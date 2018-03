Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan világhírnévre tesz szert a Hide the pain Harold mémekből ismert Arató András, akit most a Manchester City kért fel egy meccsre, vélhetően azért, hogy vele, illetve az arcából lett internetes poénnal hergeljék a United csapatát. ","shortLead":"Lassan világhírnévre tesz szert a Hide the pain Harold mémekből ismert Arató András, akit most a Manchester City kért...","id":"20180326_A_Manchester_City_is_meglovagolja_a_memme_lett_budapesti_nyugdijas_sikeret","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a231e0d9-b94e-409e-a410-7494dd3cf8b7","keywords":null,"link":"/elet/20180326_A_Manchester_City_is_meglovagolja_a_memme_lett_budapesti_nyugdijas_sikeret","timestamp":"2018. március. 26. 18:57","title":"A Manchester City is meglovagolja a mémmé lett budapesti nyugdíjas sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány. A keddi, skótok elleni találkozó előtt nincs idő ilyesmire.","shortLead":"A Kazahsztán elleni megalázó vereség előtt templomba is elvitte a labdarúgó-válogatott tagjait a szövetségi kapitány...","id":"20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e969710d-fca9-4f91-bbb6-d8afc8222e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c746e7-b569-4339-a31e-65b074ee28c2","keywords":null,"link":"/sport/20180326_magyar_skot_felkeszulesi_leekens","timestamp":"2018. március. 26. 08:39","title":"A templom nem jött be: kikapcsolódás helyett felkészül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a531758-cbee-43a3-a27c-cdd283a40dfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erdélyi Miklós ügyvéd, a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség ügyvezető elnöke szerint a Jobbik nem náci párt, ezért Kiss Attila támogatását kéri a hódmezővásárhelyiektől.","shortLead":"Erdélyi Miklós ügyvéd, a Hódmezővásárhelyi Zsidó Hitközség ügyvezető elnöke szerint a Jobbik nem náci párt, ezért Kiss...","id":"20180326_A_vasarhelyi_zsido_hitkozseg_elnoke_a_Jobbik_mellett_kampanyol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a531758-cbee-43a3-a27c-cdd283a40dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b1666e-579b-4a46-b3c9-729b4534dcab","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_A_vasarhelyi_zsido_hitkozseg_elnoke_a_Jobbik_mellett_kampanyol","timestamp":"2018. március. 26. 12:02","title":"A vásárhelyi zsidó hitközség elnöke a Jobbik mellett kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd59769f-8c03-4d33-bcf5-f5992d129177","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Golf környezetbarát hajtásláncú, hazánkban zöld rendszámmal ellátható kiadása igen komoly népszerűségnek örvend.","shortLead":"A Golf környezetbarát hajtásláncú, hazánkban zöld rendszámmal ellátható kiadása igen komoly népszerűségnek örvend.","id":"20180326_viszik_mint_a_cukrot_szinte_az_osszes_elektromos_vw_golf_elfogyott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd59769f-8c03-4d33-bcf5-f5992d129177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8fb15a-0b2d-4d43-b740-318c26131174","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_viszik_mint_a_cukrot_szinte_az_osszes_elektromos_vw_golf_elfogyott","timestamp":"2018. március. 26. 13:26","title":"Viszik, mint a cukrot: szinte az összes elektromos VW Golf elfogyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rekordkísérletről szólva azt mondta, történelmet szeretne írni és dicsőséget akar szerezni a serpa közösségnek és a hazájának is. ","shortLead":"A rekordkísérletről szólva azt mondta, történelmet szeretne írni és dicsőséget akar szerezni a serpa közösségnek és...","id":"20180326_Huszonkettedszer_is_megmaszna_a_Mount_Everestet_egy_nepali_serpa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cd29bf-cce3-42f0-bfed-ad055278c697","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Huszonkettedszer_is_megmaszna_a_Mount_Everestet_egy_nepali_serpa","timestamp":"2018. március. 26. 19:35","title":"Huszonkettedszer is megmászná a Mount Everestet egy nepáli serpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b6bb8a-a3ee-4d18-afd9-6beb00769eaf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most emeltek vádat emiatt a férfi ellen, bár az eset két éve történt. ","shortLead":"Most emeltek vádat emiatt a férfi ellen, bár az eset két éve történt. ","id":"20180326_Orakon_at_verte_zarkatarsait_egy_fogvatartott_Szegeden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3b6bb8a-a3ee-4d18-afd9-6beb00769eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c8e129-5aaa-43ca-821f-6d7bc675c955","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Orakon_at_verte_zarkatarsait_egy_fogvatartott_Szegeden","timestamp":"2018. március. 26. 09:15","title":"Órákon át verte zárkatársait egy fogvatartott Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfe02a8-e34b-4c6f-a890-d55d2fb79e4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Attila azt mondja, nem tagja az MSZP-nek, csak a támogatásukkal jutott a közgyűlésbe, abban pedig semmi kivetnivalót nem lát, hogy Farkas Sándort támogatja.","shortLead":"Demeter Attila azt mondja, nem tagja az MSZP-nek, csak a támogatásukkal jutott a közgyűlésbe, abban pedig semmi...","id":"20180327_A_szentesi_szocialista_alpolgarmester_a_fideszes_jelolt_mellett_kampanyol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cfe02a8-e34b-4c6f-a890-d55d2fb79e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78e3f7a-2c50-4885-b477-358c2a439134","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_szentesi_szocialista_alpolgarmester_a_fideszes_jelolt_mellett_kampanyol","timestamp":"2018. március. 27. 13:45","title":"A szentesi szocialista alpolgármester a fideszes jelölt mellett kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f3f15e-c898-4018-9966-156541b887fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrnek csak néhány centiméterrel volt több helye a megforduláshoz annál, mint amekkora maga a szerelvény volt.","shortLead":"A sofőrnek csak néhány centiméterrel volt több helye a megforduláshoz annál, mint amekkora maga a szerelvény volt.","id":"20180327_kamion_fordulas_szakadek_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57f3f15e-c898-4018-9966-156541b887fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e809279-d6ae-4887-8953-7cc9e544d65a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_kamion_fordulas_szakadek_autos_video","timestamp":"2018. március. 27. 04:01","title":"Az év manőverét mutatta be a kamion sofőrje, aki a szakadék szélén fordult meg – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]