[{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz azt ígéri, annak is megy a pénz, aki fával fűt. Sőt, állítólag a házközponti fűtéssel rendelkező lakások problémáját is rendezik.","shortLead":"A Fidesz azt ígéri, annak is megy a pénz, aki fával fűt. Sőt, állítólag a házközponti fűtéssel rendelkező lakások...","id":"20180329_valasztasi_rezsicsokkentes_annak_is_jar_a_penz_aki_nem_gazzal_fut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ada7e1b-a080-4874-8c81-581ed72e2b12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180329_valasztasi_rezsicsokkentes_annak_is_jar_a_penz_aki_nem_gazzal_fut","timestamp":"2018. március. 29. 21:11","title":"Választási rezsicsökkentés: Annak is jár a pénz, aki nem gázzal fűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Los Angeles-i bíróság döntése értelmében a jövőben a Kaliforniában kávét értékesítő cégeknek figyelmeztetniük kell vásárlóikat, hogy az ital a rák kialakulásának veszélyét növelő anyagot tartalmaz.","shortLead":"Egy Los Angeles-i bíróság döntése értelmében a jövőben a Kaliforniában kávét értékesítő cégeknek figyelmeztetniük kell...","id":"20180330_Rakveszely_figyelmeztetest_kell_tenni_a_kavera_Kaliforniaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d41fe1c-abbc-4f77-bef0-0a7d5d921581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e539ef83-f7e7-4bfd-b70f-a492b7936c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180330_Rakveszely_figyelmeztetest_kell_tenni_a_kavera_Kaliforniaban","timestamp":"2018. március. 30. 17:29","title":"Rákveszély figyelmeztetést kell tenni a kávéra Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcd772d-52ef-47d0-9400-17078cb63914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírek szerint nem ment minden simán azon a beavatkozáson, amelyre egyébként befeküdt a kórházba a színész, ezért kellett gyorsan megoperálni. ","shortLead":"A hírek szerint nem ment minden simán azon a beavatkozáson, amelyre egyébként befeküdt a kórházba a színész, ezért...","id":"20180330_surgossegi_szivmuteten_hajtottak_vegre_arnold_schwarzeneggeren","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fcd772d-52ef-47d0-9400-17078cb63914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b17a2e3-701b-41b9-bd01-c3ff8a0afd20","keywords":null,"link":"/elet/20180330_surgossegi_szivmuteten_hajtottak_vegre_arnold_schwarzeneggeren","timestamp":"2018. március. 30. 18:26","title":"Sürgősségi szívműtétet hajtottak végre Arnold Schwarzeneggeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2255537-3e82-4f86-8223-801c7b7a7eeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint négyezer fogyasztási helyet érint a vezetékszakadás okozta üzemzavar.\r

","shortLead":"Több mint négyezer fogyasztási helyet érint a vezetékszakadás okozta üzemzavar.\r

","id":"20180331_Aramszunet_Bekes_es_JaszNagykunSzolnok_megyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2255537-3e82-4f86-8223-801c7b7a7eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadfdc94-e142-4000-a630-852fa8e8c044","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Aramszunet_Bekes_es_JaszNagykunSzolnok_megyeben","timestamp":"2018. március. 31. 18:35","title":"Áramszünet Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke – ezt állítja egy hangfelvételre hivatkozva a Magyar Nemzet, amely a hanganyagot is nyilvánosságra hozta. Balogh János azt magyarázza ezen, hogy \"több településen kellene csinálnunk kampányt papíron. Papíron. Nem kell megcsinálni semmit.\"","shortLead":"Fiktív kampányrendezvényeket akart lepapíroztatni az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke – ezt állítja...","id":"20180331_Magyar_Nemzet_az_ORO_MSZPs_elnoke_a_FIdeszt_segiti_es_fiktiv_szamlakat_vasarolna","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaf5b65-42ab-4aca-93e4-c19d42f9742d","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Magyar_Nemzet_az_ORO_MSZPs_elnoke_a_FIdeszt_segiti_es_fiktiv_szamlakat_vasarolna","timestamp":"2018. március. 31. 08:32","title":"Magyar Nemzet: Az ORÖ MSZP-s elnöke a Fideszt segíti és fiktív számlákat vásárolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba35f93-6e14-41dc-9825-ea579709a9dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hírek szerint egymillió dollárnak veszett nyoma egy washingtoni egyetemen, a pénzt a beérkezett támogatásokból szipkázhatták el. A diákok nem hagyták magukat, tüntetésbe fogtak - és nem is akárhogy.","shortLead":"A hírek szerint egymillió dollárnak veszett nyoma egy washingtoni egyetemen, a pénzt a beérkezett támogatásokból...","id":"20180330_Rihanna_egyik_dalat_skandalva_tuntettek_az_iskolai_sikkasztas_ellen_Amerikaban__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba35f93-6e14-41dc-9825-ea579709a9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97ed149-bbb4-4c17-bf1b-b6d737906d86","keywords":null,"link":"/elet/20180330_Rihanna_egyik_dalat_skandalva_tuntettek_az_iskolai_sikkasztas_ellen_Amerikaban__video","timestamp":"2018. március. 30. 15:23","title":"Rihanna egyik dalát skandálva tüntettek az egyetemi sikkasztás ellen Amerikában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180331_Breaking_A_Magyar_Idok_megrettent_a_nep_2015_ota_elfelejtette_milyen_a_migrans","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f312180-9133-4857-8906-3a3ecf954578","keywords":null,"link":"/itthon/20180331_Breaking_A_Magyar_Idok_megrettent_a_nep_2015_ota_elfelejtette_milyen_a_migrans","timestamp":"2018. március. 31. 09:31","title":"Breaking: A Magyar Idők megrettent, a nép 2015 óta elfelejtette, milyen a migráns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kerüljön bármibe, a növekedés nem állhat le – lényegében erről értekezik egy csak most kiszivárgott feljegyzésében a Facebook alelnöke. Az Andrew Bosworth által írt memó súlyos dolgokat említ, összességében pedig arról szól, miket tesz a vállalat annak érdekében, hogy még több felhasználót gyűjtsön maga köré, akkor is, ha ez a biztonság vagy a magánélet rovására megy. A bejegyzés napvilágra kerülése után Mark Zuckerberg is megszólalt.","shortLead":"Kerüljön bármibe, a növekedés nem állhat le – lényegében erről értekezik egy csak most kiszivárgott feljegyzésében...","id":"20180331_facebook_andrew_bosworth_memo_kiszivarogtatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b73bf09-3270-46ad-8e5f-c23cacf1173d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180331_facebook_andrew_bosworth_memo_kiszivarogtatas","timestamp":"2018. március. 31. 08:03","title":"Kiszivárgott a Facebook belső levelezése, sötét titkok derültek ki arról, milyen áron hálózták be a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]