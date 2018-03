Gábor Zsazsa özvegye, Frédéric von Anhalt herceg a Bel Air negyedben lévő villájukban mutatja be a tárgyakat. Az eladásra kínált darabok között van egy az 1960-as évekből származó mennyezetes ágy és egy 1927-es Steinway zongora is, amelyet Gábor Zsazsa korábbi férjével, George Sandersszel vásárolt. Elárvereznek egy nyerget, amely Ronald Reagan egykori amerikai elnök ajándéka volt, valamint fotóalbumokat és egy sztárokkal teli címjegyzéket is. Gábor Zsazsa nagy antikvitás-, ékszer-, cipő- és dizájnerruha-gyűjteménnyel rendelkezett.

A Budapesten született filmdíva és Magyarország egykori szépe 2016 decemberében 99 éves korában halt meg. Von Anhalt herceg továbbra is a Bel Air-i luxusvillában él, ahova Gábor Zsazsa 9. férjeként 30 évvel ezelőtt beköltözött.

Frédéric von Anhalt herceg sajtótájékoztatót tart 2016 decemberében, Gábor Zsazsa halálának másnapján a közös villájuk előtt. © RINGO CHIU / AFP

Gábor Zsazsa a háború elől menekülve, 1941-ben utazott anyjával és húgaival az Egyesült Államokba, és csakhamar feleségül ment Conrad Hiltonhoz, a szállodalánc örököséhez. Filmes pályafutása 1952-ben kezdődött, két évtized alatt több tucat filmben kapott szerepet világsztárok mellett. A kritikusok szerint színészi tehetsége leginkább az 1952-ben forgatott Moulin Rouge-ban, illetve az egy évvel későbbi Liliben mutatkozott meg. Különböző országok televíziós show-műsorainak kedvelt vendége, sztárja maradt idősebb korára is. Hírnevét nem annyira a filmes szerepei, hanem házasságai, extravaganciája, szellemes mondásai alapozták meg. Összesen kilenc házasságával még a Guinness-rekordok könyvébe is bekerült mint a legtöbb igent kimondó díva. Utolsó férjétől, a nála 26 évvel fiatalabb Frederic von Anhalttól házastársi jogon megkapta a hercegi címet is.

Gábor Zsazsát 2002 novemberében súlyos autóbaleset érte, a kórházat elhagyva beköltözött egy idős sztárokat gondozó szanatórium egyik luxuslakosztályába. Tolókocsiban közlekedett, és több agyvérzés is érte, arcának egyik oldala lebénult. 2011 januárjában fertőzés miatt amputálták jobb alsó lábszárát. Utolsó éveiben állandó ápolásra szorult.