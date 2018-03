Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron 11-19 százalékkal, jóval 300 ezer forint fölé mentek az átlagos négyzetméterárak, és 15 százalékkal rövidült az értékesítés ideje is.\r

","shortLead":"Győrben, Veszprémben és Székesfehérváron 11-19 százalékkal, jóval 300 ezer forint fölé mentek az átlagos...","id":"20180328_Gyorsabban_elkelnek_pedig_nagyon_megdragultak_a_videki_lakasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f6f7392-2269-48e1-9bf8-89e7abf58572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09354eb7-dadd-49b2-823d-1c23c2c7288f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180328_Gyorsabban_elkelnek_pedig_nagyon_megdragultak_a_videki_lakasok","timestamp":"2018. március. 28. 09:16","title":"Gyorsabban elkelnek, pedig nagyon megdrágultak a vidéki lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sós Csaba arra számított, hogy a háromszoros olimpiai bajnok részt vesz a szerdán kezdődő debreceni úszó országos bajnokságon.","shortLead":"Sós Csaba arra számított, hogy a háromszoros olimpiai bajnok részt vesz a szerdán kezdődő debreceni úszó országos...","id":"20180327_hosszu_katinka_meglepte_a_szovetsegi_kapitanyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de07ca65-15bf-4723-aa2f-9c6462b5c9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adccca4a-fe15-4fad-af12-d122c5ee47d2","keywords":null,"link":"/sport/20180327_hosszu_katinka_meglepte_a_szovetsegi_kapitanyt","timestamp":"2018. március. 27. 15:17","title":"Hosszú Katinka meglepte a szövetségi kapitányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem változtatott az MNB az alapkamaton.","shortLead":"Nem változtatott az MNB az alapkamaton.","id":"20180327_Husvet_elott_sem_nyultak_hozza_Matolcsyek_az_alapkamathoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88a0da-7a40-4529-a50e-05dcd5b48aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Husvet_elott_sem_nyultak_hozza_Matolcsyek_az_alapkamathoz","timestamp":"2018. március. 27. 14:13","title":"Húsvét előtt sem nyúltak hozzá Matolcsyék az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7e6373-2cff-4bc1-b132-84fac2ef6530","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még aki régebb óta használja az iPhone-ját, az sem ismer benne minden lehetőséget. Összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert beállítást.","shortLead":"Még aki régebb óta használja az iPhone-ját, az sem ismer benne minden lehetőséget. Összegyűjtöttünk néhány kevésbé...","id":"20180328_kevesse_ismert_iphone_tippek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea7e6373-2cff-4bc1-b132-84fac2ef6530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb3041f-178a-49e9-aad3-913986924426","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_kevesse_ismert_iphone_tippek","timestamp":"2018. március. 28. 11:03","title":"Ön vajon ismeri ezeket az iPhone-trükköket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca5d6a0-f941-435f-b314-0d4dc895089e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A milliárdos Jean Paul Getty hatalmas vagyonának nem a családja, hanem a műkincsgyűjteménye lett a legnagyobb haszonélvezője. Hogy lett egy olajbizniszből meggazdagodó üzletember a művészet megszállottja?","shortLead":"A milliárdos Jean Paul Getty hatalmas vagyonának nem a családja, hanem a műkincsgyűjteménye lett a legnagyobb...","id":"20180328_mit_adott_John_Paul_Getty_a_vilagnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca5d6a0-f941-435f-b314-0d4dc895089e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22079e0c-9cc9-42bb-a976-60e5c8ea76f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_mit_adott_John_Paul_Getty_a_vilagnak","timestamp":"2018. március. 28. 20:00","title":"Ennyi pénzzel könnyű beleszeretni a műkincsekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szekszárdi fórumán cáfolta, hogy el akarnák bontani a határvédő kerítést, menekülteket telepítenének be, és a kötelező kvótát sem támogatják.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje szekszárdi fórumán cáfolta, hogy el akarnák bontani a határvédő kerítést...","id":"20180327_karacsony_gergelyek_feljelentest_tesznek_a_fidesz_tiz_hamis_allitasa_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be2cdab-8ba7-4cb4-b522-6a4808322e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_karacsony_gergelyek_feljelentest_tesznek_a_fidesz_tiz_hamis_allitasa_miatt","timestamp":"2018. március. 27. 21:55","title":"Karácsony Gergelyék feljelentést tesznek a Fidesz \"tíz hamis állítása\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37196d3f-55ee-425e-b8c2-5120ae9d2c9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legoptimistább becslések szerint is minden 100. gyerek autizmussal jön világra. A diagnózisok száma merdeken nő az egész világon.



","shortLead":"A legoptimistább becslések szerint is minden 100. gyerek autizmussal jön világra. A diagnózisok száma merdeken nő...","id":"20180328_Nagyjabol_ezt_latja_egy_autista_ha_bemegy_egy_plazaba__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37196d3f-55ee-425e-b8c2-5120ae9d2c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34fe742e-75a1-40d5-919c-8721bb3bbcdd","keywords":null,"link":"/elet/20180328_Nagyjabol_ezt_latja_egy_autista_ha_bemegy_egy_plazaba__video","timestamp":"2018. március. 28. 09:37","title":"Ezt látja egy autista gyerek, ha bemegy egy plázába - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dba8725-ab4c-48c1-a90b-e0180e4b0cc4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Miközben szinte valamennyi választókerületben esélyes a Fidesz a győzelemre, keveset tudni arról, kikből is tevődik össze ez a hatalmas szavazótábor. A Medián felméréseinek segítségével és a HVG saját kutatásával próbáljuk megrajzolni a Fidesz-szavazók profilját.","shortLead":"Miközben szinte valamennyi választókerületben esélyes a Fidesz a győzelemre, keveset tudni arról, kikből is tevődik...","id":"201811__kik_afidesz_szavazoi__neppart__kameleonprofil__a_part_es_anep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dba8725-ab4c-48c1-a90b-e0180e4b0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c2b1ab-0b02-497e-bf60-6e553c801290","keywords":null,"link":"/itthon/201811__kik_afidesz_szavazoi__neppart__kameleonprofil__a_part_es_anep","timestamp":"2018. március. 29. 06:30","title":"Kik a Fidesz szavazói és mi az, ami már nekik is sok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]