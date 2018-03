Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég jóváírni 12 ezer forintot, levélben kellett elmagyarázni, kinek köszönhető mindez.","shortLead":"Nem elég jóváírni 12 ezer forintot, levélben kellett elmagyarázni, kinek köszönhető mindez.","id":"20180323_Megjott_a_rezsicsokkento_level_amibol_mindenki_tudja_kinek_kell_halat_mondani","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f5b8e4-d0e4-4a05-a5fc-b61e934cb2b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Megjott_a_rezsicsokkento_level_amibol_mindenki_tudja_kinek_kell_halat_mondani","timestamp":"2018. március. 23. 15:59","title":"Megjött a rezsicsökkentő levél, amiből mindenki tudja, kinek kell hálát rebegni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csalók azt mondták neki, hogy az unokája balesetet szenvedett, és rögtön pénz kell. ","shortLead":"A csalók azt mondták neki, hogy az unokája balesetet szenvedett, és rögtön pénz kell. ","id":"20180322_Nem_hitt_az_unokazos_mesenek_lebuktatta_a_telefonos_csalokat_egy_idos_no","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b6a287e-ce7f-4f97-acd5-1e138537c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17310e0a-aa30-42b7-bebe-f73a6915408c","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Nem_hitt_az_unokazos_mesenek_lebuktatta_a_telefonos_csalokat_egy_idos_no","timestamp":"2018. március. 22. 09:08","title":"Nem hitt az unokázós mesének, lebuktatta a telefonos csalókat egy idős nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világranglistán a karriercsúcsot jelentő 60. helyen álló magyar teniszező a nyitókörben esett ki a Miamiban zajló keménypályás tenisztornáról.","shortLead":"A világranglistán a karriercsúcsot jelentő 60. helyen álló magyar teniszező a nyitókörben esett ki a Miamiban zajló...","id":"20180321_maris_kiejtettek_fucsovicsot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1afd862-0997-45a2-b4ff-a7fa6bb74c1d","keywords":null,"link":"/sport/20180321_maris_kiejtettek_fucsovicsot","timestamp":"2018. március. 21. 19:59","title":"Nem a miami lesz Fucsovics kedvenc tornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a568d2-42cc-4bd2-85ef-a51645d47f33","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, szerdán, 73 éves korában elhunyt Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő, műfordító – tudatta családja.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, szerdán, 73 éves korában elhunyt Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő...","id":"20180322_meghalt_Szollosi_Zoltan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47a568d2-42cc-4bd2-85ef-a51645d47f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37990501-1334-49ad-a202-091e5a4fbbb1","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_meghalt_Szollosi_Zoltan","timestamp":"2018. március. 22. 10:02","title":"Meghalt Szöllősi Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b054503a-38e6-4873-9532-4e256a205422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét mellényúlt az állami televízió. Vágóképként a leghíresebb német foglalt házat mutogatják a bevándorlók által elfoglalt városrészként.","shortLead":"Ismét mellényúlt az állami televízió. Vágóképként a leghíresebb német foglalt házat mutogatják a bevándorlók által...","id":"20180322_Az_M1_migranstanyakent_talalja_Hamburg_bulinegyedet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b054503a-38e6-4873-9532-4e256a205422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8270c2-44cb-41b9-a325-75df229a1689","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Az_M1_migranstanyakent_talalja_Hamburg_bulinegyedet","timestamp":"2018. március. 22. 11:38","title":"Az M1 migránstanyaként tálalja Hamburg bulinegyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fbdc-dd23-4ba1-ae0a-7f8c4b9ddce0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar ellenzék összefogásának lehetőségét firtató cikk jelent meg a tekintélyes amerikai napilapban. ","shortLead":"A magyar ellenzék összefogásának lehetőségét firtató cikk jelent meg a tekintélyes amerikai napilapban. ","id":"20180321_the_washington_post_ellenzeki_osszefogas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fbdc-dd23-4ba1-ae0a-7f8c4b9ddce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d5d444b-47e2-4618-9e17-3975c2c861a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_the_washington_post_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2018. március. 21. 19:16","title":"The Washingon Post: Lehet-e az ország Hódmezővásárhely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt. Hús-vér jószág helyett azonban a Boston Dynamics jól ismert \"kutyája\" csapódott mellé. Az esetről készült fotó szinte felrobbantotta a netet.","shortLead":"Jeff Bezos is részt vett az Amazon kifejezetten robotokkal foglalkozó konferenciáján, ahol egy négylábú társa is akadt...","id":"20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e74b95f-3015-4db2-a12b-d54e138c06f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9262086-2eaa-40d3-94af-2c01261faf70","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_jeff_bezos_amazon_robotkutya_setaltatas_boston_dynamics_spotmini_amazon","timestamp":"2018. március. 22. 10:03","title":"Egyszerre ámulatba ejtő és félelmetes a robotkutyát sétáltató Amazon-főnök fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26827ad-0b36-4853-9ef2-c29e70266c96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videón látható kamion sofőrjénél elpattanhatott valami, mert igen veszélyes manővert hajtott végre.","shortLead":"A videón látható kamion sofőrjénél elpattanhatott valami, mert igen veszélyes manővert hajtott végre.","id":"20180322_kamion_elozes_autos_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d26827ad-0b36-4853-9ef2-c29e70266c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff097f4e-a2a9-4c04-85fa-94d2328adafd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_kamion_elozes_autos_video","timestamp":"2018. március. 22. 04:01","title":"Minden szabályt megszegve előzött a dán kamionos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]