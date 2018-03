A hvg.hu is beszámolt arról, hogy a napokban humanitárius díjat kapott Soros György Düsseldorfban, és a díjjal járó 10 ezer eurót az Igazgyöngy Alapítványnak ajánlotta fel.

„Amikor a Facebookra kiírtam, és a sajtót is elérte a hír, rengeteg üzenetet kaptam. Nagyon sokan írták, hogy féltenek, na, most aztán biztosan célpontok leszünk, és következményei lesznek ennek. Biztosan kellene félnem is… hiszen az óriásplakátokon, hirdetésekben sulykolt üzenet mindenhova eljutott, és a megítélésünket ez is meghatározhatja majd” – írja friss blogbejegyzésében L. Ritók Nóra.

Aztán felteszi a kérdést, hogy miért is kellene félnie? Hiszen ők évtizedek óta esélyt próbálunk adni azoknak a gyerekeknek, akik ma 19. századi körülmények között és 19. századi esélyekkel élnek. Nemzetközileg elismert, kipróbált és bevált módszertannal dolgoznak az iskolákban éppúgy, mint az egyéb esélyteremtő programjaikban.

A leginkább elgondolkodtató részben a tanárnő felidézi egy, a díjátadóra való kiutazásuk előtti tanóráját hátrányos helyzetű kisgyerekkel.

Rajzoltunk, és közben hallom, hogy egyikük próbálgatja: stop sors…stop sorsos, végül többen segítenek, és megvan helyesen kimondva is: stop soros. „Mi ez, amit mondtatok?” kérdezem tőlük. „Az egy ember, egy nagyon gonosz ember, aki betelepíti a migráncsokat Magyarországra. Akit meg kell állítani, úgy, hogy stop. Azt jelenti, hogy állj meg ”- mondja egyikük. „És kik azok a migránsok?”-kérdezem. „Azok olyan fekete emberek, akik bántanak mindenkit. Anyukám ki is töltötte azt a papírt, és visszaküldte, hogy ne engedjék be őket.” „Az a Soros nagyon gonosz”- erősíti meg a másik. „Képzeljétek”- mondom -„holnap meg elutazok majd, mert ez a Soros ad pénzt nekünk arra, hogy vehessünk rajzeszközöket, meg tudjunk segíteni, hogyha valamelyik család bajban van.” „Az nem lehet”-vágott közbe egy kicsi-„megmondta a tv is, hogy az az ember gonosz.” „A tv-ben annyi minden van. Pl. ufók, meg vámpírok is. Mégsem hisszük el, hogy ezek vannak. Nem?”- próbálok vitázni. „Nem, de ez más”- hajol közel hozzám a gyerek, és a mondat második felénél lehalkítja a hangját, úgy mondja, mélyen a szemembe nézve- „az igaz, mert azt Orbán Viktor mondta.”

Mint L. Ritók Nóra írja, nehéz erre mit mondani. Mert mit mondhat egy nyolcévesnek, akinek a szülei is abban a hitben vannak, hogy amit a híradóban a miniszterelnök mond, az a megkérdőjelezhetetlen igazság?

„Ők most csak nem értik, mi van. Mert az Igazgyöngyöt szeretik, hiszen segít, jó, és most kiderül, hogy akiről meg úgy tudták, hogy utálni kell, az meg támogatást ad a munkájukhoz?”

Az Igazgyöngy vezetője azt gondolom, az ügy miatt kapták a díjat, amiért dolgozunk. Ami megkérdőjelezhetetlenül fontos, és aminek az üzenetét nehéz bemocskolni. Még, ha sokan próbálják is.