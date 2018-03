Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Gyűjteni fog azoknak a diákoknak és érintetteknek a bírságára a Diákparlament és a Diákvagyok Mozgalom, akiket a rendőrség a február 23-i diáktüntetés utáni vonulás miatt kezdett el megbírságolni.

\r

Gyűjteni fog azoknak a diákoknak és érintetteknek a bírságára a Diákparlament és a Diákvagyok Mozgalom, akiket a rendőrség a február 23-i diáktüntetés utáni vonulás miatt kezdett el megbírságolni.

2018. március. 22. 14:43 - Gyűjtést szerveznek rendőrség által megbírságolt diákoknak

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem tudta meggyőzően igazolni, hogy hátrányosan érinti a kamupártok csalással szerzett jelöléseinek elfogadása, ezért a Kúria után az Alkotmánybíróság sem volt hajlandó érdemben foglalkozni a panaszával.

2018. március. 22. 13:54 - Kamuzik az Alkotmánybíróság, miután a kétfarkúak megtámadták a kamupártokat

Vázlatokat, néhány megalapozatlan becslést, és egy három évvel ezelőtti Soros-cikket is fel kellett használni, hogy a kormány azt mondhassa: csaknem százmilliárd forintot bukhatunk, ha menekülteket kell befogadnunk.

2018. március. 22. 11:43 - Tényleg a magyarok százmilliárdját viheti el a migránsok ellátása?

A macedón férfi 140 millió forint értékű kábítószert próbált meg autója ülésébe rejtve az országba csempészni, azonban Dolly, a Csongrád megyei szolgálati kutya lebuktatta.

2018. március. 22. 06:32 - Tizenegy kiló heroinnal bukott le az ideges férfi Röszkénél

Taktikai szavazásra buzdítják a választókat az ellenzéki pártok, ám sokszor nehéz eldönteni, helyben ki a legesélyesebb jelölt, akivel megszorongatható vagy legyőzhető a Fidesz. Taktikai szavazásra buzdítják a választókat az ellenzéki pártok, ám sokszor nehéz eldönteni, helyben ki a legesélyesebb jelölt, akivel megszorongatható vagy legyőzhető a Fidesz. Több kalkulátoroldal is a szavazók segítségére siet, ám van azért ellentmondás a javaslataik között.

2018. március. 23. 06:30 - Retteg, hogy az ön szavazatán múlik Orbán hatalma? 2018. március. 23. 06:30 - Retteg, hogy az ön szavazatán múlik Orbán hatalma? Ettől még jobban zavarban lesz

A magyar műkorcsolyázó a 24., éppen továbbjutást érő helyen végzett a milánói világbajnokság női rövidprogramjában.

2018. március. 21. 17:36 - Tóth Ivettnek megint bejött az AC/DC

Ennyit arról, hogy nincs választási költségvetés.

2018. március. 23. 10:44 - Jönnek a választások, megugrott a kormányzat adóssága

A magyarok több mint fele egyáltalán nem mozog.

2018. március. 23. 06:45 - Hiába a propaganda, egyre kevesebb magyar sportol