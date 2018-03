Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8654afe3-b039-4902-9cc9-e60a0c5cafcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk szerint próbálják megmenteni a házasságukat.","shortLead":"A Blikk szerint próbálják megmenteni a házasságukat.","id":"20180321_Kulfoldon_bekult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8654afe3-b039-4902-9cc9-e60a0c5cafcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d137172-3dbe-40b8-ac73-68a31d1b164f","keywords":null,"link":"/elet/20180321_Kulfoldon_bekult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup","timestamp":"2018. március. 21. 06:30","title":"Külföldön békült Hosszú Katinka és Shane Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166bd75d-cbaa-438d-a938-463db5d48cc9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német klub bejelentése szerint ezzel valóra válik a jamaicai sprinter álma, hogy egy topcsapattal eddzen. ","shortLead":"A német klub bejelentése szerint ezzel valóra válik a jamaicai sprinter álma, hogy egy topcsapattal eddzen. ","id":"20180322_Jon_Usain_Bolt_nagy_napja_penteken_mar_edzeni_fog_a_Borussia_Dortmunddal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=166bd75d-cbaa-438d-a938-463db5d48cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111a7e75-e3bc-42f7-85f9-03cc2554446f","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Jon_Usain_Bolt_nagy_napja_penteken_mar_edzeni_fog_a_Borussia_Dortmunddal","timestamp":"2018. március. 22. 15:32","title":"Jön Usain Bolt nagy napja: pénteken már edzeni fog a Borussia Dortmunddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A leginkább a Forma–1-es közvetítésekből ismert sportriporter az egyik navigációs készülék-gyártó hivatalos hangja lett. Laza és vicces kifejezéseket, illetve F1-kiszólásokat is kapunk tőle.","shortLead":"A leginkább a Forma–1-es közvetítésekből ismert sportriporter az egyik navigációs készülék-gyártó hivatalos hangja...","id":"20180322_szereti_hallgatni_szujo_zoltant_mostantol_mar_a_navigacioja_is_megszolalhat_a_riporter_hangjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1019ae8b-bdb3-42c0-9e5d-e0af81406f12","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_szereti_hallgatni_szujo_zoltant_mostantol_mar_a_navigacioja_is_megszolalhat_a_riporter_hangjan","timestamp":"2018. március. 22. 09:21","title":"Szereti hallgatni Szujó Zoltánt? Mostantól már a navigációja is megszólalhat a riporter hangján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 7 milliárdot terveztek adni a Bátonyterenyén építendő csokigyár építésére, de végül \"csak\" 3,3 milliárd forinttal segítik a beruházást. A gyár 2019 végén kezdi meg működését. ","shortLead":"Több mint 7 milliárdot terveztek adni a Bátonyterenyén építendő csokigyár építésére, de végül \"csak\" 3,3 milliárd...","id":"20180321_Milliardokat_adnak_Orbanek_egy_hazai_csokigyar_epitesere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84c8327-98c6-41f0-93fd-14667af3c018","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Milliardokat_adnak_Orbanek_egy_hazai_csokigyar_epitesere","timestamp":"2018. március. 21. 16:20","title":"Milliárdokat adnak Orbánék egy hazai csokigyár építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik is tudni szeretné, hogyan kaphattak levelet Bakondi György fideszes címéről azok, akik nem is adták meg az adataikat a Fidesznek.","shortLead":"A Jobbik is tudni szeretné, hogyan kaphattak levelet Bakondi György fideszes címéről azok, akik nem is adták meg...","id":"20180322_a_jobbik_rakerdez_palffy_ilonanal_a_kulfoldi_magyaroknak_kuldott_bakondi_levelre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eccd317-a72a-4814-b6f2-01bb78c70443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cf7181-c597-4475-9667-d7037ab6f29a","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_a_jobbik_rakerdez_palffy_ilonanal_a_kulfoldi_magyaroknak_kuldott_bakondi_levelre","timestamp":"2018. március. 22. 15:48","title":"A Jobbik rákérdez Pálffy Ilonánál a külföldi magyaroknak küldött Bakondi-levélre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az, hogy egy cseh befektető megvásárolta a magyarországi Telenort is, nem jelenti azt, hogy ne lehetne a cég kis kerülővel Mészáros Lőrincé.","shortLead":"Az, hogy egy cseh befektető megvásárolta a magyarországi Telenort is, nem jelenti azt, hogy ne lehetne a cég kis...","id":"20180321_Index_Meszaros_mar_bekopogtatott_a_Telenorert_a_cseh_befektetonel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a8e10-6b13-4bf1-a954-5e38f4dff5ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_Index_Meszaros_mar_bekopogtatott_a_Telenorert_a_cseh_befektetonel","timestamp":"2018. március. 21. 09:45","title":"Index: Mészáros már bekopogtatott a Telenorért a cseh befektetőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztos győzelmet jósol a Fidesznek a Republikon Intézet a 24.hu megbízásából készült mandátumbecslése, arra azonban nem számítanak a statisztikusok, hogy a kormánypárt képes lesz kétharmados többségbe kerülni. ","shortLead":"Biztos győzelmet jósol a Fidesznek a Republikon Intézet a 24.hu megbízásából készült mandátumbecslése, arra azonban nem...","id":"20180322_republikon_intezet_mandatumbecsles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e569e7-0538-4bd1-9500-dc36521dfc8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_republikon_intezet_mandatumbecsles","timestamp":"2018. március. 22. 13:40","title":"Republikon: Nem valószínű a Fidesz-kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602f0a5f-4f3f-473b-91b8-8c8dd781a250","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201812_cseh_anna_marie","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=602f0a5f-4f3f-473b-91b8-8c8dd781a250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9033b53-1a06-47ad-9e28-33fdd8e2c366","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.12/201812_cseh_anna_marie","timestamp":"2018. március. 21. 00:00","title":"Portré: Cseh Anna Marie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]