Megjelent Petruska kézműves remix lemeze, azaz a Híd EP melyen korábbi dalainak (plusz egy Illés dalnak) az újrafelfedezése található. Itt már most belehallgathat a lemezbe.

Petruska 2016-ban jelentette meg legutóbbi, Kapunyitó című albumát, a soron következő lemezig pedig a közönség előtt éli meg az alkotókra jellemző ihletkereső, kísérletező folyamatot a Hovatovább koncertsorozat képében. A sorozat első állomásán Oláh Dezsővel játszott jazzt, ezúttal pedig a koncert mellett egy teljes kislemezt szentel a kísérletezésnek. Most korábbi dalaival játszik: új formában, más hangszereken, új tempóban hallhatjuk a már ismert szerzeményeket.

Petruska így mesél az EP-ről: „Ezúttal nincs más filozófia a dalok mögött, mint a szép felett érzett örömöm megosztása. Nem jutunk el A-ból B-be metróval, és személyiségfejlődésünk útvesztőiből sem próbálunk kiutat találni. Mégis úgy érzem, hogy a szabadság, amit ebben a megállóban megtapasztaltam, egy olyan önismereti utat tapos ki számomra, ami mélyebbé és izgalmasabbá teszi a jövő zenéjét is.”

A Híd EP-n így többek között hallhatjuk a Trouble in My Mindot egy szál zongorán, a Nyár (Most vidám igazán) reggae-s lüktetést kapott, a Köztársaság tér pedig (a Metropolita lemezen lévő II. János Pál pápa tér instrumentális változata) ismét Petruska virtuóz gitárjátékába enged betekintést.

A lemez meglepetése a Szederrel közösen előadott Illés-feldolgozás. A legendás, házibulikból elmaradhatatlan Az utcán ezúttal a szomorkás moll hangnemben szólal meg, öt évtized után új színezetet adva az örökké aktuális kérdésnek, „hova, de hova megyünk?”

A lemezbemutató április 6-án a Muzikumban lesz, ahol Petruska vendége Kunos Tamás, a Csík zenekar brácsása lesz, de Szeder is feltűnik egy duettre. Előttük Demény Gergely játszik.