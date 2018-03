Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítványok szerint új szintet értek el a magyarországi civil szervezetek elleni támadások. ","shortLead":"A Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítványok szerint új szintet értek el a magyarországi civil szervezetek...","id":"20180322_Nyilt_Tarsadalom_Alapitvanyok_Egyre_durvabbak_az_itthoni_civil_szervezetek_elleni_tamadasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f2592c0-1686-4290-b377-80ab9643b336","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Nyilt_Tarsadalom_Alapitvanyok_Egyre_durvabbak_az_itthoni_civil_szervezetek_elleni_tamadasok","timestamp":"2018. március. 22. 20:39","title":"Nyílt Társadalom Alapítványok: Egyre durvábbak az itthoni civil szervezetek elleni támadások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a39dd7b-089a-4062-8f63-c8600deaefc1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új terepjáró nemcsak elrettentő megjelenése, hanem elképesztően magas ára révén is igazi különlegességnek számít. ","shortLead":"Ez az új terepjáró nemcsak elrettentő megjelenése, hanem elképesztően magas ára révén is igazi különlegességnek számít. ","id":"20180322_ennek_a_terepjaronak_a_lattan_meg_a_q7esek_es_az_x5osok_is_lehuzodnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a39dd7b-089a-4062-8f63-c8600deaefc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541b8e1d-b594-4d8e-aa71-233648d93289","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_ennek_a_terepjaronak_a_lattan_meg_a_q7esek_es_az_x5osok_is_lehuzodnak","timestamp":"2018. március. 22. 14:26","title":"Ennek a terepjárónak a láttán még a Q7-esek és az X5-ösök is lehúzódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d09452-8dd2-4ad7-85c3-0afd1c740aba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Teslák robotpilótája megkapta a legújabb szoftverfrissítést, a tulajdonosok pedig rögtön le is tetsztelték, mire képes így az autó.","shortLead":"A Teslák robotpilótája megkapta a legújabb szoftverfrissítést, a tulajdonosok pedig rögtön le is tetsztelték, mire...","id":"20180323_tesla_model_s_onvezeto_auto_elektromos_auto_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90d09452-8dd2-4ad7-85c3-0afd1c740aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caa6fdb-d814-452b-bd76-badbe2f4e1c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_tesla_model_s_onvezeto_auto_elektromos_auto_video","timestamp":"2018. március. 23. 06:41","title":"Lenyűgöző: erre képes most az önvezető módba kapcsolt Tesla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki készíthet budis szelfit.","shortLead":"Mindenki készíthet budis szelfit.","id":"20180323_Kiraktak_egy_kerti_budit_a_Deak_terre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c9deddd-1c11-4af5-8881-f596baa9c162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76996573-565e-46ee-b115-d2460e59d8b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Kiraktak_egy_kerti_budit_a_Deak_terre","timestamp":"2018. március. 23. 09:57","title":"Kiraktak egy kerti budit a Deák térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ab3722-0f91-46fc-a4ea-72e41b98bdae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az óriásira dagadt adatgyűjtési botrány egyik kulcsszereplője, a Cambridge Analytica vezetője rejtett kamerás felvételen beszél arról, hogy olyan levelezőrendszert használnak, ami a küldés után 2 órával törli az elküldött e-mailt.","shortLead":"Az óriásira dagadt adatgyűjtési botrány egyik kulcsszereplője, a Cambridge Analytica vezetője rejtett kamerás...","id":"20180323_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_facebook_protonmail","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00ab3722-0f91-46fc-a4ea-72e41b98bdae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b5f9a1-3fa4-4353-9765-969608bf295e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_cambridge_analytica_adatgyujtesi_botrany_facebook_protonmail","timestamp":"2018. március. 23. 09:03","title":"Készültek a botrányra? Csak trükkös e-mailekben kommunikál kényes ügyekben a Cambridge Analytica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A részvényesek és a felhasználók nevében is beperelték a Facebookot a hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrány miatt.","shortLead":"A részvényesek és a felhasználók nevében is beperelték a Facebookot a hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrány miatt.","id":"20180322_facebook_cambridge_analytica_botrany_per","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a440b7a6-cdc4-4c80-904c-f0ce18043b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_facebook_cambridge_analytica_botrany_per","timestamp":"2018. március. 22. 07:02","title":"Ennek pofon is lehet a vége: csoportos perek indulnak a Facebook ellen az adatgyűjtési botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tranzakció értéke nem ismert. A teljes összeolvadás idén szeptemberre várható.","shortLead":"A tranzakció értéke nem ismert. A teljes összeolvadás idén szeptemberre várható.","id":"20180322_Felvasarolta_lengyel_konkurenciajat_a_Szallashu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27282ac9-d7c5-47f8-ba6c-7c08fc8d9eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26eb23d-bf3f-44bd-9436-2305838ea6e9","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Felvasarolta_lengyel_konkurenciajat_a_Szallashu","timestamp":"2018. március. 22. 16:55","title":"Felvásárolta lengyel konkurenciáját a Szállás.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1300b176-e9cd-4987-a0d5-b34b9903432e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig telt egy hónap azóta, hogy a világ legnagyobb kapacitású SSD-jeként emlegették a Samsung 30 TB-os tárolóját. Most viszont messze felülmúlták ezt a rekordot.","shortLead":"Alig telt egy hónap azóta, hogy a világ legnagyobb kapacitású SSD-jeként emlegették a Samsung 30 TB-os tárolóját. Most...","id":"20180320_szaz_tbos_ssd_exadrive","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1300b176-e9cd-4987-a0d5-b34b9903432e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47354600-a77f-4a58-93b4-c27cf043bceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_szaz_tbos_ssd_exadrive","timestamp":"2018. március. 21. 17:00","title":"Ennyire nagy kapacitású SSD még nem volt a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]