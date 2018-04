Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bee8b93f-b480-40f3-a324-bcbf8b111ce6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jutottak messzire azok az orgazdák, akik egy Kőbányáról lopott autóval közlekedtek.","shortLead":"Nem jutottak messzire azok az orgazdák, akik egy Kőbányáról lopott autóval közlekedtek.","id":"20180404_orgazdasag_lopott_auto_autolopas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bee8b93f-b480-40f3-a324-bcbf8b111ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ea3e5b-7288-4c8b-97e7-6076c98b0bac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_orgazdasag_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. április. 04. 10:21","title":"Orgazdával együtt lett meg a lopott autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ásotthalom polgármesteri tisztségét is betöltő ellenzéki politikus szerint a Fidesz és a Jobbik között dől majd el, ki alakíthat kormányt a választást követő napon. ","shortLead":"Az Ásotthalom polgármesteri tisztségét is betöltő ellenzéki politikus szerint a Fidesz és a Jobbik között dől majd el...","id":"20180405_Toroczkai_Egy_aljas_es_mocskos_kampany_utan_ket_part_kozott_fog_eldolni_a_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24c8257-b30b-4301-8608-5e34537853ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Toroczkai_Egy_aljas_es_mocskos_kampany_utan_ket_part_kozott_fog_eldolni_a_valasztas","timestamp":"2018. április. 05. 16:28","title":"Toroczkai: Egy \"aljas és mocskos\" kampány után két párt között fog eldőlni a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccb6e86-9698-4509-bd08-9f1ca9c75365","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem először fenyegették meg a szövetséget. Valószínűleg a videóbíró-technológia dühített fel valakit.","shortLead":"Nem először fenyegették meg a szövetséget. Valószínűleg a videóbíró-technológia dühített fel valakit.","id":"20180405_toltenyhuvelyeket_kuldtek_az_olasz_jatekvezetoi_szovetsegnek_nyomoz_a_rendorseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ccb6e86-9698-4509-bd08-9f1ca9c75365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb6cede-829f-4d79-a5e3-ae158fd07bfd","keywords":null,"link":"/sport/20180405_toltenyhuvelyeket_kuldtek_az_olasz_jatekvezetoi_szovetsegnek_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2018. április. 05. 17:11","title":"Töltényhüvelyeket küldtek az Olasz Játékvezetői Szövetségnek, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bd0e1e-a738-460a-82b7-ab48f48092c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katolizáló Bayer Zsolt a Mokkában fejtette ki, hogy nem azzal van baja, hogy egy \"gazember\" evangélikus lelkész – szerinte – aktuálpolitikával foglalkozik, mert ebbe az egyháznak bele kell folynia. Az nem tetszik neki, ha a \"másik\", \"törésvonalon\" túli tábor véleményét képviseli.","shortLead":"A katolizáló Bayer Zsolt a Mokkában fejtette ki, hogy nem azzal van baja, hogy egy \"gazember\" evangélikus lelkész –...","id":"20180404_Bayer_belehuzott_a_Tv2n_Az_egyhaznak_reszt_kell_vennie_a_napi_politikaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0bd0e1e-a738-460a-82b7-ab48f48092c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a78f8ae-0677-4ed5-a723-b689154660bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Bayer_belehuzott_a_Tv2n_Az_egyhaznak_reszt_kell_vennie_a_napi_politikaban","timestamp":"2018. április. 04. 09:43","title":"Bayer belehúzott a Tv2-n: Az egyház vegyen részt a napi politikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcd99d1-574b-47a2-932b-86d3c2495160","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszabbításban nyerte meg első felkészülési mérkőzését a magyar jégkorong-válogatott a budapesti divízió I/A-világbajnokság előtt.","shortLead":"Hosszabbításban nyerte meg első felkészülési mérkőzését a magyar jégkorong-válogatott a budapesti divízió...","id":"20180404_hosszabbitasban_gyozte_le_az_osztrakokat_a_hokivalogatott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fcd99d1-574b-47a2-932b-86d3c2495160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efc4982-849c-4892-91d6-59586fefe6b6","keywords":null,"link":"/sport/20180404_hosszabbitasban_gyozte_le_az_osztrakokat_a_hokivalogatott","timestamp":"2018. április. 04. 21:39","title":"Hosszabbításban győzte le az osztrákokat a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel négy évtizedig tartó szünet után újranyitnak a mozik Szaúd-Arábiában, az első filmet, a Fekete párduc című akciómozit április 18-án mutatják be. ","shortLead":"Közel négy évtizedig tartó szünet után újranyitnak a mozik Szaúd-Arábiában, az első filmet, a Fekete párduc című...","id":"20180405_35_ev_utan_ujranyilnak_a_mozik_SzaudArabiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65862226-e98f-44d0-8239-9babce919efc","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_35_ev_utan_ujranyilnak_a_mozik_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. április. 05. 16:03","title":"35 év után újranyílnak a mozik Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dacdeb-d49e-4588-93bc-1c41e8cf11c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik vezető német élelmiszerbank bejelentette, visszavonja azon tiltakozást kiváltó döntést, amely szerint külföldiek nem kaphatnak a jótékonysági szervezet által összegyűjtött élelmiszerből.","shortLead":"Az egyik vezető német élelmiszerbank bejelentette, visszavonja azon tiltakozást kiváltó döntést, amely szerint...","id":"20180404_Ujra_ad_segelyt_a_kulfoldieknek_a_nemet_elelmiszerbank","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3dacdeb-d49e-4588-93bc-1c41e8cf11c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e487a-b3c9-49c7-899b-18378f329c73","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Ujra_ad_segelyt_a_kulfoldieknek_a_nemet_elelmiszerbank","timestamp":"2018. április. 04. 14:31","title":"Újra ad segélyt a külföldieknek a német élelmiszerbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eaa6b9-c192-4bfb-8ddf-651c2f22ae3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány örülhet, hogy csak a választás után kerül a plénum elé a jogállamiság helyzetéről szóló vizsgálati anyag. ","shortLead":"A kormány örülhet, hogy csak a választás után kerül a plénum elé a jogállamiság helyzetéről szóló vizsgálati anyag. ","id":"20180404_A_legsulyosabb_bunteteseket_vetne_be_Magyarorszag_ellen_az_EP_jelentese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80eaa6b9-c192-4bfb-8ddf-651c2f22ae3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00ace4c-4be1-4f22-9cb8-1c5bc8acde3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_A_legsulyosabb_bunteteseket_vetne_be_Magyarorszag_ellen_az_EP_jelentese","timestamp":"2018. április. 04. 09:05","title":"A legsúlyosabb büntetéseket vetné be Magyarország ellen az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]