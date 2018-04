Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e3522fe-c75a-48f5-b50a-b2267f2c407c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz parlamenti képviselők felszólították a kormányt, léptessen életbe súlyos gazdasági és pénzügyi szankciókat Lettország ellen, amely a napokban törvényt hozott arról, hogy néhány éves átállás után a középiskolákban a lett lesz a kötelező tannyelv, és csupán néhány tárgyat lehet oroszul tanítatni. ","shortLead":"Az orosz parlamenti képviselők felszólították a kormányt, léptessen életbe súlyos gazdasági és pénzügyi szankciókat...","id":"20180403_Oroszorszag_szankciokat_tervez_Lettorszag_ellen_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e3522fe-c75a-48f5-b50a-b2267f2c407c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5af8b94-04a2-4f44-aaa1-b3269341bb50","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_Oroszorszag_szankciokat_tervez_Lettorszag_ellen_is","timestamp":"2018. április. 03. 18:35","title":"Oroszország szankciókat tervez Lettország ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd8bd8-3f05-46e7-8f5c-589d84686f39","c_author":"","category":"elet","description":"A személye összeforrt a divattal, most mégis bekövetkezhet az elképzelhetetlen.","shortLead":"A személye összeforrt a divattal, most mégis bekövetkezhet az elképzelhetetlen.","id":"20180404_Tavozhat_a_foszerkeszto_akinel_nagyon_nehez_jol_feloltozni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd8bd8-3f05-46e7-8f5c-589d84686f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d0fd66-26a2-4cfa-a98f-ba91d4a9bc12","keywords":null,"link":"/elet/20180404_Tavozhat_a_foszerkeszto_akinel_nagyon_nehez_jol_feloltozni","timestamp":"2018. április. 04. 09:19","title":"Távozhat a főszerkesztő, akinél nagyon nehéz jól felöltözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f005c5d8-1c45-4388-b41d-927f77848b78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan gyorsasággal adta ki az Apple az iOS legújabb verziójának fejlesztői bétáját.","shortLead":"Szokatlan gyorsasággal adta ki az Apple az iOS legújabb verziójának fejlesztői bétáját.","id":"20180402_letolheto_az_ios_114_fejlesztoi_betaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f005c5d8-1c45-4388-b41d-927f77848b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5db12b7-a74b-433a-ac82-2060a595c886","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_letolheto_az_ios_114_fejlesztoi_betaja","timestamp":"2018. április. 03. 13:00","title":"Épp hogy csak megjelent az iOS 11.3, de már letölhető az iOS 11.4 fejlesztői bétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz, hogy egy koncert nagy sikert arasson. Sőt, valójában már azok is, amikor a tökéletes koncertélmény ne volna alapértelmezett követelmény. Lássuk, hogyan alakult a színpadi show-k története, és hogy ki mivel próbálkozott és próbálkozik, hogy minél jobban feldobja produkcióit.","shortLead":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz...","id":"20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b96f-048e-43fc-9fe6-42a0c007df83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","timestamp":"2018. április. 03. 11:50","title":"Üvegpók, Hotel Menthol, gigantikus disznók – Így lettek a showelemek (majdnem) fontosabbak a zenénél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mit tehet az, aki visszatérne a munkába, miközben gyesen van? Az ilyen munkaviszony vagy vállalkozás szabályait gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Mit tehet az, aki visszatérne a munkába, miközben gyesen van? Az ilyen munkaviszony vagy vállalkozás szabályait...","id":"20180404_Kismamakent_visszamenne_dolgozni_Jo_ha_ezt_tudja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fd1b71-b247-434d-92c7-869a7b234e0b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180404_Kismamakent_visszamenne_dolgozni_Jo_ha_ezt_tudja","timestamp":"2018. április. 04. 10:33","title":"Kismamaként visszamenne dolgozni? Jó, ha ezt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új lakásoknál a tavalyi utolsó negyedév 12,3 százalékos éves áremelkedést hozott, ami az elmúlt öt év legmagasabb értéke. A jelenlegi szabályozás szerint a 2019 végéig használatba vett új lakásokra vonatkozik csak a kedvezményes 5 százalékos áfa.","shortLead":"Az új lakásoknál a tavalyi utolsó negyedév 12,3 százalékos éves áremelkedést hozott, ami az elmúlt öt év legmagasabb...","id":"20180404_Ujlakaspiac_szoritja_a_fejlesztoket_a_2020as_hatarido_de_ugyis_a_vevo_fizeti_ki_a_20_szazalekos_dragulast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47e4e382-5a35-4995-84ba-45d17cd74edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220077d0-2541-4930-8011-2524d7c64d1b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180404_Ujlakaspiac_szoritja_a_fejlesztoket_a_2020as_hatarido_de_ugyis_a_vevo_fizeti_ki_a_20_szazalekos_dragulast","timestamp":"2018. április. 04. 09:39","title":"Újlakás-piac: szorítja a fejlesztőket a 2020-as határidő, de úgyis a vevő fizeti ki a 20 százalékos drágulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16e2dc1-0da7-4eda-8a1a-75f6ec5e8c77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak úgy repkedtek a dicséretek oda-vissza a Bácsszentgyörgy és a vajdasági Haraszti közötti új határátkelő avatásán.","shortLead":"Csak úgy repkedtek a dicséretek oda-vissza a Bácsszentgyörgy és a vajdasági Haraszti közötti új határátkelő avatásán.","id":"20180403_igy_dicserte_agyon_szijjarto_petert_a_szerb_kulugyminiszter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d16e2dc1-0da7-4eda-8a1a-75f6ec5e8c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a3a796-3550-4edc-8e98-88408e47f327","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_igy_dicserte_agyon_szijjarto_petert_a_szerb_kulugyminiszter","timestamp":"2018. április. 03. 19:59","title":"Így dicsérte agyon Szijjártó Pétert a szerb külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Icarus nevű kék szuperóriás csillag nagyobb a mi Napunknál, ráadásul sokkal fényesebb is. Most már egy remek felvételünk is van róla.","shortLead":"Az Icarus nevű kék szuperóriás csillag nagyobb a mi Napunknál, ráadásul sokkal fényesebb is. Most már egy remek...","id":"20180403_hubble_urteleszkop_icarus_macs_j1149_2223_lensed_star_1_kek_szuperorias_legtavolabbi_csillag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa26d557-01b5-47ec-9398-96b5089da930","keywords":null,"link":"/tudomany/20180403_hubble_urteleszkop_icarus_macs_j1149_2223_lensed_star_1_kek_szuperorias_legtavolabbi_csillag","timestamp":"2018. április. 03. 09:03","title":"Szenzációs felvétel: a Hubble űrteleszkóp lefotózta a valaha látott legtávolabbi csillagot, íme 2000x-es nagyításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]