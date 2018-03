Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Zoom.hu információi a fővárosi kormányhivatal több munkatársa is különös találkozón vett részt a napokban, a téma pedig az volt, hogyan nyomnák meg a Fidesz kampányát még a választások előtt.

Elszabadulni látszik a Facebook által sokáig komolytalanul, majd agresszívan kezelt adatgyűjtési botrány. Napjaink egyik legfontosabb technológiai befektetője és véleményvezére, Elon Musk lényegében minden fronton törölte magát és vállalatait a közösségi oldalról. A NAV szerint a költségvetési csalás gyanúja nem áll meg az ügyben, a számviteli fegyelem megsértése viszont igen. A miniszter napok óta nem vállal sajtónyilvános eseményt. ","shortLead":"A NAV szerint a költségvetési csalás gyanúja nem áll meg az ügyben, a számviteli fegyelem megsértése viszont igen...","id":"20180323_feljelentest_tesz_az_adohatosag_kosa_lajos_felesegenek_cegvasarlasa_ugyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfbae4ee-c204-4192-a93a-b36035ed6d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52984e3-ff49-4d7b-a80c-31bc9b2adefb","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_feljelentest_tesz_az_adohatosag_kosa_lajos_felesegenek_cegvasarlasa_ugyeben","timestamp":"2018. március. 23. 20:27","title":"Feljelentést tesz az adóhatóság Kósa Lajos feleségének cégvásárlása Mark Zuckerberg szerint nem érezték szükségesnek, hogy meggyőződjenek arról, a Cambridge Analytica valóban törölte-e a felhasználókról illegálisan begyűjtött adatokat, de a #DeleteFacebook mozgalomról is elmondta véleményét.

Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya szerint a fiatal tehetség esélyes arra, hogy idén világcsúcsot ússzon.

A Manchester United labdarúgóklub kérvényezte, hogy női csapatot indíthasson az angol másodosztályban.

A visegrádi luxushotel befejezésére készült Orbán Viktor kormányfő veje, de valami United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323d87aa-e252-4e54-9fa9-7262c3b6ba39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A visegrádi luxushotel befejezésére készült Orbán Viktor kormányfő veje, de valami közbejött.","shortLead":"A visegrádi luxushotel befejezésére készült Orbán Viktor kormányfő veje, de valami közbejött.

Vontatni kezdték az egyik repülőt, mire a vontatást végző gépből származó füst a hajtóművön át bejutott az utastérbe. A Magyar Nemzet információi szerint pillanatok alatt pánik alakult ki.

","shortLead":"Vontatni kezdték az egyik repülőt, mire a vontatást végző gépből származó füst a hajtóművön át bejutott az utastérbe...","id":"20180323_Panik_Ferihegyen_csuszdan_kellett_kimenteni_egy_repulo_utasait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db59173-9801-4bbe-bc98-e08276d6d3f2","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Panik_Ferihegyen_csuszdan_kellett_kimenteni_egy_repulo_utasait","timestamp":"2018. március. 23. 10:09","title":"Pánik Ferihegyen, csúszdán kellett kimenteni egy repülő utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]