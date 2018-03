Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aa9604d-5aa2-4f29-ba07-076d49f195af","c_author":"Hercsel Adél","category":"vilag","description":"Elkeserítő realitás rajzolódik ki az észak-koreai hétköznapokról szóló, a diktatúrából kicsempészett írásokból összeállított kötetből. Interjú a fordítóval, Lengyel Miklóssal.","shortLead":"Elkeserítő realitás rajzolódik ki az észak-koreai hétköznapokról szóló, a diktatúrából kicsempészett írásokból...","id":"201808__lengyel_miklos_koreaszakerto__kommunista_monarchiarol__gombhaboru","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa9604d-5aa2-4f29-ba07-076d49f195af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f338650-5f9d-440b-9801-25cacb323ce6","keywords":null,"link":"/vilag/201808__lengyel_miklos_koreaszakerto__kommunista_monarchiarol__gombhaboru","timestamp":"2018. március. 24. 10:30","title":"\"Elmenekülsz, öngyilkos leszel, vagy elfogadod, és megpróbálod valahogy túlélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről pénteken állította a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég igazgatói, amelynek számláján 1,2 milliárd forintnyi pénz van. Az államtitkár tagad, szerinte semmi köze az offshore cég számláján lévő 1,2 milliárdhoz. Szabónak korábban volt olyan ügye, amely miatt még Lázár János is beszólt neki.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkárról és feleségéről pénteken állította a Magyar Nemzet, hogy egy olyan offshore cég igazgatói...","id":"20180324_Ki_ez_az_eltitkolt_milliardos_szamlaval_hirbe_hozott_fideszes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d13c6d9-753e-41c0-9718-f2747fc2d7a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Ki_ez_az_eltitkolt_milliardos_szamlaval_hirbe_hozott_fideszes","timestamp":"2018. március. 24. 07:00","title":"Ki ez a milliárdos számlával hírbe hozott fideszes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint az embereknek az áprilisi választáson elégtételt kell venniük a kormány gyűlöletkeltő politikáján az ország békéje érdekében.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerint az embereknek az áprilisi választáson elégtételt kell venniük a kormány...","id":"20180325_Gyurcsany_szerint_zavargasok_jonnek_ha_veszit_a_Fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5636900-5d66-4037-a98b-ef5d53d15e6d","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Gyurcsany_szerint_zavargasok_jonnek_ha_veszit_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 25. 14:59","title":"Gyurcsány szerint zavargások jönnek, ha veszít a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most csak ötös volt a hatoson.","shortLead":"Most csak ötös volt a hatoson.","id":"20180325_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323b2ca8-e88e-486e-9d5b-3ab55567d779","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. március. 25. 16:41","title":"Elő a szelvényekkel, itt vannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eff5061-5997-43e4-ad8d-6eafe20b2cc6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál főszervezője nemrég jelentette be, hogy a videószolgáltató filmjei nem vehetnek részt a 2018-as versenyprogramban.","shortLead":"A fesztivál főszervezője nemrég jelentette be, hogy a videószolgáltató filmjei nem vehetnek részt a 2018-as...","id":"20180325_Kitiltottak_a_cannesi_filmfesztivalrol_a_Netflix_filmjeit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7eff5061-5997-43e4-ad8d-6eafe20b2cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11a429b-a32b-403b-990a-7c9c0a938f53","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Kitiltottak_a_cannesi_filmfesztivalrol_a_Netflix_filmjeit","timestamp":"2018. március. 25. 18:30","title":"Kitiltották a cannes-i filmfesztiválról a Netflix filmjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aba6930-3353-489a-aaed-e1a7b2f391fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rekordszámú, 188 ország csatlakozott idén a Föld órája akcióhoz, amelyben magánszemélyek, vállalatok és civil szervezetek világszerte hallatták hangjukat vagy tettek konkrét lépéseket a természet megőrzése érdekében - közölte vasárnap az akciót világszerte összehangoló Vadvédelmi Világalap (WWF) magyarországi szervezete. A világ mintegy 18 ezer épületének és objektumának fényei hunytak ki, és a Föld órája mellett olyan hírességek álltak ki, mint Jared Leto és Andy Murray, de Emmanuel Macron francia elnök is csatlakozott.","shortLead":"Rekordszámú, 188 ország csatlakozott idén a Föld órája akcióhoz, amelyben magánszemélyek, vállalatok és civil...","id":"20180325_Tegnap_18_ezer_epulet_borult_sotetbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aba6930-3353-489a-aaed-e1a7b2f391fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8df192-2582-4420-a7dc-e5ae94a8c1bd","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Tegnap_18_ezer_epulet_borult_sotetbe","timestamp":"2018. március. 25. 18:45","title":"Tegnap 18 ezer épület borult sötétbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági kivándorlók országa lettünk; eladják a magyarországi Telenort is, és még mindig nem kizárt, hogy Mészáros Lőrinchez kerül a cég; mérföldkőhöz érkeztek a Brexit-tárgyalások.","shortLead":"A gazdasági kivándorlók országa lettünk; eladják a magyarországi Telenort is, és még mindig nem kizárt, hogy Mészáros...","id":"20180325_Es_akkor_Meszaros_Lorincet_zsebre_tette_egy_cseh_milliardos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9de7c6-33c5-4a45-b1c3-715f214b5b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Es_akkor_Meszaros_Lorincet_zsebre_tette_egy_cseh_milliardos","timestamp":"2018. március. 25. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrincet zsebre tette egy cseh milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943838cd-c717-4bac-add2-3ee08f01f620","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pályafutása során 73-szor volt eddig övé az első rajtkocka.","shortLead":"Pályafutása során 73-szor volt eddig övé az első rajtkocka.","id":"20180324_Hamilton_indul_az_elrol_az_idei_elso_futamon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=943838cd-c717-4bac-add2-3ee08f01f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08b6a44-5558-4f35-891c-a4f0b644bccb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_Hamilton_indul_az_elrol_az_idei_elso_futamon","timestamp":"2018. március. 24. 08:55","title":"Hamilton indul az élről az idei első futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]