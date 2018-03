Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fbde3ac-6e13-4454-91f0-8d4b32dbcb47","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormánynak a választás előtt két héttel föltűntek a szegények.","shortLead":"A kormánynak a választás előtt két héttel föltűntek a szegények.","id":"20180324_Egymilliard_forinttal_emelik_a_szocialis_tuzifa_tamogatast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fbde3ac-6e13-4454-91f0-8d4b32dbcb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee025b0e-40ae-41c7-b8e3-2515aff80ee4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Egymilliard_forinttal_emelik_a_szocialis_tuzifa_tamogatast","timestamp":"2018. március. 24. 11:40","title":"Egymilliárd forinttal emelik a szociális tűzifa támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46402cc1-3de2-424b-8f7d-6d2c357e0347","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemzetközi rövidfilmszemle lesz a Toldi moziban.","shortLead":"Nemzetközi rövidfilmszemle lesz a Toldi moziban.","id":"20180325_Friss_Hus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46402cc1-3de2-424b-8f7d-6d2c357e0347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9fe732-dbb6-4b7d-9b2a-a8d9a6027ed2","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Friss_Hus","timestamp":"2018. március. 25. 12:09","title":"Oscar-díjas és cannes-i arany pálmás rendezők filmjeit is vetítik a Friss Hús fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi a beszélgetéseket. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít.","shortLead":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi...","id":"20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da587781-1456-4d30-ba6e-98b6a2bcf183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","timestamp":"2018. március. 24. 19:07","title":"Vizsgálat indul Márki-Zay Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerült fellőnie magát saját készítésű rakétájával az amerikai Mike Hughes-nak, aki arra keres bizonyítékot, hogy a Föld lapos.","shortLead":"Sikerült fellőnie magát saját készítésű rakétájával az amerikai Mike Hughes-nak, aki arra keres bizonyítékot...","id":"20180325_Csak_fellotte_magat_a_raketaember_aki_szerint_a_Fold_lapos_de_meddig_jutott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee272f1f-974d-4ce0-bf87-684a6863b375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b17f4c-6711-472a-be32-ed0c399e4e8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Csak_fellotte_magat_a_raketaember_aki_szerint_a_Fold_lapos_de_meddig_jutott","timestamp":"2018. március. 25. 16:26","title":"Csak fellőtte magát a rakétaember, aki szerint a Föld lapos, de meddig jutott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A kis magyar nyomorúságot fekete humorral oldja az írónő a Rózsavölgyi Szalon felkérésére írt első drámájában, a Pokémon góban.","shortLead":"A kis magyar nyomorúságot fekete humorral oldja az írónő a Rózsavölgyi Szalon felkérésére írt első drámájában...","id":"201807__toth_krisztina__lecsuszasokrol_kervenyezesrol__elmulasi_kenyszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a4b8541-9d91-4f49-a634-33c1162c308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0372dd2-4d10-42cd-a685-dbd8dc0d032e","keywords":null,"link":"/kultura/201807__toth_krisztina__lecsuszasokrol_kervenyezesrol__elmulasi_kenyszer","timestamp":"2018. március. 25. 10:45","title":"Tóth Krisztina: A mai kor abszurditása leginkább groteszk formában ragadható meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","shortLead":"Nehéz tárgyalások várhatók az unió és a vele menekültügyben szövetséges diktatúra között.","id":"20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=317af1b6-c620-4955-b61d-56fca41dfc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739cb7fb-f531-4a74-855d-836035bf358d","keywords":null,"link":"/vilag/20180325_Lesze_ujabb_EUtorok_alku_a_menekultekrol","timestamp":"2018. március. 25. 13:39","title":"Lesz-e újabb EU-török alku a menekültekről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a013fbd-3359-406b-8653-e66d37472897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, annyira természetesek az apróbb hibák az iOS 11-ben, hogy az Apple-nek fel sem tűnik, ha még az egyik reklámjába is bekerül. Az igazán fura azonban mégis csak az, ami ezután következett.","shortLead":"Úgy tűnik, annyira természetesek az apróbb hibák az iOS 11-ben, hogy az Apple-nek fel sem tűnik, ha még az egyik...","id":"20180324_az_apple_reklamjaba_is_bekerult_az_iOS_11_egy_hibaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a013fbd-3359-406b-8653-e66d37472897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570ea22d-9e75-4ac7-9ee2-f3c740821426","keywords":null,"link":"/tudomany/20180324_az_apple_reklamjaba_is_bekerult_az_iOS_11_egy_hibaja","timestamp":"2018. március. 24. 10:13","title":"Kínos: még az Apple reklámjába is bekerült az iOS 11 egy hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccfc06e-1889-47a2-8a35-0e39dec3d771","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kazahok elleni debütál a magyar válogatott kispadján a belga szövetségi kapitány. ","shortLead":"A kazahok elleni debütál a magyar válogatott kispadján a belga szövetségi kapitány. ","id":"20180323_magyarorszag_kazahsztan_felkeszulesi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eccfc06e-1889-47a2-8a35-0e39dec3d771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5869cbe-2b51-4fb3-a5bd-836d22909d39","keywords":null,"link":"/sport/20180323_magyarorszag_kazahsztan_felkeszulesi","timestamp":"2018. március. 23. 19:02","title":"Leekens kapitány bemutatkozik: Magyarország-Kazahsztán 2-3 (ÉLŐ)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]