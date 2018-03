A Kowalsky meg a Vega Esztergomban koncertezett szombaton. Ott volt maga Völner Pál is, aki a Fidesz színeiben várja április 8-án a szavazatokat. A rock and roll és a kampány összeért.

„Már az előzenekar alatt feltűnt a helyi Fideszes képviselő, Völner Pál államtitkár úr is a közönség soraiban. El is gondolkodtam rajta, hogy hogy fér össze a párt gyűlölködésével egy olyan zenekar, ami a békéről, az egyenlőségről és az elfogadásról énekel. Aztán Kowáék megjelentek a színpadon. Az első szám után a frontember arról kezdett beszélni, hogy bizony vannak helyi kötődései is. Is megemlített egy önkormányzati képviselőt, egy számomra ismeretlen helyi civilt, majd köszöntötte »Dr. Völner Pál államtitkár urat«”- számolt be a koncertélményéről egy Kowa-rajongó a 444.hu-nak.

Nem nagyon értette, hogy miért kell behozni egy ilyen koncertre a fideszes kampányt, így végül a koncert felénél távoztak. Mint írta, ezzel nem voltak egyedül, rengetegen távoztak, jó néhányan kifejezték nemtetszésüket a dologgal kapcsolatban.

Völner egyébként a Facebookra is töltött föl fotókat a koncertről, csinált közös képet az együttes tagjaival is.

Kowáék korábban Simicskó Istvánnak kampányoltak.

"Áldott legyen az, aki minig velünk és átkozott

Az aki keresztbe tesz nekünk

Mert aki nem velünk az ellenünk

Mi vagyunk a vihar akit elnyelünk" - éneklik a Forradalaom RT. című dalukban.