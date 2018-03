Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7624d04b-c1fa-46d7-a404-d5c7ce90f842","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Hatvanezer hektár van víz alatt. Pont négy évvel ezelőtt államosították a vízgazdálkodási társulatokat, átvették a csatornákat, elvették a vagyonukat. Ezek majd fele meg is szűnt, az átvett vagyonuk ellenértékét még azóta sem kapták meg. A közcélú csatornákon folyik rendesen a munka, ám a földekről a vizet a főcsatornákba vezető árkoknak most nincs gazdájuk.","shortLead":"Hatvanezer hektár van víz alatt. Pont négy évvel ezelőtt államosították a vízgazdálkodási társulatokat, átvették...","id":"20180323_Eluszhat_a_fel_Alfold","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7624d04b-c1fa-46d7-a404-d5c7ce90f842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6078bb4-84d4-416c-b332-fbbe3ab6fe1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Eluszhat_a_fel_Alfold","timestamp":"2018. március. 23. 15:45","title":"\"Nagy baj lesz, urak\": miközben a felek pereskednek, elúszhat a fél Alföld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz hétvégén Budapesten minden, mi szem-szájnak ingere: útlezárás, állomáslezárás, óraátállítás. ","shortLead":"Lesz hétvégén Budapesten minden, mi szem-szájnak ingere: útlezárás, állomáslezárás, óraátállítás. ","id":"20180323_kapja_elo_a_menetrendet_mielott_hazaindul_most_hetvegen_a_szombati_bulibol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdb702-97ea-47a4-a6dc-9c2596c861d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_kapja_elo_a_menetrendet_mielott_hazaindul_most_hetvegen_a_szombati_bulibol","timestamp":"2018. március. 23. 16:20","title":"Kapja elő a menetrendet, mielőtt hazaindul most hétvégén a szombati buliból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincsenek szavak - igaz, nem is nagyon voltak. Nézze meg, miként használta ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőjelöltje a magyar köztévében nekik is biztosított öt percet. ","shortLead":"Nincsenek szavak - igaz, nem is nagyon voltak. Nézze meg, miként használta ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt...","id":"20180323_Ilyet_a_magyar_kiralyi_teveben_meg_nem_latott_programot_hirdet_a_Kutyapart_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b3f078-7547-4531-a0d2-c288f251e51a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Ilyet_a_magyar_kiralyi_teveben_meg_nem_latott_programot_hirdet_a_Kutyapart_video","timestamp":"2018. március. 23. 22:16","title":"Ilyet a magyar királyi tévében még nem látott: programot hirdet a Kutyapárt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e85781-3701-4525-8e7e-2c21948bc9ef","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Lassan százféle szabadidő-autót lehet kapni nálunk is, ha minden változatot beleszámolunk. Ilyen elképesztő tolongásban új szereplőként érdemes lehet olyan értékek felé fordulni, melyeket mindenki ismer. Mit szólna például egy új Golfhoz, csak gólyalábon?","shortLead":"Lassan százféle szabadidő-autót lehet kapni nálunk is, ha minden változatot beleszámolunk. Ilyen elképesztő tolongásban...","id":"20180325_volkswagen_troc_teszt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e85781-3701-4525-8e7e-2c21948bc9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc61e360-893c-46b8-b88f-94354d2b0eb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_volkswagen_troc_teszt","timestamp":"2018. március. 25. 08:15","title":"Volkswagen T-Roc-teszt: annyi az unalmas Golfnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százezrek tüntettek a fegyvertartásra vonatkozó szabályok szigorításáért Washingtonban és számos amerikai nagyvárosban szombaton. A megmozdulást a floridai ámokfutás túlélői szervezték.","shortLead":"Százezrek tüntettek a fegyvertartásra vonatkozó szabályok szigorításáért Washingtonban és számos amerikai nagyvárosban...","id":"20180324_Szazezrek_tuntettek_a_fegyvertartas_szigoritasaert_az_Egyesult_Allamokban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd05c17-25a6-4f8a-8b7b-54177ec6ac60","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Szazezrek_tuntettek_a_fegyvertartas_szigoritasaert_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. március. 24. 20:35","title":"Százezrek tüntettek a fegyvertartás szigorításáért az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943838cd-c717-4bac-add2-3ee08f01f620","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Pályafutása során 73-szor volt eddig övé az első rajtkocka.","shortLead":"Pályafutása során 73-szor volt eddig övé az első rajtkocka.","id":"20180324_Hamilton_indul_az_elrol_az_idei_elso_futamon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943838cd-c717-4bac-add2-3ee08f01f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08b6a44-5558-4f35-891c-a4f0b644bccb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_Hamilton_indul_az_elrol_az_idei_elso_futamon","timestamp":"2018. március. 24. 08:55","title":"Hamilton indul az élről az idei első futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a814b6-1d3d-4d0d-b1e4-fac3d34918c7","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A 2018-as szezonban meggyőző választ kell adnia a Forma–1-nek erre a kérdésre ahhoz, hogy megtartsa a rajongóit, és a jövőben is legendákat gyártson. Összegyűjtöttünk pár szubjektív érvet arra, hogy miért lesz érdemes idén F1-es futamokat nézni.","shortLead":"A 2018-as szezonban meggyőző választ kell adnia a Forma–1-nek erre a kérdésre ahhoz, hogy megtartsa a rajongóit, és...","id":"20180323_Mi_ertelme_van_meg_egyaltalan_Forma1et_nezni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a814b6-1d3d-4d0d-b1e4-fac3d34918c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba9de24-bd12-443e-8ffe-805da5bd778d","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Mi_ertelme_van_meg_egyaltalan_Forma1et_nezni","timestamp":"2018. március. 23. 20:30","title":"Mi értelme van még egyáltalán Forma–1-et nézni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az itt élők tiltakoznak a tervezett kavicsbánya létesítése ellen, amely az erőművi beruházáshoz termelné az építőanyagot. Az aláírásgyűjtési akciót követően pénteken döntött a helyi választási bizottság, lehet voksolni.","shortLead":"Az itt élők tiltakoznak a tervezett kavicsbánya létesítése ellen, amely az erőművi beruházáshoz termelné...","id":"20180324_Nem_kell_a_Paks_2_epiteset_kiszolgalo_kavicsbanya_Madocsan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1eecab8-0c24-4325-b623-3184e5a8a8aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Nem_kell_a_Paks_2_epiteset_kiszolgalo_kavicsbanya_Madocsan","timestamp":"2018. március. 24. 16:24","title":"Helyi népszavazást tarthatnak Madocsán a Paks II. miatt tervezett kavicsbányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]