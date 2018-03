Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szirtesi Gábor, nicknevén Gabinho a FIFA-versenyen remekelt, 40 ezer eurót, vagyis átszámítva 12 millió forintot szedett össze. ","shortLead":"Szirtesi Gábor, nicknevén Gabinho a FIFA-versenyen remekelt, 40 ezer eurót, vagyis átszámítva 12 millió forintot...","id":"20180327_fifa_verseny_v4_esport_fesztival_szirtes_gabor_gabinho","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ced6b92c-0d1d-43ac-884b-5387dc240093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3e67e7-0baf-4acf-8650-69bbd44093a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_fifa_verseny_v4_esport_fesztival_szirtes_gabor_gabinho","timestamp":"2018. március. 27. 12:55","title":"12 millió forinttal a zsebében távozott a hétvégi esportfesztivál 16 éves magyar győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7901f657-c25e-4e0a-b435-5cd117695069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava különszámaként jelent volna meg a térkép, de leállították a terjesztését, mert több helyen nem a DK-s jelöltet tüntette fel esélyesként. ","shortLead":"A Népszava különszámaként jelent volna meg a térkép, de leállították a terjesztését, mert több helyen nem a DK-s...","id":"20180327_Visszavonatta_az_eselyes_ellenzekiekrol_szolo_listajat_az_MSZP","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7901f657-c25e-4e0a-b435-5cd117695069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3200fd23-d32b-4672-ab68-0e52970e123a","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Visszavonatta_az_eselyes_ellenzekiekrol_szolo_listajat_az_MSZP","timestamp":"2018. március. 27. 08:50","title":"Visszavonatta az esélyes ellenzékiekről szóló lista terjesztését az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Georges Leekens szövetségi kapitány kettős vereséggel kezdett. Most a skótoktól kapott ki a csapat, 1-0-ra.","shortLead":"Georges Leekens szövetségi kapitány kettős vereséggel kezdett. Most a skótoktól kapott ki a csapat, 1-0-ra.","id":"20180327_a_skotokkal_sem_birt_a_magyar_valogatott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=998db062-0b67-4a7c-89cf-0a3d5e0aa39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a8c58d-3604-4a07-bcd4-3f30a84ffe21","keywords":null,"link":"/sport/20180327_a_skotokkal_sem_birt_a_magyar_valogatott","timestamp":"2018. március. 27. 21:58","title":"A skótoktól is kikapott a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy vagyonok kezelésével és adóoptimalizációjával foglalkozó üzletember segített Rogán Antal feltaláló barátainak, hogy Svájcban tüntessék el cégük nyereségét – írja a 24.hu.","shortLead":"Nagy vagyonok kezelésével és adóoptimalizációjával foglalkozó üzletember segített Rogán Antal feltaláló barátainak...","id":"20180328_svajcba_utaltak_a_cegukbol_kivett_tizmilliokat_Rogan_feltalalotarsai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bee88b04-0f25-46d3-94d6-6095febbcffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5affd8-2f5e-4b0a-891c-11de1cb2b2d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180328_svajcba_utaltak_a_cegukbol_kivett_tizmilliokat_Rogan_feltalalotarsai","timestamp":"2018. március. 28. 09:56","title":"Svájcba utalták a cégükből kivett tízmilliókat Rogán feltalálótársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7a29a5-9784-4e29-968b-6452d5713fe3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meg kell-e bocsátani annak, akitől nem kért bocsánatot a bántalmazója? Ez a kérdés is vitát váltott ki a HVG EXTRA Pszichológia Szalon kerekasztal beszélgetésén, amelyet a magazin legfrissebb száma kapcsán rendeztek múlt pénteken. Az esten szóba került a jogos düh, a generációkon átadódó traumák, és hogy miért lenne szüksége mindenkinek terápiára.","shortLead":"Meg kell-e bocsátani annak, akitől nem kért bocsánatot a bántalmazója? Ez a kérdés is vitát váltott ki a HVG EXTRA...","id":"20180327_Add_ki_a_duhodet_de_ne_bants_mast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7a29a5-9784-4e29-968b-6452d5713fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d541d1e-ac7f-45f3-ab2d-ea3aedfba85b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180327_Add_ki_a_duhodet_de_ne_bants_mast","timestamp":"2018. március. 27. 12:15","title":"„Add ki a dühödet, de ne bánts mást!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180327_A_hanyas_is_sokszinu__Deutsch_reagalt_az_uj_kormanyplakatokat_ert_vadra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e176d8d9-14b2-4f3f-ae01-fbb25c64078c","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_A_hanyas_is_sokszinu__Deutsch_reagalt_az_uj_kormanyplakatokat_ert_vadra","timestamp":"2018. március. 27. 15:19","title":"A hányás is sokszínű - Deutsch reagált az új kormányplakátokat ért vádra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a421bf-0b13-4c4c-a610-0abdd622dcb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A második világháborúban süllyedt el a csendes-óceáni hadszíntéren a USS Juneau, amely a rajta szolgáló öt fivér miatt az egyik legmegrázóbb vesztesége volt az amerikaiaknak.","shortLead":"A második világháborúban süllyedt el a csendes-óceáni hadszíntéren a USS Juneau, amely a rajta szolgáló öt fivér miatt...","id":"20180327_paul_allen_uss_juneau_sullivan_testverek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8a421bf-0b13-4c4c-a610-0abdd622dcb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1ed4ea-fdc5-489e-8375-a1a9d602b893","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_paul_allen_uss_juneau_sullivan_testverek","timestamp":"2018. március. 27. 07:02","title":"4200 méter mélyen találták meg a 76 éve elsüllyedt hajót, ami az amerikai történelem egyik legfontosabb darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A napokban kipattant Cambridge Analytica-botrány hatására sokan döntöttek úgy, hogy végleg búcsút intenek a Facebooknak. Csakhogy a törlés önmagában nem elég, a közösségi oldal ugyanis a böngészőkbe épített, a felhasználók online aktivitását követni képes funkciókkal akkor is begyűjti az adatokat, ha az illető már megszüntette a fiókját – sőt a leskelődés azokat is érinti, akik soha nem is használták a Facebookot.","shortLead":"A napokban kipattant Cambridge Analytica-botrány hatására sokan döntöttek úgy, hogy végleg búcsút intenek...","id":"20180328_facebook_adatgyujtes_kikapcsolasa_cambridge_analytica_botrany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d71b78e4-b741-4066-b8b5-93c36220b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44573a59-76c5-4d55-9545-29ca5c2dff21","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_facebook_adatgyujtes_kikapcsolasa_cambridge_analytica_botrany","timestamp":"2018. március. 28. 07:02","title":"Erről tudjon: akkor is leköveti önt a Facebook, ha soha nem is regisztrált – mutatjuk, hol lehet kikapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]