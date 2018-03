Mindenki nyugodjon meg, nyárelőn is lesz miből válogatnunk, ha sorozatokra vágyunk. A Westworldről reményeik szerint kiderül, hogy a végtelenített szerkezetű Lost sorsára jut-e, vagy pedig egy szerethető és követhető science fictionné kupálódik ki. Többek között érkezik Antonio Banderas alakításában a nőcsábász festőzseni, Pablo Picasso is, és alig várjuk A szolgálólány meséjének folytatását, amely szerkesztőségünk megítélése szerint joggal pályázik a korszakos mestermű címére.

A szolgálólány meséje - 2. évad



Az Egyesült Államokból kinövő totalitárius társadalomban játszódó sztorit (tombol a fundamentalizmus, az a kevés nő, aki pedig még képes gyereket szülni, szexrabszolgaként vár arra, hogy ez megtörténjen vele), könnyű lett volna az Éhezők viadala típusú divatdisztópiák vonalára felhúzni, és eltársasjátékozgatni a csúnya hatalom és az elnyomott pórnép közti harcokkal. De a Hulu sorozatának (Magyarországon a HBO-n látható) az adja az igazi erejét, hogy sokkal bensőségesebb hangvételű, a nagykép helyett inkább a főhős, Offred/June (a csodás Elizabeth Moss) személyes küldetésén keresztül találkozunk a sötét jövővel – írtuk korábban a sorozatról.

Az biztos, hogy a bemutatkozó széria lenyűgözte a kritikusokat, a sorozatfüggőket, majd bezsebelte a legfontosabb Golden Globe- és Emmy-díjakat is, így az áprilisban érkező folytatás ma mindenképp a leginkább várt sorozatok között van. Kérdés, hogy még a mostani tévés aranykorban is kifejezetten míves munkának számító történet tudja-e tartani az igen magasra tett lécet. Egyelőre nem eldönthető, hogy egy szépen kivitelezett disztópiaadaptáció marad, vagy az évtized meghatározó szériájává válik.

Az előjelek minden esetre kedvezőek. Az új évad a hírek szerint Offred (Elizabeth Moss) terhessége mellett a nők elnyomására épülő Gilead rezsim kialakulásáról szól majd. A főszerepet lenyűgözően alakító Elizabeth Moss annyit már előre kifecsegett, hogy a második évad az elsőnél is sötétebb lesz. Azt is lehet tudni, hogy az új évadban Marisa Tomei (A pankrátor, A nagy dobás) lesz az egyik újonnan feltűnő szereplő, és az általa játszott karaktert az első évadban csak szóban emlegetett kolóniákon ismerhetjük meg.

Bemutató: április 26.

Szilícium-völgy - 5. évad

Nagy kihívás elé néz kedvenc geek sorozatunk az 5. évadban, mivel a Szilícium-völgy lelki motorja, az egyszerre idegesítő és szerethető, egocentrikus Erlich Bachman már nem lesz benne a folytatásban. Az őt alakító T. J. Miller távozásával minden bizonnyal némi űr marad a sorozatban, a kérdés az, hogy ezt ki tudják-e valahogy (vagy valakivel) tölteni az alkotók.

Szívünk szerint mi már a negyedik szezon végén lezártuk volna a Szilícium-völgyet, és nem csak Miller kilépése miatt. Richard (Thomas Middleditch) megalkotta a szervereket száműző, decentralizált Új Internet elméletét, úgy-ahogy kiegyezett a sorozat főgonoszával, Gevin Belsonnal is, a Pied Piper (PP) pedig sokadjára élte túl belső vállalati krízisét. Csakhogy ez egy sitcomhoz képest túlságosan nagyívű lezárás lett volna. Így az ötödik évadban megint visszatérünk Belson és Richard örök és kicsinyes csatározásához, a történet szempontjából tehát nem igen várhatunk már nagy meglepetéseket. Az előzetes ugyan azt sugallja, hogy az info-tech világ unikornisa, a Pied Piper időközben sufnicégből menő vállalattá nőtte ki magát, de biztosak lehetünk benne, hogy a készítők nem veszik nagyon komolyan ezt az előrelépést, és valójában marad minden a régiben. A PP továbbra is egy küszködő, zsenik által működtetett, de bénázó startup lesz a nagy techóriás Hooli mellett. Az eddigi négy évad viszont azt is bebizonyította, hogy a sorozat hosszútávon is tud nagyon vicces lenni, így ha már más miatt nem is, akkor a legendás szarkazmusa miatt továbbra is érdemes lesz nézni a Szílícium-völgyet.

Bemutató: március 26.

Westworld - 2. évad

A HBO 2016-os évének egyik legnagyobb dobása, a Westworld tavasszal folytatódik. Az Anthony Hopkins főszereplésével megalkotott sci-fi western képi világa lenyűgözte a nézőket, a történetvezetéstől is sokan dobtak hátast. Ennek ellenére sem volt azonban tökéletes az első évad, talán leginkább az róható fel neki, hogy senkivel nem lehetett a Westworldben igazán érzelmileg azonosulni. A sorozat eddig arra koncentrált, hogy a mérnöki módon kicentizett cselekmény szálait minél jobban összegubancolja, a karakterek szerethetőségére viszont már nem maradt energia. Nagyon bízunk benne, hogy a második évadba csepegtetnek némi lehetőséget az érzelmi azonosulásra is.

Az öntudat, a szabad akarat, a „meddig számít valami gépnek és honnan embernek” kérdéseket eddig a felszínen érintő széria rengeteg lehetőséget nyitva hagyott a második szezonra. Kérdés például, hogy a robotemberek fellázadnak-e valaha igazán, öntudatra ébredésük nem lesz-e egy új, beléjük táplált program csupán. Egyelőre ismeretlen az is, hogy valójában hány világot ölel magába a Westworld, és, hogy van-e egyáltalán valódi külvilág. Reméljük, hogy ezekre szépen kibontott választ adnak majd a következő részek, és a Losthoz hasonlóan nem egy megfoghatatlan rejtély mézes madzagját fogják előttünk húzogatni a végtelenségig.

Bemutató: április 23.

A Tanár - 1. évad

A Válótársak és A mi kis falunk sikere után újabb külföldi sorozatot adaptált az RTL Klub: A Tanárról még mindig csak keveset lehet tudni, de könnyen elképzelhető, hogy hétről hétre odaszegezi majd a magyar nézőket a képernyő elé. A projekt a német Der Lehrer című sorozatra épül, amelyben egy tanár igyekszik megszelídíteni igencsak problémás osztályát. Nagy Ervin fizika-kémia-és testnevelés tanárt, Anger Zsolt iskolaigazgatót, Ubrankovics Júlia magyar szakos tanárnőt alakít majd.

Nagy Ervin nemrég elárulta, hogy a nyolcrészes sorozatban nyolc tanítvány sorsát követhetjük majd végig, és bár nyilvánvalóan vicces gimnáziumi élethelyzeteket villantanak majd fel, A Tanár nem bugyuta vígjátéknak ígérkezik. Az alkotók szerint a részek „olyan közéleti, társadalmi kérdéseket feszegetnek, mint például az örökbefogadás, identitás-keresés vagy például a tinédzserek rivalizálása.” Nagy Ervin az elmúlt néhány évben szinte minden volt már, macsó, nőcsábász, hősszerelmes, a börtönben ülő melegek állig kivarrt vezére, szóval már alig várjuk, hogy a felelősségteljes, különös pedagógiai módszerekkel dolgozó tanár szerepében is láthassuk őt, mellette pedig Elek Ferencet, Simon Kornélt és Ötvös Andrást.

Bemutató: március 31.

Géniusz - 2. évad

Folytatódik a NatGeo nagy sikerű, Emmy-díjra jelölt antalógiasorozata, a Géniusz. Az első évadban Albert Einstein életét mutatták be, nagyszerű kritikákat kapott a széria, világszerte 45 millióan nézték. Abban Geoffrey Rush játszotta a főszerepet, és a folytatásban szintén A-listás színészt szerződtettek le. Ezúttal Pablo Picasso életét dolgozták fel - méghozzá a trailer alapján meglehetősen szexi és vagány megközelítésben -, az avantgárd csajozós rocksztárjának idős kori változatát pedig Antonio Banderas alakítja.

A második évad párhuzamos idősíkokon fut majd: egyszerre követjük a fasizmus térhódítása miatt aggódó, a második világháború idején Párizsban alkotó, megőszült Picasso, és a fiatal, sikerre vágyó, még bimbózó festőzseni életét. Picasso 91 évéből 80-at alkotással töltött, hihetetlenül termékeny művész volt: becslések szerint 50 ezernél is több művet hozott létre élete során. Kétségkívül az egyik legnagyobb hatású művész megérdemel egy önálló évadot, ami számunkra azért is lehet különösen érdekes, mert a vonatkozó részeket Magyarországon forgatták.

Bemutató: április 22.

Itt és most - 1. évad

A Sírhant Művek és a True Blood – Inni és élni hagyni szériák alkotója, Alan Ball ezúttal egy portlandi család mindennapjaival üzen hadat a Trump-érának. A már-már parodisztikusan multikulti családot az egykori hippi szülők mintegy kirakatszerűen építették fel: örökbe fogadtak anno egy libériai, egy vietnami és egy kolumbiai gyereket, akik persze már felnőttek, és látszólag megtalálták helyüket. A szülőpár (a zseniális, a családtagokat rafináltan és idegesítően uraló terapeutát alakító Holly Hunter és a megkeseredett, az öregedéssel bajlódó férjét játszó Tim Robbins) egyetlen saját lánya keservesen unalmasnak gondolja magát ebben a színes forgatagban. Aztán persze kiderül, hogy csak látszat ez a „mindenki megtalálta a helyét”, és egyáltalán nem a még tini Kristennek vannak a legnagyobb problémái.

A szereplőkből és alaphelyzetből kiindulva a sorozatból lehetne egy jó (fekete) vígjáték vagy komoly dráma is. Néhány rész után azt mondanánk, vannak is benne vígjátéki elemek, vagy drámai jelenetek, de sem ez, sem az nem túl erős. Sőt, úgy tűnik, a sztorit fel kellett dobni egy misztikus szállal is, ami akár tovább is lendítheti majd a család történetét - ez kiderül a későbbiekben. Egyelőre annyi biztos, hogy nagyon bevonódik a néző a család életébe, ahol annak ellenére természetes mindenki, hogy az alaphelyzet nehezen nevezhető természetesnek. És igen, előkerül a gendertéma, a homoszexualitás, a drogok, az egzisztencializmus – minden, amitől a mai világ urai kiütést kapnak. Nem is tudjuk miért, de egyelőre nagyon muszáj elindítani a következő részt.

Bemutató: február 12.