Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kihirdette kezdőcsapatát a péntek esti felkészülési mérkőzésre a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.","shortLead":"Kihirdette kezdőcsapatát a péntek esti felkészülési mérkőzésre a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.","id":"20180323_ezzel_a_csapattal_ugrik_neki_a_kazahoknak_leekens","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3accf950-7119-4a03-9f87-6f2c7c555aea","keywords":null,"link":"/sport/20180323_ezzel_a_csapattal_ugrik_neki_a_kazahoknak_leekens","timestamp":"2018. március. 23. 18:15","title":"Ezzel a csapattal ugrik neki a kazahoknak Leekens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46402cc1-3de2-424b-8f7d-6d2c357e0347","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemzetközi rövidfilmszemle lesz a Toldi moziban.","shortLead":"Nemzetközi rövidfilmszemle lesz a Toldi moziban.","id":"20180325_Friss_Hus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46402cc1-3de2-424b-8f7d-6d2c357e0347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9fe732-dbb6-4b7d-9b2a-a8d9a6027ed2","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Friss_Hus","timestamp":"2018. március. 25. 12:09","title":"Oscar-díjas és cannes-i arany pálmás rendezők filmjeit is vetítik a Friss Hús fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50040790-70ab-4ea3-a922-ac920a18add6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Európában egyes országokba már beengednek thaiföldi zöldhangyapetéket és ganajtúrókat, Magyarországon viszont az élelmiszercélú rovarértékesítés viszont ugyanúgy illegális, mint a fegyverkereskedelem.\r

","shortLead":"Európában egyes országokba már beengednek thaiföldi zöldhangyapetéket és ganajtúrókat, Magyarországon viszont...","id":"201809_kukacwhisky_es_larvatea","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50040790-70ab-4ea3-a922-ac920a18add6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf35c45-fc25-432a-a024-3a49c8ad0566","keywords":null,"link":"/kkv/201809_kukacwhisky_es_larvatea","timestamp":"2018. március. 25. 08:00","title":"Megkóstolná a kukacwhiskyt? Csak nehogy börtönben végezze!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a32654f-b129-41fb-a2c1-520c52fa69a5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201812_cdht_hotel_tihanyban_terjeszkednek_csanyiek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a32654f-b129-41fb-a2c1-520c52fa69a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcfd663-5fb2-4812-9fdf-d85fe22a72f9","keywords":null,"link":"/kkv/201812_cdht_hotel_tihanyban_terjeszkednek_csanyiek","timestamp":"2018. március. 25. 11:00","title":"Tihanyban terjeszkedik a Csányi-Hernádi-Garancsi-trió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a41daa-37e0-4d38-b4b8-523dc4a9ccbc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétvégi motorozásra indult el egy argentin csapat, de néhány méter után megtörtént a baj.","shortLead":"Hétvégi motorozásra indult el egy argentin csapat, de néhány méter után megtörtént a baj.","id":"20180325_motorozas_frontalis_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a41daa-37e0-4d38-b4b8-523dc4a9ccbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ea7855-0b96-43b5-bd32-554db77c90da","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_motorozas_frontalis_baleset_video","timestamp":"2018. március. 25. 04:01","title":"Alig tettek meg néhány kanyart, frontális baleset lett a motorozás vége – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"Meghalt egy berhidai kisfiú néhány nappal a mandulaműtétje után. A veszprémi kórházban műtötték, majd hazaengedték, később belázasodott és a várpalotai ügyeletre vitte édesanyja. Múlt hét vasárnap otthonában újra rosszul lett, a kiérkező mentők pedig két órán át küzdöttek az életéért- hangzott el az RTL Klub híradójában.","shortLead":"Meghalt egy berhidai kisfiú néhány nappal a mandulaműtétje után. A veszprémi kórházban műtötték, majd hazaengedték...","id":"20180324_Meghalt_a_gyerek_a_mandulamutet_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dfc4d5-e3a6-4e7a-b597-f2ff6bf3ef4c","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Meghalt_a_gyerek_a_mandulamutet_utan","timestamp":"2018. március. 24. 19:45","title":"Meghalt a gyerek a mandulaműtét után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676dfa5b-1c60-441e-a3fc-e679ecae0ecd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Többpárti vitára készültek az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban (AKG) az EU-ról, de a több hónapos szervezés ellenére pénteken a jobboldali meghívottak, azaz Morvai Krisztina és Deutsch Tamás lemondták a részvételt. Így maradt a három baloldali EP-képviselő. Így is volt azért gondjuk elég - politizálni például nem volt szabad, mert azt egy nevelési intézményben tilos.\r

\r

","shortLead":"Többpárti vitára készültek az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban (AKG) az EU-ról, de a több hónapos szervezés...","id":"20180324_ep_kepviselok_akg_vita","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=676dfa5b-1c60-441e-a3fc-e679ecae0ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948b3738-2442-4982-82c7-0dc9443b69cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_ep_kepviselok_akg_vita","timestamp":"2018. március. 24. 07:40","title":"Egy gimnáziumba hívták vitázni a politikusokat, sok jó nem sült ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce11fbd-ba33-46a8-94df-15c25849dc06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március 24-én reggel elindult a franciaországi Saint-Nazair kikötőjéből, a „Symphony of the seas” nevű óriás. A hossza 362 méter, szélessége 45 méter a vízszintnél, de a fedélzet felső részét nézve 66 méter. ","shortLead":"Március 24-én reggel elindult a franciaországi Saint-Nazair kikötőjéből, a „Symphony of the seas” nevű óriás. A hossza...","id":"20180325_Felszedte_a_horgonyt_a_vilag_legnagyobb_utasszallito_hajoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fce11fbd-ba33-46a8-94df-15c25849dc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cd0e78-20b5-4751-9693-096736a8c298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Felszedte_a_horgonyt_a_vilag_legnagyobb_utasszallito_hajoja","timestamp":"2018. március. 25. 09:18","title":"Felszedte a horgonyt a világ legnagyobb utasszállító hajója, van rajta minden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]