 éves korában elhunyt Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő...","id":"20180322_meghalt_Szollosi_Zoltan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47a568d2-42cc-4bd2-85ef-a51645d47f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37990501-1334-49ad-a202-091e5a4fbbb1","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_meghalt_Szollosi_Zoltan","timestamp":"2018. március. 22. 10:02","title":"Meghalt Szöllősi Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c43619-0b65-4801-b272-300f39fcd797","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"30 éve van piacon a japán SUV és ennek alkalmából piacra dobtak egy 30 darabos limitált szériát. Legalábbis Oroszországban, ahol azonnal el is kapkodták a sorszámozott példányokat.","shortLead":"30 éve van piacon a japán SUV és ennek alkalmából piacra dobtak egy 30 darabos limitált szériát. Legalábbis...","id":"20180321_vitara_suzuki_30_eves_limitalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30c43619-0b65-4801-b272-300f39fcd797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e18dde-8f5a-4e33-98ff-cddcaad4da46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_vitara_suzuki_30_eves_limitalt","timestamp":"2018. március. 21. 12:20","title":"Nagyon menő ez a limitált darabszámos Suzuki Vitara, csak egy baja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hülyének lehet lenni, de 800 milliót utaltatni az anyjának már bűncselekménygyanús - mondja az MSZP.","shortLead":"Hülyének lehet lenni, de 800 milliót utaltatni az anyjának már bűncselekménygyanús - mondja az MSZP.","id":"20180321_Kosa_Lajos_vagy_lemond_vagy_feljelentik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32034239-cfb8-4c8f-a850-84e4e63dc1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Kosa_Lajos_vagy_lemond_vagy_feljelentik","timestamp":"2018. március. 21. 15:10","title":"Az MSZP feljelentést tett Kósa anyjának 800 milliója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió szigorú feltételek mellett jóváhagyta, hogy a Bayer német vegyipari konszern felvásárolja a Monsanto amerikai vetőmagtermelő és agrárvegyipari céget – közölte Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos.","shortLead":"Az Európai Unió szigorú feltételek mellett jóváhagyta, hogy a Bayer német vegyipari konszern felvásárolja a Monsanto...","id":"20180321_viheti_a_bayer_a_monsantot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017c05dc-90a8-49b0-bbf8-e8b59addb7ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_viheti_a_bayer_a_monsantot","timestamp":"2018. március. 21. 18:02","title":"Jóváhagyta a gigabizniszt Brüsszel: viheti a Bayer a Monsantót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]