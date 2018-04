Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee6465d5-058d-4e0d-84ee-0cee073f7601","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt 14 évben kétezernél is több alkalommal rántotta le a leplet az átverésekről, városi legendákról és dezinformációkról az Urbanlegends.hu. Az oldalt 2004 óta egyetlen ember írja. Most, hogy kamuhírből is egyre több van, ő is nagyobb fokozatra kapcsolna.","shortLead":"Az elmúlt 14 évben kétezernél is több alkalommal rántotta le a leplet az átverésekről, városi legendákról és...","id":"20180403_urbanlegendshu_patreon_alhirek_kamuhirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee6465d5-058d-4e0d-84ee-0cee073f7601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf883de-a140-4edb-9f55-63361978f640","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_urbanlegendshu_patreon_alhirek_kamuhirek","timestamp":"2018. április. 03. 10:03","title":"Szörnyen unja, hogy sok \"hírrel\" átverik a neten? Most 320 forintból tehet ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dc7128-705d-42fe-b0b0-10efc4b3e97f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Furcsa választási kampány a 2018-as, mert az ellenzék a csodavárás mellett egyetlen dologra játszik csak, ez a túlélés. Hogy majd egyszer talán jobb lesz. Orbán Viktor is csak a sajátjaihoz szól, miközben a választást valójában eldönteni képes politikailag aktív pártnélküliekhez senki sem fordul. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Furcsa választási kampány a 2018-as, mert az ellenzék a csodavárás mellett egyetlen dologra játszik csak, ez a túlélés...","id":"20180401_A_kerites_az_erveket_zarta_ki_az_orszagbol_nem_a_menekulteket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc7128-705d-42fe-b0b0-10efc4b3e97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c86ec3e-7f74-4eed-aeeb-3d0a7abdd7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_A_kerites_az_erveket_zarta_ki_az_orszagbol_nem_a_menekulteket","timestamp":"2018. április. 01. 13:00","title":"Az ország, ahonnan az érveket zárták ki, nem a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c007d2-4985-4334-bc7e-6128660d1b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök kérdőre vonta a zaklatót, de az elmenekült. ","shortLead":"A pártelnök kérdőre vonta a zaklatót, de az elmenekült. ","id":"20180402_Vona_dronnal_figyeltek_a_kisfiamat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64c007d2-4985-4334-bc7e-6128660d1b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa224ca6-4d3f-4a84-a39b-c4b4e972fae0","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Vona_dronnal_figyeltek_a_kisfiamat","timestamp":"2018. április. 02. 19:15","title":"Vona: drónnal figyelték a kisfiamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Magát Krisztina a 104 kilót is kiszakította, ezzel övé lett a fogásnemi elsőség. Összetettben ezüstöt nyert. ","shortLead":"Magát Krisztina a 104 kilót is kiszakította, ezzel övé lett a fogásnemi elsőség. Összetettben ezüstöt nyert. ","id":"20180401_Aranyermes_lett_egy_magyar_sulyemelono_az_Ebn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc265d9-e9b7-406b-aa8b-4283bebdc997","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Aranyermes_lett_egy_magyar_sulyemelono_az_Ebn","timestamp":"2018. április. 01. 16:15","title":"Aranyérmes lett egy magyar súlyemelőnő az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af9c6f3-14bb-4c97-9a01-fdf5cecbaae9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy siklósi ügyben mondták ki, hogy mi számít aránytalan mértékű telekadónak. ","shortLead":"Egy siklósi ügyben mondták ki, hogy mi számít aránytalan mértékű telekadónak. ","id":"20180401_Fontos_dontest_hozott_a_Kuria_a_telekadok_ugyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7af9c6f3-14bb-4c97-9a01-fdf5cecbaae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d5b884-23d0-4669-b588-78b908627eb1","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Fontos_dontest_hozott_a_Kuria_a_telekadok_ugyeben","timestamp":"2018. április. 01. 16:25","title":"Fontos döntést hozott a Kúria a telekadók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e28feae-b221-4232-bc46-cc9e39036da6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állami kórházakban ritka az olyan külföldi, aki jószántából választ magyar helyszínt a gyógyulásához. A magánrendelők sem bővelkednek határon túli betegforgalomban.","shortLead":"Az állami kórházakban ritka az olyan külföldi, aki jószántából választ magyar helyszínt a gyógyulásához...","id":"201811__kulfoldiek_gyogyitasa__hatartalanul__kolcsonosseg__rendezett_kartyaadossag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e28feae-b221-4232-bc46-cc9e39036da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6ad6a2-2f27-497c-a30e-03e2965dc97b","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811__kulfoldiek_gyogyitasa__hatartalanul__kolcsonosseg__rendezett_kartyaadossag","timestamp":"2018. április. 02. 08:30","title":"Milyen külföldi gyógyellátásra jogosult az EU-kártyás utazó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583e3f7d-a6bb-4a18-9975-1095f9046fb8","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"elet","description":"Az idén a levendula lehet a parfümök egyik legnépszerűbb összetevője, a #metoo-mozgalom hozományaként pedig mind több nő mer, az aktuális trendektől eltérve, a saját ízlése szerint illatot választani – mondja Lipovszky Csenge illatesztéta.","shortLead":"Az idén a levendula lehet a parfümök egyik legnépszerűbb összetevője, a #metoo-mozgalom hozományaként pedig mind több...","id":"201812__lipovszky_csenge_illateszteta__parfumtrendekrol_tabukrol__erzo_orrok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=583e3f7d-a6bb-4a18-9975-1095f9046fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ec7733-c606-4660-bae8-afe43018da2c","keywords":null,"link":"/elet/201812__lipovszky_csenge_illateszteta__parfumtrendekrol_tabukrol__erzo_orrok","timestamp":"2018. április. 02. 07:00","title":"Az illat védjegy és védelmet nyújt az összeomlás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47219a8e-9fdf-4e5c-bc36-3923e5fc3e78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sorsfordító film egy kisfilmes érzékenyítő kezdeményezés, ami április másodika, azaz az autizmus világnapja alkalmából készült. ","shortLead":"A Sorsfordító film egy kisfilmes érzékenyítő kezdeményezés, ami április másodika, azaz az autizmus világnapja...","id":"20180402_Ma_van_az_autizmus_vilagnapja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47219a8e-9fdf-4e5c-bc36-3923e5fc3e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29af2bea-b9e2-46e1-b779-dc0bc449be8c","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Ma_van_az_autizmus_vilagnapja","timestamp":"2018. április. 02. 16:50","title":"Az elfogadás fontosságáról szóló kisfilm készült az autizmus világnapjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]