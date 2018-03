Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"546fc92b-75eb-40db-bacf-5477fdb8b5b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Görögország női vízilabda-válogatottja nyerte az első alkalommal kiírt Európa Kupát, amelynek spanyolországi hatos döntőjében, az aranyéremért kiírt szombati meccsen egy góllal jobbnak bizonyult Oroszország nemzeti együttesénél.","shortLead":"Görögország női vízilabda-válogatottja nyerte az első alkalommal kiírt Európa Kupát, amelynek spanyolországi hatos...","id":"20180324_Nem_a_magyar_vizipolos_lanyoknak_talaltak_ki_az_Europa_Kupat_Majd_legkozelebb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546fc92b-75eb-40db-bacf-5477fdb8b5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff2e70c-1d05-4819-8182-8ab768d1c36a","keywords":null,"link":"/sport/20180324_Nem_a_magyar_vizipolos_lanyoknak_talaltak_ki_az_Europa_Kupat_Majd_legkozelebb","timestamp":"2018. március. 24. 16:10","title":"Nem a magyar vízipólós lányoknak találták ki az Európa Kupát? Majd legközelebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a0620c-7544-4acc-8043-cfcc65a977f9","c_author":"","category":"kultura","description":"A mostani jubileumhoz még a szerző, Andrew Lloyd Webber is gratulált.","shortLead":"A mostani jubileumhoz még a szerző, Andrew Lloyd Webber is gratulált.","id":"20180325_Harmincot_eve_megy_a_Macskak_a_Madach_Szinhazban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17a0620c-7544-4acc-8043-cfcc65a977f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f5484f-a086-45c5-b94e-03ed3eb2f740","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Harmincot_eve_megy_a_Macskak_a_Madach_Szinhazban","timestamp":"2018. március. 25. 19:58","title":"Harmincöt éve megy a Macskák a Madách Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcee492-abea-4124-93c6-3d086ba03736","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Nincs igazán tudományos alapja, sokkal inkább mítosz, hogy a külföldiek nehezen birkóznak meg a magyarral. ","shortLead":"Nincs igazán tudományos alapja, sokkal inkább mítosz, hogy a külföldiek nehezen birkóznak meg a magyarral. ","id":"201812__nehez_amagyar_nyelv__mordvinok_elonyben__azesetek_esete__azt_a_nehezsegit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdcee492-abea-4124-93c6-3d086ba03736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db14348a-7bf5-40df-89eb-6e682b399879","keywords":null,"link":"/kultura/201812__nehez_amagyar_nyelv__mordvinok_elonyben__azesetek_esete__azt_a_nehezsegit","timestamp":"2018. március. 25. 10:07","title":"Felejtsük el, hogy a magyar az egyik legnehezebben megtanulható nyelv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1d05d8-7020-4e81-b0af-37c94c3020a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hihetetlen műszaki eljárással oldja meg a Silversea hajótársaság egyik óceánjárójának, a Silver Spiritnek a megnagyobbítását. Középen beékel egy előre megépített 15 méteres darabot.","shortLead":"Hihetetlen műszaki eljárással oldja meg a Silversea hajótársaság egyik óceánjárójának, a Silver Spiritnek...","id":"20180324_Hogyan_bovitsunk_luxushajot_Vagjuk_kette_es_toldjuk_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab1d05d8-7020-4e81-b0af-37c94c3020a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4cf29d-9109-46a9-96fd-4371582d7ed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Hogyan_bovitsunk_luxushajot_Vagjuk_kette_es_toldjuk_meg","timestamp":"2018. március. 24. 18:00","title":"Hogyan bővítsünk luxushajót? Vágjuk ketté, és toldjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8d8d63-a6bb-44eb-b151-5f407efc38dc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Ford ikonikus sportkocsijának legújabb kiadása nem egy agysebész pontosságú Porsche, hanem sokkal inkább egy nehézsúlyú bokszoló. Nagyon erős, brutális a hangja, 10 fokozatú a váltója és még egy PlayStationt is beleépítettek.","shortLead":"A Ford ikonikus sportkocsijának legújabb kiadása nem egy agysebész pontosságú Porsche, hanem sokkal inkább...","id":"20180324_2018_ford_mustang_kiprobaltuk_menetproba_teszt_sportauto_sportkocsi_kupe_kabrio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb8d8d63-a6bb-44eb-b151-5f407efc38dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83711b16-1118-405e-9321-bb9097f0c3fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_2018_ford_mustang_kiprobaltuk_menetproba_teszt_sportauto_sportkocsi_kupe_kabrio","timestamp":"2018. március. 24. 12:30","title":"Nem szike, bokszkesztyű: nagyot üt a 2018-as Ford Mustang, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b09d8b-5a0a-4b00-8ab7-666b20fd955c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyilván az önvezetés legizgalmasabb formája a köznapi autózás kiváltása, de talán a legnehezebben megoldható. Vannak ennél sokkal közelibb célpontok, amelyekre már most 100 százalékban alkalmasak ezek a technológiák.","shortLead":"Nyilván az önvezetés legizgalmasabb formája a köznapi autózás kiváltása, de talán a legnehezebben megoldható. Vannak...","id":"20180325_onvezeto_hokotro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b09d8b-5a0a-4b00-8ab7-666b20fd955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3215a16e-f2bc-4102-ba03-bed285bdf93f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_onvezeto_hokotro","timestamp":"2018. március. 25. 13:31","title":"Önvezető autók – valahol itt kellene kezdeni inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cdcd5b-f170-435d-9626-f81e9e42cc44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az AFP hírügynökség tudósítója a hőszigetelő anyagokat gyártó Dairyu cégénél járt. És ott éppen munkára jelentkező afrikai bevándorlókat hallgattak meg.","shortLead":"Az AFP hírügynökség tudósítója a hőszigetelő anyagokat gyártó Dairyu cégénél járt. És ott éppen munkára jelentkező...","id":"20180325_Mar_a_robotok_es_a_szamurajok_orszaga_is_rakenyzerult_a_menekultek_foglalkoztatasara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2cdcd5b-f170-435d-9626-f81e9e42cc44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b918e4-6939-45bd-bf2e-6de931dab602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Mar_a_robotok_es_a_szamurajok_orszaga_is_rakenyzerult_a_menekultek_foglalkoztatasara","timestamp":"2018. március. 25. 20:08","title":"A robotok és a szamurájok országa is rákényszerült a menekültek foglalkoztatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d0ea16-a097-4a9e-b70d-d10dfe703082","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Tíz nap múlva a vasúti pályán is elkezdődik a hódmezővásárhelyi tram-train miatti építkezés.","shortLead":"Tíz nap múlva a vasúti pályán is elkezdődik a hódmezővásárhelyi tram-train miatti építkezés.","id":"20180325_Vaganyzar_lesz_a_vonatvillamos_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9d0ea16-a097-4a9e-b70d-d10dfe703082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d11e38-69ae-4fec-9e2d-f2fda99289ee","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Vaganyzar_lesz_a_vonatvillamos_miatt","timestamp":"2018. március. 25. 15:32","title":"Vágányzár lesz a vonatvillamos miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]