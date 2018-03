A legnagyobb alkotók legfontosabb művei önálló életre kelnek, és túlélik a művészt, saját értelmezési tartományt, saját absztrakciós mezőt kerekítenek maguknak.

Így van ez a 2017-ben elhunyt Chuck Berry Johnny B. Goode című alapslágerével is, ami 60 évvel ezelőtt. 1958. március 31-én jelent meg. Amikor ezt a dalt halljuk, már nem csak Berry jut eszünkbe, hanem a Kopaszkutyától a Vissza a jövőbe című filmig sok minden más is.

És akkor az is van, hogy a popkultúra, a rock, a rockdalszerzés, és a rockgitározás többek között a maga korában komoly kulturális határokat átlépő Chuck Berry köpönyegéből bújt ki. Így bizonyos értelemben az AC/DC is, melynek gitárosa, Angus Young ma ünnepli 63. születésnapját, majdnem egyidős a Berry-klasszikussal.

Young több szinten is továbbképzelte a klasszikus rock and roll-sulit, nem csak a gitározást, hanem saját iskolásfiú-imidzsébe beleszőtte Chuck Berry emblematikus, táncolós kacsajárását is. Napjainkban ő az utolsó alapító tag az AC/DC-ben, ami persze évtizedek óta maga is kulturális ikon. Még egy műkori-versenyt is paprikásabbá tud tenni egy AC/DC-sláger.