A zenész fentanillal adagolta túl magát, és most kiderült, hogy pontosan mennyire is.

Elképesztően magas mennyiségű fentanil volt Prince vérében a halálakor - ezt mondta ki a korboncnoki jelentés, amelyről az Associated Press számolt be.

A zenész két éve áprilisban halt meg, és már abban az évben kiderült, hogy a szintetikus opiátok túladagolásába halt bele. Az AP által most megszerzett toxikológiai jelentés pedig szintén azt bizonyítja, hogy Prince a heroinnál ötvenszer erősebb fentanillal adagolta túl magát.

A jelentés szerint a zenész vérében literenként 67,8 mikrogramm fentanil volt, holott már 58 mikrogramm/liter halálos túladagolást szokott jelenteni.

Szakértők szerint a Prince vérében lévő mennyiség azoknál is szokatlanul magasnak számít, akik rendszeresen fájdalomcsillapítóként szedik a szert, bár a szervezet hozzá tud szokni a fentanil használatához, ezért nincs egy hivatalosan meghatározott halálos mennyiség belőle.

A zenésznek a májában is elképesztően magas, 450 mikrogramm/kilogramm koncentrációban volt jelen a fentanil, bár más esetekben már 69 mikrogramm/kilogramm is halálos mérgezést szokott jelenteni. Prince-nek emellett a gyomrában is találtak fentanilt, az orvosok így arra következtetnek, hogy szájon át vette be a drogot, majd az elkezdett felszívódni a szervezetében, és csak ezután okozta a halálát.

Az Ap azt is írja, hogy a jelentés szerint a Prince házában talált több tabletta is pozitív volt fentanilra és más drogokra.