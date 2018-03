Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3f5f376-4dd9-4906-9c23-62f87d246906","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április 8-án, a magyarországi választások napján ugyanolyan biztonsági intézkedéseket léptetnek életbe az Ukrajnához tartozó Kárpátalján, mint az ukrán nacionalisták március 17-ei felvonulásának az idején – közölte Hennagyij Moszkalj. A kárpátaljai kormányzó szerint az ok az, hogy nem zárható ki a provokációk veszélye.","shortLead":"Április 8-án, a magyarországi választások napján ugyanolyan biztonsági intézkedéseket léptetnek életbe az Ukrajnához...","id":"20180326_Magyarorszagi_valasztas__a_karpataljai_kormanyzo_provokaciokra_szamit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3f5f376-4dd9-4906-9c23-62f87d246906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbcc8bc-fbbd-446f-89c3-28627dbb3bc4","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Magyarorszagi_valasztas__a_karpataljai_kormanyzo_provokaciokra_szamit","timestamp":"2018. március. 26. 13:52","title":"Magyarországi választás – a kárpátaljai kormányzó provokációkra számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9927dd-7296-41fd-bbe1-404d4f6b7c89","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"250 új személygépjárművet állított hadrendbe a Magyar Honvédség.","shortLead":"250 új személygépjárművet állított hadrendbe a Magyar Honvédség.","id":"20180326_honvedseg_suzuki_vitara_katonai_beszerzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b9927dd-7296-41fd-bbe1-404d4f6b7c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cceb39-bdbf-4fd3-9311-bc5dc778b1e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_honvedseg_suzuki_vitara_katonai_beszerzes","timestamp":"2018. március. 26. 17:23","title":"Gyakorlatilag létrejött egy Suzuki \"hadosztály\" a honvédségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kitört a szappan-gate a IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskolában: a szülők szerint nem tudnak kezet mosni a gyerekek, mert még az influenzaszezonban sem telt szappanra az iskolának. Legalábbis ezt a tájékoztatást kapták az iskola vezetésétől, utólag viszont a Klebelsberg Központ illetékese egyszerűen letagadta a problémát, szerintük folyamatosan biztosítják a gyerekeknek az alapvető tisztálkodás feltételeit. Az egyik szülő erre bement az iskolai mosdókba, és telefonjával felvette, mi a valóság.","shortLead":"Kitört a szappan-gate a IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskolában: a szülők szerint nem tudnak kezet...","id":"20180326_Szappanra_sem_telik_az_iskolanak_A_Klik_meghazudtolta_a_szuloket_videoval_vagtak_vissza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffd5bf9-4539-4c9a-ab37-76f43c06cf35","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Szappanra_sem_telik_az_iskolanak_A_Klik_meghazudtolta_a_szuloket_videoval_vagtak_vissza","timestamp":"2018. március. 27. 08:00","title":"Szappanra sem telik az iskolának? A Klik meghazudtolta a szülőket, de visszavágtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501bcca3-900d-404a-8714-e7d3f83a5b67","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A munkahelyi alvás, de még akár egy hosszabb, pihentető séta is az épületen kívül tabunak számít sok hazai munkáltató számára. Holott nem egy kutatás bizonyítja, hogy a munkahelyi pihenés és alvás nem csak a dolgozó, de a hosszú távú munkáltatói célok szempontjából is nagyon hasznos lehet. Mi bizonyítja ezt? És hogy állnak magyar cégvezetők a munka közbeni relaxációval? ","shortLead":"A munkahelyi alvás, de még akár egy hosszabb, pihentető séta is az épületen kívül tabunak számít sok hazai munkáltató...","id":"sedacurforte_20180322_mit_szolna_a_fonoke_ha_most_fel_orara_lefekudne_aludni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=501bcca3-900d-404a-8714-e7d3f83a5b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a3297d-82fc-439f-8d22-ddd9b45bb792","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180322_mit_szolna_a_fonoke_ha_most_fel_orara_lefekudne_aludni","timestamp":"2018. március. 26. 07:05","title":"Az ön főnöke mit szólna, ha most fél órára lefeküdne aludni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"aa69c466-37ae-4895-b6c4-19ea3dac7a4c","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"d2e0eb99-3fd3-405f-859d-e715227abdab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei már a svájci Sirin Labs ajtaján kopogtat, hogy közösen készítsék el az első olyan mobilt, ami támogatja a blockchain technológia használatát. Ennek köszönhetően gyorsabban és biztonságosabban lehetne mobilról intézni a kirptovalutákkal való kereskedést. Is.","shortLead":"A Huawei már a svájci Sirin Labs ajtaján kopogtat, hogy közösen készítsék el az első olyan mobilt, ami támogatja...","id":"20180326_huawei_blockchain_technologia_okostelefon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2e0eb99-3fd3-405f-859d-e715227abdab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae86b08-94de-48f2-b7fb-d05ecba0d50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_huawei_blockchain_technologia_okostelefon","timestamp":"2018. március. 26. 12:03","title":"Olyan telefonon dolgozik a Huawei, amellyel simán beelőzné az Apple-t és a Samsungot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1686a1e-60f6-4149-bda0-a6091d721e6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hollandiában szeretne túladni jelenlegi tulajdonosa az 1984-ben készült Rolls-Royce-on.","shortLead":"Hollandiában szeretne túladni jelenlegi tulajdonosa az 1984-ben készült Rolls-Royce-on.","id":"20180327_rolls_royce_limuzin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1686a1e-60f6-4149-bda0-a6091d721e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460e0f50-8bac-41f8-83bf-9de8f6dc43cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_rolls_royce_limuzin","timestamp":"2018. március. 27. 10:31","title":"Ennyi pénzért szinte ingyen van ez a különleges Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azzal igyekezett felrázni a kazahok elleni zakó után játékosait, hogy ő is elveszítette több első mérkőzését szövetségi kapitányként. ","shortLead":"Azzal igyekezett felrázni a kazahok elleni zakó után játékosait, hogy ő is elveszítette több első mérkőzését szövetségi...","id":"20180326_Leekens_nem_foglalkozik_a_negativ_kritikakkal_inkabb_tovabb_kiserletezik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ae782a1-b57c-40ad-946d-271d50f091e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e7b323-7dd1-41bb-aad7-08a7a9f028f9","keywords":null,"link":"/sport/20180326_Leekens_nem_foglalkozik_a_negativ_kritikakkal_inkabb_tovabb_kiserletezik","timestamp":"2018. március. 26. 18:15","title":"Leekens nem foglalkozik a negatív kritikákkal, inkább tovább kísérletezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aa5422-d10d-4361-aece-6e94f9434a56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valódi nyomozás folyik az Elios-ügyben, de a közvélemény félrevezetése azt mondani, hogy az OLAF csalást talált volna – állítja Polt Péter.","shortLead":"Valódi nyomozás folyik az Elios-ügyben, de a közvélemény félrevezetése azt mondani, hogy az OLAF csalást talált volna –...","id":"20180326_Polt_teved_aki_azt_mondja_hogy_az_OLAF_szerint_csaltak_az_Eliosnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2aa5422-d10d-4361-aece-6e94f9434a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa19c3c-8f4a-4ffb-abdc-0f2461beb647","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Polt_teved_aki_azt_mondja_hogy_az_OLAF_szerint_csaltak_az_Eliosnal","timestamp":"2018. március. 26. 11:10","title":"Polt: téved, aki azt mondja, hogy az OLAF szerint csaltak az Eliosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]