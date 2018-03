"Az opera műfaja hat év után tér vissza a rendezvényre, és ebből az alkalomból négy olyan sztár ad koncertet július 13-án a História Kertben, aki az eddigi VeszprémFesteken már szerepelt" – mondta Mészáros Zoltán, az esemény ügyvezető igazgatója a keddi budapesti sajtótájékoztatón.

Jelen volt José Cura, a világhírű argentin tenor, aki kiemelte: Veszprém nemcsak zenei, hanem személyes okokból fontos számára, hiszen a város díszpolgára.

Immár negyedszer lesz hallható a VeszprémFesten Miklósa Erika, aki elmondta: Rost Andreával és Curával sem lépett még együtt színpadra. Rost Andrea Verdi Rigolettójának Gilda szerepe, 13 év után után énekel újra a VeszprémFesten, akkori partnere, a mexikói születésű tenor, Ramón Vargas Miklósa Erikával együtt énekelt a 2008-as operagálán is.

A VeszprémFest nagyszínpadának új helyszíne a História Kert, a egykori püspöki pihenőkert az ezeréves Veszprémi Vár tövében, a Séd patak partján, ahol a rendezvény koncertjeit 2800 néző láthatja. Itt adja az idei nyitókoncertet Ziggy Marley, Bob Marley legidősebb fia, aki először fog magyarországi színpadra lépni. A nyolcszoros Grammy-díjas előadó tizenhat albummal a háta mögött, apja emléke előtt is tisztelegve érkezik a fesztiválra.

Július 12-én két koncert is lesz a nagyszínpadon: előbb a fiatal skót énekes-dalszerző, a 2007-es This Is the Life című albumával befutott Amy Macdonald lép a közönség elé, majd a panamai származású, az Egyesült Államokban élő folk-soul-pop előadó, Aloe Blacc ad műsort, aki az Aviciivel közös slágerével, a Wake Me Uppal lett ismert. Július 14-én a brit soulénekes sztár, Joss Stone koncertezik.