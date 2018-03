Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abb22942-9001-4ab7-a760-0203fef7e6b9","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett Magyarországra a Vesta legjobban felszerelt és legdivatosabb kivitele, az SW Cross.","shortLead":"Megérkezett Magyarországra a Vesta legjobban felszerelt és legdivatosabb kivitele, az SW Cross.","id":"20180328_hazankban_az_orosz_csucsjargany_beultunk_a_475_millio_forintos_uj_ladaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abb22942-9001-4ab7-a760-0203fef7e6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d5eca0-fd62-4712-b44d-1a70ab29c1fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180328_hazankban_az_orosz_csucsjargany_beultunk_a_475_millio_forintos_uj_ladaba","timestamp":"2018. március. 28. 06:41","title":"Hazánkban az orosz csúcsjárgány: beültünk a 4,75 millió forintos új Ladába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395c4204-3eae-4c80-b256-e905780cfeae","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Mára a technológiai feltételek teljes mértékben adottak ahhoz, hogy egy település okossá avanzsáljon. De mégis mikor mondhatjuk azt, hogy egy város vagy falu valóban okos? Milyen komponensei, feltételei vannak a folyamatnak? A válaszok megtalálásához 10 olyan projektet hívtunk segítségül, amelyek fényesen bizonyítják, hogy micsoda potenciál rejlik a témában.","shortLead":"Mára a technológiai feltételek teljes mértékben adottak ahhoz, hogy egy település okossá avanzsáljon. De mégis mikor...","id":"invitech_20180322_10_szuper_otlet_amitol_okos_lesz_egy_telepules","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=395c4204-3eae-4c80-b256-e905780cfeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4233d2-7866-482e-b6f4-cb7c07a8c481","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20180322_10_szuper_otlet_amitol_okos_lesz_egy_telepules","timestamp":"2018. március. 29. 12:05","title":"10 szuper ötlet, amitől okos lesz egy település","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech Megoldások Zrt.","c_partnerlogo":"b128c48f-d50c-4491-8717-c50253cae1ee","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"68 millió euró (21 milliárd forint) agrártámogatást kaptak azok a szlovákiai cégek, amelyeket az újságíró-gyilkossággal gyanúsított Ndrangheta-csoporthoz köthető olaszok birtokoltak.","shortLead":"68 millió euró (21 milliárd forint) agrártámogatást kaptak azok a szlovákiai cégek, amelyeket az újságíró-gyilkossággal...","id":"20180328_EUs_tamogatast_kaptak_a_maffiatagok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3e08bf-106c-4211-a553-f5db1705af65","keywords":null,"link":"/kkv/20180328_EUs_tamogatast_kaptak_a_maffiatagok","timestamp":"2018. március. 28. 10:59","title":"EU-s támogatást kaptak a szlovák újságíró meggyilkolásával gyanúsított maffia tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0719478-3894-4fbd-9b5b-1880b8f63f84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb rémfotó jött a bajai csapvízről. ","shortLead":"Újabb rémfotó jött a bajai csapvízről. ","id":"20180329_Konkretan_fekete_viz_folyik_a_csapbol_Bajan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0719478-3894-4fbd-9b5b-1880b8f63f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548b6e27-0236-4cb4-8ee7-dc4eddbf7d6f","keywords":null,"link":"/kkv/20180329_Konkretan_fekete_viz_folyik_a_csapbol_Bajan","timestamp":"2018. március. 29. 15:18","title":"Konkrétan fekete víz folyik a csapból Baján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 25 évig börtönben marad Nagy-Britanniában az a férfit, aki az Iszlám Államnak (IS) próbált meg egy több mint százfős gyermekhadsereget verbuválni.","shortLead":"Legalább 25 évig börtönben marad Nagy-Britanniában az a férfit, aki az Iszlám Államnak (IS) próbált meg egy több mint...","id":"20180327_London__hosszu_bortont_kapott_a_gyermekhadsereg_szervezoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61252d1-dccc-494c-8be5-6b7d848e58a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_London__hosszu_bortont_kapott_a_gyermekhadsereg_szervezoje","timestamp":"2018. március. 27. 18:36","title":"London – hosszú börtönt kapott a gyermekhadsereg szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5360f5e6-53cb-45c2-91ca-9ffe92a5ba52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 1-jétől lépnek életbe a Microsoft termékeinek új felhasználási feltételei. A vállalat lényegében szabálytalan használatnak minősíti a káromkodást, amelynek így következményei is lehetnek a felhasználóra nézve.","shortLead":"Május 1-jétől lépnek életbe a Microsoft termékeinek új felhasználási feltételei. A vállalat lényegében szabálytalan...","id":"20180328_microsoft_felhasznalasi_feltelekek_karomkodas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5360f5e6-53cb-45c2-91ca-9ffe92a5ba52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bdfb8e-1378-4123-b18f-143cb156a8f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_microsoft_felhasznalasi_feltelekek_karomkodas","timestamp":"2018. március. 28. 15:03","title":"Vigyázzon, mit mond vagy ír: betiltja a káromkodást a Microsoft az Office-ban és a Skype-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új emberek érkezéséről ráadásul nem értesítették a sajtót, a változást csak a csatornákat működtető DMC cégnyilvántartásbeli adataiból lehetett megtudni. ","shortLead":"Az új emberek érkezéséről ráadásul nem értesítették a sajtót, a változást csak a csatornákat működtető DMC...","id":"20180328_Par_ember_kivetelevel_menesztettek_a_Story_TV_teljes_igazgatosagat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28945c20-54d0-49f2-b876-b6b634110cb7","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_Par_ember_kivetelevel_menesztettek_a_Story_TV_teljes_igazgatosagat","timestamp":"2018. március. 28. 18:36","title":"Pár ember kivételével menesztették a Story TV teljes igazgatóságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dba8725-ab4c-48c1-a90b-e0180e4b0cc4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miközben szinte valamennyi választókerületben esélyes a Fidesz a győzelemre, keveset tudni arról, kikből is tevődik össze ez a hatalmas szavazótábor. A Medián felméréseinek segítségével és a HVG saját kutatásával próbáljuk megrajzolni a Fidesz-szavazók profilját.","shortLead":"Miközben szinte valamennyi választókerületben esélyes a Fidesz a győzelemre, keveset tudni arról, kikből is tevődik...","id":"201811__kik_afidesz_szavazoi__neppart__kameleonprofil__a_part_es_anep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dba8725-ab4c-48c1-a90b-e0180e4b0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c2b1ab-0b02-497e-bf60-6e553c801290","keywords":null,"link":"/itthon/201811__kik_afidesz_szavazoi__neppart__kameleonprofil__a_part_es_anep","timestamp":"2018. március. 29. 06:30","title":"Kik a Fidesz szavazói és mi az, ami már nekik is sok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]