A poén Barack Obama és az amerikai titkosszolgálat globális megfigyelése kapcsán került elő, most Mark Zuckerberg arcával fémjelezve hívja fel a figyelmünket a vicces kép arra: sokan szinte minden érzékeny információt kiadnak magukról a Facebookon. Ez jól illusztrálja, mi a helyzet a Facebookon a személyes adatainkkal

Sikerült fellőnie magát saját készítésű rakétájával az amerikai Mike Hughes-nak, aki arra keres bizonyítékot, hogy a Föld lapos.

Csak fellőtte magát a rakétaember, aki szerint a Föld lapos, de meddig jutott?

Az év hirdetése, vagy inkább év egyik legjobb photoshopos poénja került elő az elmúlt órákban a közösségi felületeken.

Ha igazi, ha kamu, mindenesetre zseniális telefonhirdetés terjed a neten

Részben visszatáncol korábbi algoritmusához az Instagram, így a jövőben kicsit úgy tűnik majd, mintha megint sorban jelennének meg a követettjeink által közzétett fotók. Ezen kívül egy új gombot is bevezetnek, bár ez utóbbi hasznossága egyelőre nemigen látszik. Új gomb és fontos változások jönnek – az egyiknek biztos, hogy nagyon fog örülni

A Ryanair bővítette kínálatát, a santanderi járatok heti kétszer közlekednek majd.

Újabb spanyol városba lehet repülni ezentúl Budapestről

Cirkuszlátogatásra invitálja Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a gégényi nyugdíjasokat.

Szabolcsi nyugdíjasok vonatoztat cirkuszba Seszták

A szakemberek más módszerekkel is kísérleteznek már, de egyelőre nem tudják nélkülözni a tojásokat. A fogyasztóknak jó hír, hogy ezek nem olyan tojások, amelyekből például rántottát sütnek. Évi 450-500 millió tojás nélkül most nem lehetne influenza elleni védőoltást gyártani

Az egyik nagy Párizs melletti kiállítási csarnokban a túlélési és a katasztrófa bizniszben élenjáró cégek mutatták be legújabb termékeiket.

Kim Dzsong Un-nak és a természetnek hálásak a katasztrófabizniszben utazó cégek