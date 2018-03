Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít az MTI Dunakesziről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít...","id":"20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6561ad8c-87e0-43b3-968f-cc9c8e2b8be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","timestamp":"2018. március. 24. 12:10","title":"Szijjártó ismét terrorizmussal riogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d446c0ca-fa9f-4e28-80b4-0a8e8621c32a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kormánynak elege van a légitársaságok extra díjaiból, és ezért új irányelveket tervez például a névváltoztatásért vagy a beszállókártya újbóli kiadásáért felszámolt díjakról.","shortLead":"A brit kormánynak elege van a légitársaságok extra díjaiból, és ezért új irányelveket tervez például...","id":"20180324_London_gorcso_ala_veszi_a_legitarsasagok_mellekes_beveteleit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d446c0ca-fa9f-4e28-80b4-0a8e8621c32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25524ad-fc3f-4bbd-8f31-5b8bd2c9a6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_London_gorcso_ala_veszi_a_legitarsasagok_mellekes_beveteleit","timestamp":"2018. március. 24. 17:12","title":"London górcső alá veszi a légitársaságok mellékes bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bővítésnek köszönhetően évente 19 millió gumiabroncs készülhet az üzemben.","shortLead":"A bővítésnek köszönhetően évente 19 millió gumiabroncs készülhet az üzemben.","id":"20180323_Boviti_europai_gyarat_Racalmason_a_Hankook","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b4de6d5-c2b6-4d0f-89f0-80997df03824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b99460a-3f8b-42be-a2eb-439126286614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Boviti_europai_gyarat_Racalmason_a_Hankook","timestamp":"2018. március. 23. 15:53","title":"Bővíti európai gyárát Rácalmáson a Hankook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi a beszélgetéseket. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít.","shortLead":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi...","id":"20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da587781-1456-4d30-ba6e-98b6a2bcf183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","timestamp":"2018. március. 24. 19:07","title":"Vizsgálat indul Márki-Zay Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személygépkocsi gázolt gyalogost.","shortLead":"Személygépkocsi gázolt gyalogost.","id":"20180324_halalos_baleset_gazolas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920e93d8-101d-4337-b91e-b249f2bb4d26","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180324_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2018. március. 24. 23:51","title":"Halálos baleset történt Gemzsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megállapodás szerint Idlíb tartományba szállítanak át felkelőket és családtagjaikat.","shortLead":"A megállapodás szerint Idlíb tartományba szállítanak át felkelőket és családtagjaikat.","id":"20180323_szombat_reggel_allitolag_kimentenek_hetezer_embert_a_szetlott_kelet_gutabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64961340-421d-466b-a846-60e283318ade","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_szombat_reggel_allitolag_kimentenek_hetezer_embert_a_szetlott_kelet_gutabol","timestamp":"2018. március. 23. 17:13","title":"Szombat reggel állítólag kimentenek hétezer embert a szétlőtt Kelet-Gútából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8e8da9-44c8-4c52-b9ba-5c63c2ece6a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És még egy árulkodó megjegyzés is elhangzott.","shortLead":"És még egy árulkodó megjegyzés is elhangzott.","id":"20180324_Mar_a_babaholmik_kozott_valogat_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb8e8da9-44c8-4c52-b9ba-5c63c2ece6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6f85ec-c1ee-4bb4-8999-95ce2c959162","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Mar_a_babaholmik_kozott_valogat_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","timestamp":"2018. március. 24. 09:21","title":"Már a babaholmik között válogat Meghan Markle és Harry herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András régen várt bejelentést tett az Eleven Fesztiválon. Döntsön közvélemény-kutatás, melyik ellenzéki jelölt induljon.","shortLead":"Fekete-Győr András régen várt bejelentést tett az Eleven Fesztiválon. Döntsön közvélemény-kutatás, melyik ellenzéki...","id":"20180324_Ellenzeki_attores_FeketeGyor_varatlan_bejelentese_kapcsan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=913f9f21-fdd8-4b65-bfdf-d7de48028937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64bc4070-2e24-4420-bed6-9047e772091f","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Ellenzeki_attores_FeketeGyor_varatlan_bejelentese_kapcsan","timestamp":"2018. március. 24. 22:01","title":"Ellenzéki áttörés Fekete-Győr váratlan bejelentése kapcsán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]