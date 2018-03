Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az, hogy egy cseh befektető megvásárolta a magyarországi Telenort is, nem jelenti azt, hogy ne lehetne a cég kis kerülővel Mészáros Lőrincé.","shortLead":"Az, hogy egy cseh befektető megvásárolta a magyarországi Telenort is, nem jelenti azt, hogy ne lehetne a cég kis...","id":"20180321_Index_Meszaros_mar_bekopogtatott_a_Telenorert_a_cseh_befektetonel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a8e10-6b13-4bf1-a954-5e38f4dff5ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_Index_Meszaros_mar_bekopogtatott_a_Telenorert_a_cseh_befektetonel","timestamp":"2018. március. 21. 09:45","title":"Index: Mészáros már bekopogtatott a Telenorért a cseh befektetőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre nagyobb hullámokat vet a Facebook hétvége óta tartó adatgyűjtési botránya, miután kiderült: több tízmillió felhasználó adatait használhatták fel az amerikai elnökválasztási kampány során. Az ügy súlyosságát növeli, hogy Mark Zuckerberg eddig semmilyen formában sem reagált rá. A hírek szerint minderre rövidesen sor kerülhet, ráadásul úgy fest, a Facebook atyja önmagához képest is szokatlan felszólalásra készül.","shortLead":"Egyre nagyobb hullámokat vet a Facebook hétvége óta tartó adatgyűjtési botránya, miután kiderült: több tízmillió...","id":"20180321_facebook_adatgyujtesi_botrany_mark_zuckerberg_cambridge_analytica","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0ebc58-3589-4071-ae55-03f94cbe0670","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_adatgyujtesi_botrany_mark_zuckerberg_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 21. 15:48","title":"Zuckerberg 24 órán belül nyilatkozik a Facebook eddigi legsúlyosabb botrányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a531758-cbee-43a3-a27c-cdd283a40dfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes népesség 40 százaléka tartaná meg a jelenlegi kormányt, míg 46 százaléka szeretne változást. A kérdés, hogyan tudják aktivizálni választóikat. A Závecz Research szerint nő a részvételi hajlandóság.","shortLead":"A teljes népesség 40 százaléka tartaná meg a jelenlegi kormányt, míg 46 százaléka szeretne változást. A kérdés, hogyan...","id":"20180320_Zavecz_Hiaba_stabil_a_Fidesz_az_erosodo_Jobbik_ront_Orban_helyzeten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a531758-cbee-43a3-a27c-cdd283a40dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40143c3-eb0c-4c85-9297-01e4be26835f","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Zavecz_Hiaba_stabil_a_Fidesz_az_erosodo_Jobbik_ront_Orban_helyzeten","timestamp":"2018. március. 20. 17:55","title":"Závecz: Hiába stabil a Fidesz, az erősödő Jobbik ront Orbán helyzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító, hangulatkeltő beszámolóit sem. Nem volt sem egy- sem kétfarkú „békén”.","shortLead":"A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító...","id":"20180322_Lackfi_Barki_nyer_aprilis_8an_a_nemzethalal_elmarad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6928b27-2ace-46c1-87ca-e6a38a6c5506","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Lackfi_Barki_nyer_aprilis_8an_a_nemzethalal_elmarad","timestamp":"2018. március. 22. 09:23","title":"Lackfi: Bárki nyer április 8-án, a nemzethalál elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a59ea20-30d4-4956-bc14-3926c6e0efbc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak „konzervnyitónak” becézik azt a vasúti átjárót, amelynek már több mint 100 áldozata van.","shortLead":"Csak „konzervnyitónak” becézik azt a vasúti átjárót, amelynek már több mint 100 áldozata van.","id":"20180322_atjaro_magassagi_korlat_eszak_karolin_hid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a59ea20-30d4-4956-bc14-3926c6e0efbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b480a373-1503-4502-a078-c681e11b99fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_atjaro_magassagi_korlat_eszak_karolin_hid","timestamp":"2018. március. 22. 13:21","title":"Videó: Most egy titkos katonai járművet tett tönkre a világ leggonoszabb hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18","c_author":"Molnár Andor","category":"elet","description":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat kikészítve az asztalra. A vendégek pedig, ha az ötös lottót nem is, a választékot szinte tutira megtippelhették. De a boltokban, kocsmákban sem kellett sokat hezitálni. ","shortLead":"Erőset vagy édeset?- kérdezte a nem is olyan régi szép idők sátoros ünnepein a házigazda, kis likőrös poharakat...","id":"20180320_Likor_retro_husvet_elott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe4b5-f091-4c8a-a91d-b2e455781a18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1436c19-cf30-46cb-90fe-0b064f567fa1","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Likor_retro_husvet_elott","timestamp":"2018. március. 21. 09:03","title":"Likőr retró húsvét előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28deff8-0ec1-4a29-bf88-a9a84f88fc48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most indul az utánpótlás a Nemzetközi Űrállomásra: Ricky Arnold és Drew Feustel amerikai űrhajósok, valamint Oleg Artyemjev orosz kozmonauta a bajkonuri űrállomásról egy Szojuz kapszulában utaznak az ISS-hez.","shortLead":"Most indul az utánpótlás a Nemzetközi Űrállomásra: Ricky Arnold és Drew Feustel amerikai űrhajósok, valamint Oleg...","id":"20180321_Igy_utazik_harom_urhajos_az_ISSre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d28deff8-0ec1-4a29-bf88-a9a84f88fc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510174bb-67b8-40fd-8b02-a69b4f241120","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_Igy_utazik_harom_urhajos_az_ISSre","timestamp":"2018. március. 21. 18:40","title":"Így utazik három űrhajós az ISS-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f30b165-b066-451f-800d-3d0b0c28dc7d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ringo Starrr, vagyis valódi nevén Richard Starkey-t a brit zenei életben kifejtett tevékenységéért ütötték lovaggá. ","shortLead":"Ringo Starrr, vagyis valódi nevén Richard Starkey-t a brit zenei életben kifejtett tevékenységéért ütötték lovaggá. ","id":"20180320_Lovagga_utottek_a_Beatles_egykori_dobosat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f30b165-b066-451f-800d-3d0b0c28dc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7e8dde-2dfa-4beb-8743-4304f0ef89bc","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Lovagga_utottek_a_Beatles_egykori_dobosat","timestamp":"2018. március. 20. 18:14","title":"Ringo Starr mostantól reggelizni is talpig lovagi díszben fog ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]