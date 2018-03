Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77aebfe2-417d-4ee8-be97-0e1790fcdd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kis odafigyeléssel magunk is tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb információt raktározza el rólunk a közösségi oldal. Ehhez mutatunk most öt beállítást, amiket elvégezve ön is nagyobb biztonságban tudhatja a személyére vonatkozó kényes adatokat.","shortLead":"Kis odafigyeléssel magunk is tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb információt raktározza el rólunk...","id":"20180322_biztonsagos_facebook_beallitasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77aebfe2-417d-4ee8-be97-0e1790fcdd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f6b175-4061-4a3b-8693-6c6f1d205c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_biztonsagos_facebook_beallitasok","timestamp":"2018. március. 22. 08:03","title":"Azonnal állítsa be ezt az 5 dolgot a Facebook-fiókjában, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9221df7-fd3c-41c3-b866-9f35b13d790a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyarország lesz a díszvendége a hét kolumbiai nagyvárosban megrendezendő nagyszabású Eurocine filmfesztiválnak. Az április 11-én kezdődő vetítéssorozatnak köszönhetően 12 kurrens magyar alkotást fedezhet fel a kolumbiai közönség.","shortLead":"Magyarország lesz a díszvendége a hét kolumbiai nagyvárosban megrendezendő nagyszabású Eurocine filmfesztiválnak...","id":"20180322_Kolumbiaban_mutatkozik_meg_tizenket_magyar_film","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9221df7-fd3c-41c3-b866-9f35b13d790a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9e5490-5b41-4138-9f7d-d5f565c64ec7","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Kolumbiaban_mutatkozik_meg_tizenket_magyar_film","timestamp":"2018. március. 22. 10:46","title":"Kolumbiában mutatkozik be tizenkét magyar film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós átlag 23,1 euró, azaz majdnem 7200 forint.","shortLead":"Az uniós átlag 23,1 euró, azaz majdnem 7200 forint.","id":"20180322_Ennyi_a_magyarok_atlagos_orabere__tizszeres_kulonbsegek_az_union_belul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62691320-1033-425e-b7a8-843218aa46e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fae66f4-05b0-443d-b6fc-fe7612d45c64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Ennyi_a_magyarok_atlagos_orabere__tizszeres_kulonbsegek_az_union_belul","timestamp":"2018. március. 22. 11:17","title":"Ennyi a magyarok átlagos órabére - tízszeres különbségek az unión belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c98752-9fb9-4374-b413-75683ab4926e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Lemondott tisztségéről Sylvi Listhaug norvég belügyminiszter, miután egy nyilatkozatában azzal vádolta az ellenzéki szociáldemokratákat, hogy számukra fontosabb egy-egy terrorista jogainak szavatolása, mint a skandináv ország nemzetbiztonságának a megőrzése.","shortLead":"Lemondott tisztségéről Sylvi Listhaug norvég belügyminiszter, miután egy nyilatkozatában azzal vádolta az ellenzéki...","id":"20180320_Terroristabaratozta_az_ellenzeket_jobbnak_latta_lemondani_a_norveg_miniszter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c98752-9fb9-4374-b413-75683ab4926e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045076bc-5de1-4b73-8949-2237b828e3b4","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Terroristabaratozta_az_ellenzeket_jobbnak_latta_lemondani_a_norveg_miniszter","timestamp":"2018. március. 20. 13:13","title":"Terroristabarátozta az ellenzéket, jobbnak látta lemondani a norvég miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kissé kampányízű sajtótájékoztatón jelentették be szerda délelőtt a Széna tér felújítását.","shortLead":"Kissé kampányízű sajtótájékoztatón jelentették be szerda délelőtt a Széna tér felújítását.","id":"20180321_kipaterolnak_a_buszallomast_a_fovarosi_szena_terrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ee3cb9-8362-4124-9ef7-f194d5b8c7a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_kipaterolnak_a_buszallomast_a_fovarosi_szena_terrol","timestamp":"2018. március. 21. 12:09","title":"Kipaterolnák a buszállomást a fővárosi Széna térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fac67b5-cf83-4223-91fb-36751451740a","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Húsvétig megkapják elmaradt munkabérüket a szombathelyi Styl Fashion Kft. dolgozói, a tulajdonosok pedig mindent megtesznek azért, hogy a ruhagyár tovább működhessen – közölte a társaság taggyűlése után a cég ügyvezetője.","shortLead":"Húsvétig megkapják elmaradt munkabérüket a szombathelyi Styl Fashion Kft. dolgozói, a tulajdonosok pedig mindent...","id":"20180321_husvetig_megkapjak_elmaradt_fizetesuket_a_ruhagyari_dolgozok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fac67b5-cf83-4223-91fb-36751451740a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1c3401-b6d3-4a41-b1a7-4cb3d60ee77a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180321_husvetig_megkapjak_elmaradt_fizetesuket_a_ruhagyari_dolgozok","timestamp":"2018. március. 21. 17:27","title":"Húsvétig megkapják elmaradt fizetésüket a ruhagyári dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c34cc11-fa8b-4d10-9a87-b6fd7c3f56c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyet hivatalosan nem is csinálhat akárki, vannak minősített Lego-szakemberek, összesen 14 a világon.","shortLead":"Ilyet hivatalosan nem is csinálhat akárki, vannak minősített Lego-szakemberek, összesen 14 a világon.","id":"20180321_500_ezer_Lego_kockabol_epitett_valaki_egy_Toyotat__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c34cc11-fa8b-4d10-9a87-b6fd7c3f56c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05def3c-70a3-42ac-88e5-a54eb7fdac63","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_500_ezer_Lego_kockabol_epitett_valaki_egy_Toyotat__video","timestamp":"2018. március. 21. 10:21","title":"500 ezer Lego kockából épített valaki egy Toyotát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0533668b-c5a0-4752-97a1-abb6898554a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Gyula 2015-ben került előzetesbe, a vád szerint előre kitervelten, kegyetlenül akart végezni élettársával. Most szabadon engedték, mert a képviselőjelöltséggel mentelmi jog is jár.","shortLead":"Kiss Gyula 2015-ben került előzetesbe, a vád szerint előre kitervelten, kegyetlenül akart végezni élettársával. Most...","id":"20180321_baltaval_bantalmazta_az_elettarsat_de_kijohet_az_elozetesbol_az_osszefogas_part_kepviselojeloltje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0533668b-c5a0-4752-97a1-abb6898554a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17a7914-1b2e-4be9-868b-7875fddd69dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_baltaval_bantalmazta_az_elettarsat_de_kijohet_az_elozetesbol_az_osszefogas_part_kepviselojeloltje","timestamp":"2018. március. 21. 21:00","title":"Baltával bántalmazta az élettársát, de kijöhet az előzetesből az Összefogás Párt képviselőjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]