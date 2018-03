Márciustól kezdve a Kínai Kommunista Párt szigorúbb felügyeletet gyakorolhat a médiatartalmak felett, a propagandaminisztérium abba is beleszólhat, hogy a hírek és kiadványok mellett milyen filmek (nem) kerülhetnek a fogyasztók elé - írja a Variety. A minisztérium már élt is a kiterjesztett hatalmával: az olasz rendező, Luca Guadagnino alkotását, a Szólíts a neveden (Call me by your name) című filmet nem engedélyezik levetíteni a Pekingi Filmfesztiválon. Pedig a meleg szerelemről szóló felnövéstörténet az idei, 90. Oscar-gálán még díjazott is lett, elnyerte a legjobb adaptált forgatókönyvért járó Oscart.

A homoszexualitás egyébként nem törvényellenes Kínában, sőt a nagyvárosokban egyre élénkebben és bátrabban állnak ki a meleg aktvisiták a jogaikért, a kínai társadalom nagyobb része és a kormány még mindig nem toleráns a melegekkel szemben.