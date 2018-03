Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A részvényesek és a felhasználók nevében is beperelték a Facebookot a hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrány miatt.","shortLead":"A részvényesek és a felhasználók nevében is beperelték a Facebookot a hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrány miatt.","id":"20180322_facebook_cambridge_analytica_botrany_per","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a440b7a6-cdc4-4c80-904c-f0ce18043b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_facebook_cambridge_analytica_botrany_per","timestamp":"2018. március. 22. 07:02","title":"Ennek pofon is lehet a vége: csoportos perek indulnak a Facebook ellen az adatgyűjtési botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszokat tartják felelősnek Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt.","shortLead":"Az oroszokat tartják felelősnek Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt.","id":"20180323_Kemenyen_odaszolt_Moszkvanak_az_EU","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75b4717-1062-4408-8025-05efff580c34","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Kemenyen_odaszolt_Moszkvanak_az_EU","timestamp":"2018. március. 23. 00:18","title":"Keményen odaszólt Moszkvának az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Peking jelezte, hogy Washington ellenlépésekre számíthat.","shortLead":"Peking jelezte, hogy Washington ellenlépésekre számíthat.","id":"20180322_Trump_alairja_a_kinai_importtermekek_vamjarol_szolo_rendeletet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0871dcd-9b4d-489f-8e69-c585c5288299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Trump_alairja_a_kinai_importtermekek_vamjarol_szolo_rendeletet","timestamp":"2018. március. 22. 08:56","title":"Trump aláírja a kínai importtermékek vámjáról szóló rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f03c052-ae2e-4f45-9241-fbf6226509d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180323_Sikerult_egy_valasztasi_hirdetmennyel_letakarni_a_Momentum_plakatjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f03c052-ae2e-4f45-9241-fbf6226509d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc7743-9f7f-42f4-bf23-6104ab63dc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Sikerult_egy_valasztasi_hirdetmennyel_letakarni_a_Momentum_plakatjat","timestamp":"2018. március. 23. 09:39","title":"Sikerült egy választási hirdetménnyel letakarni a Momentum plakátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ead57bf-13ce-4ac6-a295-599a01021490","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új, mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) technológiával felszerelt borlaboratóriumot adott át csütörtökön a Diagnosticum Zrt. A 879 milliós uniós támogtással megvalósuló program célja, hogy egy nemzetközi adatbázis részeként elkészüljön a Magyar Borok Eredetmintázati Térképe.","shortLead":"Egy új, mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) technológiával felszerelt borlaboratóriumot adott át csütörtökön...","id":"20180322_borlabor_diagnosticum_nmr_szerencs_magyar_borok_eredetmintazata_eredetvedelem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ead57bf-13ce-4ac6-a295-599a01021490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2376fc12-47fe-463c-94e8-d30fda8ed319","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_borlabor_diagnosticum_nmr_szerencs_magyar_borok_eredetmintazata_eredetvedelem","timestamp":"2018. március. 22. 17:03","title":"Tudja, mi történik, ha összeeresztik a mágneses magrezonancia spektroszkópiát a magyar borokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feef1986-7ba1-4a38-b969-4efc72229e63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"","shortLead":"","id":"20180322_Jokora_dugo_alakult_ki_egy_harmas_karambol_miatt_a_IX_keruletben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feef1986-7ba1-4a38-b969-4efc72229e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5cc8c4-8522-4b7a-a57f-1971a76f1388","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180322_Jokora_dugo_alakult_ki_egy_harmas_karambol_miatt_a_IX_keruletben","timestamp":"2018. március. 22. 14:07","title":"Jókora dugó alakult ki egy hármas karambol miatt a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok több mint fele egyáltalán nem mozog.","shortLead":"A magyarok több mint fele egyáltalán nem mozog.","id":"20180323_Hiaba_a_propaganda_a_magyarok_tobb_mint_fele_egyaltalan_nem_mozog","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f03435-a0e9-468d-8b9d-9d92e2f8b28a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Hiaba_a_propaganda_a_magyarok_tobb_mint_fele_egyaltalan_nem_mozog","timestamp":"2018. március. 23. 06:45","title":"Hiába a propaganda, egyre kevesebb magyar sportol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító, hangulatkeltő beszámolóit sem. Nem volt sem egy- sem kétfarkú „békén”.","shortLead":"A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító...","id":"20180322_Lackfi_Barki_nyer_aprilis_8an_a_nemzethalal_elmarad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3076ec3f-be31-4de2-a6dd-0c4bf351f0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6928b27-2ace-46c1-87ca-e6a38a6c5506","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Lackfi_Barki_nyer_aprilis_8an_a_nemzethalal_elmarad","timestamp":"2018. március. 22. 09:23","title":"Lackfi: Bárki nyer április 8-án, a nemzethalál elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]