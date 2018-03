Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f4ab922-6e38-4ea5-baef-90a9550ade30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két nappal az előtt alapított céget Tiborcz István egykori eliosos üzlettársa, hogy az óbudai önkormányzat úgy döntött, elhalasztja a Kolosy téri piac hasznosítására kiírt pályázatot.","shortLead":"Két nappal az előtt alapított céget Tiborcz István egykori eliosos üzlettársa, hogy az óbudai önkormányzat úgy döntött...","id":"20180321_Budan_tervezhet_uj_bulinegyedet_Tiborcz_Istvan_egykori_uzlettarsa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4ab922-6e38-4ea5-baef-90a9550ade30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42ef0b9-8fbf-4dcc-95a8-00bc8255e80b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Budan_tervezhet_uj_bulinegyedet_Tiborcz_Istvan_egykori_uzlettarsa","timestamp":"2018. március. 21. 12:23","title":"Budán tervezhet új bulinegyedet Tiborcz István egykori üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szent Pál Akadémia a milánói klub első európai partnere.","shortLead":"A Szent Pál Akadémia a milánói klub első európai partnere.","id":"20180320_internazionale_a_hit_gyulekezete_partnerseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd85c370-6415-4d87-8d06-1e877c5f2e5a","keywords":null,"link":"/sport/20180320_internazionale_a_hit_gyulekezete_partnerseg","timestamp":"2018. március. 20. 13:10","title":"A Hit Gyülekezetének focicsapatával lépett partnerségre az Inter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság (EB) szerdán bemutatta javaslatait az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására, és átmeneti intézkedésként 3 százalékos adót vetne ki az érintett cégek, például a Google és a Facebook éves európai forgalmára.","shortLead":"Az Európai Bizottság (EB) szerdán bemutatta javaslatait az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására, és...","id":"20180321_europai_bizottsag_adoztatas_google_facebook_hirdetesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fe2f8b-7f91-410d-bbbc-27c39ad8a1f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_europai_bizottsag_adoztatas_google_facebook_hirdetesek","timestamp":"2018. március. 21. 20:31","title":"Így adóztatná meg az EU a Google-t és a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Duplájára emelkedne a rezidensek által fizetendő MOK-tagdíj egy kamarai döntés értelmében, ami nem etikus a rezidensek szerint – a kamara a munkanélküliek és táppénzen lévő orvosokkal is fizettetné a hiányát értelmezésük szerint.\r

\r

","shortLead":"Duplájára emelkedne a rezidensek által fizetendő MOK-tagdíj egy kamarai döntés értelmében, ami nem etikus a rezidensek...","id":"20180320_Duhosek_a_rezidensek_az_orvosi_kamarara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575f5e85-2a27-41ea-b6e4-3740b85779a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Duhosek_a_rezidensek_az_orvosi_kamarara","timestamp":"2018. március. 20. 16:24","title":"Dühösek a rezidensek az orvosi kamarára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Weekend, ez az új Supernem-szám, és ez lesz Papp Szabiék új lemezének a címe is. ","shortLead":"Weekend, ez az új Supernem-szám, és ez lesz Papp Szabiék új lemezének a címe is. ","id":"20180320_Supernem_Weekend_klippremier_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a918f23f-a210-42c8-8ee8-098cfdd8bd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73dd80b-cd34-4005-a373-b3c78bff1496","keywords":null,"link":"/kultura/20180320_Supernem_Weekend_klippremier_video","timestamp":"2018. március. 20. 10:01","title":"Klippremier: Nagy hétvégi buliba hív a Supernem új klipje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982f1a95-d343-4468-a035-2f2398085fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbiakban egy olyan felhőalapú dokumentumszerkesztőt mutatunk, amelyet akár a Google Docs helyett használhatunk.","shortLead":"Az alábbiakban egy olyan felhőalapú dokumentumszerkesztőt mutatunk, amelyet akár a Google Docs helyett használhatunk.","id":"20180320_graphite_google_docs_alternativa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=982f1a95-d343-4468-a035-2f2398085fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e121b-89eb-478f-9f25-6e3c0e2d9835","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_graphite_google_docs_alternativa","timestamp":"2018. március. 20. 17:00","title":"Ha nem szereti a Google Docsot, próbálja ki ezt helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely kedden hívta tárgyalni a Momentum és az Együtt elnökét. Juhász Péter elmegy, Fekete-Győr András nem.","shortLead":"Karácsony Gergely kedden hívta tárgyalni a Momentum és az Együtt elnökét. Juhász Péter elmegy, Fekete-Győr András nem.","id":"20180321_FeketeGyor_uzent_Karacsonynak_Az_alkudozas_nem_mukodik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13c8df26-4c42-43a7-a6a6-fbe1fc61a9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974cdb18-a173-43c7-a75f-63e477b6a673","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_FeketeGyor_uzent_Karacsonynak_Az_alkudozas_nem_mukodik","timestamp":"2018. március. 21. 11:23","title":"Fekete-Győr nem köt alkut Karácsonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b555cc-7426-4f90-a517-8930e4570dba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottsághoz fordul az LMP társelnöke azután, hogy a kormányfő kampánykörútján óvodásokat és kisiskolásokat látogatott meg.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottsághoz fordul az LMP társelnöke azután, hogy a kormányfő kampánykörútján óvodásokat és...","id":"20180321_szel_bepanaszolja_az_ovodat_latogato_orbant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b555cc-7426-4f90-a517-8930e4570dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b82c215-1c43-40b3-942c-d1a75e170a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_szel_bepanaszolja_az_ovodat_latogato_orbant","timestamp":"2018. március. 21. 22:01","title":"Szél bepanaszolja az óvodát látogató Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]