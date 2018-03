Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1562862e-c4ca-4c40-b5c0-b3c9014c8a4d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az e heti HVG Fókuszában a pénztalicskázás, a Semjén- és Kósa-sztori, illetve az Orbán Viktor által hirdetett elégtétel. ","shortLead":"Az e heti HVG Fókuszában a pénztalicskázás, a Semjén- és Kósa-sztori, illetve az Orbán Viktor által hirdetett...","id":"20180321_Elertuk_a_Semjen_vadaszatat_finanszirozo_vallalkozo_szemelyes_ismeroseit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1562862e-c4ca-4c40-b5c0-b3c9014c8a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2e3622-38a7-4543-b1cd-cbc22877e0c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Elertuk_a_Semjen_vadaszatat_finanszirozo_vallalkozo_szemelyes_ismeroseit","timestamp":"2018. március. 21. 15:42","title":"Elértük a Semjén vadászatát finanszírozó vállalkozó személyes ismerőseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebfed27-d06f-4f1d-b001-040db15890f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy úszóstégről esett a vízbe, perceket alatt kimentették.","shortLead":"Egy úszóstégről esett a vízbe, perceket alatt kimentették.","id":"20180322_A_Dunaba_esett_egy_ferfi_a_Szabadsag_hidnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eebfed27-d06f-4f1d-b001-040db15890f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dab2281-c5da-4a9c-b53e-0b1c39945b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_A_Dunaba_esett_egy_ferfi_a_Szabadsag_hidnal","timestamp":"2018. március. 22. 14:00","title":"A Dunába esett egy férfi a Szabadság hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság (EB) szerdán bemutatta javaslatait az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására, és átmeneti intézkedésként 3 százalékos adót vetne ki az érintett cégek, például a Google és a Facebook éves európai forgalmára.","shortLead":"Az Európai Bizottság (EB) szerdán bemutatta javaslatait az információtechnológiai nagyvállalatok megadóztatására, és...","id":"20180321_europai_bizottsag_adoztatas_google_facebook_hirdetesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fe2f8b-7f91-410d-bbbc-27c39ad8a1f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_europai_bizottsag_adoztatas_google_facebook_hirdetesek","timestamp":"2018. március. 21. 20:31","title":"Így adóztatná meg az EU a Google-t és a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c8af0c-4250-40b6-9820-388e7378bc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Amint leesik egy kis hó vagy kisüt a nap, tódulnak a szánkózók és kirándulók a Normafára, ahol állandó mizéria a parkolás. Az önkormányzat most egy huszárvágással véget vet ennek.","shortLead":"Amint leesik egy kis hó vagy kisüt a nap, tódulnak a szánkózók és kirándulók a Normafára, ahol állandó mizéria...","id":"20180322_Automentes_terulet_lesz_a_Normafa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0c8af0c-4250-40b6-9820-388e7378bc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668b1eaa-73d9-415d-9df6-5fbd54bd5edf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180322_Automentes_terulet_lesz_a_Normafa","timestamp":"2018. március. 22. 09:00","title":"Autómentes terület lesz a Normafa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec961bc-3b6f-40c9-9d39-53ea22b54494","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök egy körözött BMW X6 gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen","shortLead":"A magyar rendőrök egy körözött BMW X6 gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen","id":"20180322_autotolvaj_csanadpalota_autolopas_bmw_x6","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dec961bc-3b6f-40c9-9d39-53ea22b54494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bbc90d-129a-478e-8f4a-ac4f2651faac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_autotolvaj_csanadpalota_autolopas_bmw_x6","timestamp":"2018. március. 22. 16:31","title":"Elég feltűnő volt a lopott X6-os BMW, a csanádpalotai rendőröknek is szemet szúrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6834d7-371f-4444-ba04-ace6feeebef9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán nincs mit szégyellnie a képviselőasszonynak egy ilyen BMW-n, főleg, hogy nem is lopott.","shortLead":"Igazán nincs mit szégyellnie a képviselőasszonynak egy ilyen BMW-n, főleg, hogy nem is lopott.","id":"20180321_bmw_x5_selmeczi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d6834d7-371f-4444-ba04-ace6feeebef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2efc49-72a0-4021-9881-3a0d9712f990","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_bmw_x5_selmeczi","timestamp":"2018. március. 21. 17:57","title":"300 paripát tart kézben Selmeczi Gabriella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8253ef-6c7e-4244-ac56-7020e64f0388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 13,4 kilométeres útszakasz 38 milliárd forintból, uniós és hazai források felhasználásával épült. ","shortLead":"A 13,4 kilométeres útszakasz 38 milliárd forintból, uniós és hazai források felhasználásával épült. ","id":"20180322_Uj_ut_nyilt_Hodmezovasarhelyen_csaknem_3_milliardba_fajt_kilometerenkent","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f8253ef-6c7e-4244-ac56-7020e64f0388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f067622b-4211-4de2-a595-952587cbe4ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Uj_ut_nyilt_Hodmezovasarhelyen_csaknem_3_milliardba_fajt_kilometerenkent","timestamp":"2018. március. 22. 11:33","title":"Új út nyílt Hódmezővásárhelyen, csaknem 3 milliárdba fájt kilométerenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feef1986-7ba1-4a38-b969-4efc72229e63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"","shortLead":"","id":"20180322_Jokora_dugo_alakult_ki_egy_harmas_karambol_miatt_a_IX_keruletben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feef1986-7ba1-4a38-b969-4efc72229e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5cc8c4-8522-4b7a-a57f-1971a76f1388","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180322_Jokora_dugo_alakult_ki_egy_harmas_karambol_miatt_a_IX_keruletben","timestamp":"2018. március. 22. 14:07","title":"Jókora dugó alakult ki egy hármas karambol miatt a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]