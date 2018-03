Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fc9678a-dcb5-41bf-ba4a-a9b64c245c6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi több embert is lehúzott, majd élettársával együtt külföldre mentek, amikor egy másik ügy miatt jogerősen elítélték. Két és fél évvel később egy zuglói szállodában kapták el, lecsukták, de az első kimenője alkalmával meglépett. Újra elfogták, és azóta fogolyszökés miatt jogerősen megbüntették már.","shortLead":"A férfi több embert is lehúzott, majd élettársával együtt külföldre mentek, amikor egy másik ügy miatt jogerősen...","id":"20180328_170_millios_csalassal_vadoljak_a_zugloban_lekapcsolt_nagypalyas_szelhamost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc9678a-dcb5-41bf-ba4a-a9b64c245c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd5c02e-a03d-4be7-a90d-e6acbe539273","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_170_millios_csalassal_vadoljak_a_zugloban_lekapcsolt_nagypalyas_szelhamost","timestamp":"2018. március. 28. 10:05","title":"170 milliós csalással vádolják a Zuglóban lekapcsolt nagypályás szélhámost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ca57a5-28fd-4751-9cc0-e496adab2980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akkor sincs baj, ha a Nissan Leaf akkumulátora már nem tud elég energiát tárolni az autónak – állítják a japánok. A Nissan szakemberei egy egészen használhatónak tűnő ötlettel álltak elő.","shortLead":"Akkor sincs baj, ha a Nissan Leaf akkumulátora már nem tud elég energiát tárolni az autónak – állítják a japánok...","id":"20180327_nissan_leaf_akkumulator_the_reborn_light","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ca57a5-28fd-4751-9cc0-e496adab2980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3410178-fc2b-4b46-8930-e5b9f204cb80","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_nissan_leaf_akkumulator_the_reborn_light","timestamp":"2018. március. 27. 09:26","title":"A Nissan Leaf két élete: így lehet használni az akkumulátort, ha már nem jó az autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76195677-06bb-4389-ba65-e68299b5d691","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Felfüggesztik a minimálbéren felüli fizetések folyósítását az első csapat játékosai, valamint edzői stábjának tagjai számára. ","shortLead":"Felfüggesztik a minimálbéren felüli fizetések folyósítását az első csapat játékosai, valamint edzői stábjának tagjai...","id":"20180327_Fizetesmegvonassal_bunteti_a_keziseket_a_Veszprem_a_rossz_jatekert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76195677-06bb-4389-ba65-e68299b5d691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7790e895-574b-49a1-8c2c-66630aba5eb0","keywords":null,"link":"/sport/20180327_Fizetesmegvonassal_bunteti_a_keziseket_a_Veszprem_a_rossz_jatekert","timestamp":"2018. március. 27. 12:07","title":"Fizetésmegvonással bünteti a kéziseket a Veszprém a rossz játékért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c766b8d-b866-4a49-aa04-69f42d3d3bde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180327_Balhe_volt_a_Fidesz_egyik_videki_foruman_nekiestek_az_Egyutt_politikusanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c766b8d-b866-4a49-aa04-69f42d3d3bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59adb6f1-2c8b-4dc0-94c9-394af062aa8f","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Balhe_volt_a_Fidesz_egyik_videki_foruman_nekiestek_az_Egyutt_politikusanak","timestamp":"2018. március. 27. 13:55","title":"Balhé volt a Fidesz egyik vidéki fórumán, nekiestek az Együtt politikusának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Stormy Daniels pornószínésznő, aki azt állítja, hogy 2006-ban egyszeri viszonya volt az akkor még üzletember Donald Trumppal, most az elnök személyes ügyvédjét, Michael Cohent perli becsületsértés miatt. ","shortLead":"Stormy Daniels pornószínésznő, aki azt állítja, hogy 2006-ban egyszeri viszonya volt az akkor még üzletember Donald...","id":"20180327_Becsuletsertes_miatt_beperelte_Trump_ugyvedjet_az_elnokkel_kavaro_pornos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7a8bf5-83f7-47e1-8059-7097818ee386","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Becsuletsertes_miatt_beperelte_Trump_ugyvedjet_az_elnokkel_kavaro_pornos","timestamp":"2018. március. 27. 06:16","title":"Becsületsértés miatt beperelte Trump ügyvédjét az elnökkel kavaró pornós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévé után a Kossuth Rádióban is felszólalt a momentumos Hajnal Miklós, és ezúttal is rendhagyó módon. ","shortLead":"A köztévé után a Kossuth Rádióban is felszólalt a momentumos Hajnal Miklós, és ezúttal is rendhagyó módon. ","id":"20180326_Mindenki_tudja_hogy_Meszaros_es_Vajna_is_egy_oligarcha__a_kozradion_is_alkotott_a_Momentum","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1faf9ae-c803-4763-b0fc-61e1d171f0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8555863-b66a-44c7-a448-7ca6d994b94f","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Mindenki_tudja_hogy_Meszaros_es_Vajna_is_egy_oligarcha__a_kozradion_is_alkotott_a_Momentum","timestamp":"2018. március. 26. 21:25","title":"\"Mindenki tudja, hogy Mészáros és Vajna is egy oligarcha\" - a közrádión is alkotott a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f9076ca-41b0-42a5-9097-199d41d48b54","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nikolics Nemanja, a magyar labdarúgó-válogatott csatára szerint \"benne volt a döntetlen\" a Skócia elleni felkészülési mérkőzésben, amelyen 1-0-ra kikapott a csapat. De azt is megjegyezte, hogy leginkább csak küzdött, s nem játszott jól az együttes.","shortLead":"Nikolics Nemanja, a magyar labdarúgó-válogatott csatára szerint \"benne volt a döntetlen\" a Skócia elleni felkészülési...","id":"20180328_nyilatkozatok_magyar_skot_felkeszulesi_meccs_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f9076ca-41b0-42a5-9097-199d41d48b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b6e570-8799-4449-b3cd-64152aabb849","keywords":null,"link":"/sport/20180328_nyilatkozatok_magyar_skot_felkeszulesi_meccs_utan","timestamp":"2018. március. 28. 07:04","title":"Nikolics az újabb vereség után: \"Ha csak futni és harcolni akarunk, akkor rossz sportágat választottunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villámgyors kormányinfó volt a kampányolás miatt. A kínos kérdésekre kevesebb, mint fél óra jutott. Percről percre tudósításunk.","shortLead":"Villámgyors kormányinfó volt a kampányolás miatt. A kínos kérdésekre kevesebb, mint fél óra jutott. Percről percre...","id":"20180328_Lazar_kormanyinfo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4d72cf-b752-4808-b1ba-e9d90b693f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3001d529-dde3-4b6e-aa5c-b34f367e4bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Lazar_kormanyinfo","timestamp":"2018. március. 28. 14:31","title":"Lehet, hogy ez volt Lázár utolsó kormányinfója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]