[{"available":true,"c_guid":"4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ásotthalom polgármesteri tisztségét is betöltő ellenzéki politikus szerint a Fidesz és a Jobbik között dől majd el, ki alakíthat kormányt a választást követő napon. ","shortLead":"Az Ásotthalom polgármesteri tisztségét is betöltő ellenzéki politikus szerint a Fidesz és a Jobbik között dől majd el...","id":"20180405_Toroczkai_Egy_aljas_es_mocskos_kampany_utan_ket_part_kozott_fog_eldolni_a_valasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bd0a464-b401-4a4b-a030-c443a58e9fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24c8257-b30b-4301-8608-5e34537853ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Toroczkai_Egy_aljas_es_mocskos_kampany_utan_ket_part_kozott_fog_eldolni_a_valasztas","timestamp":"2018. április. 05. 16:28","title":"Toroczkai: Egy \"aljas és mocskos\" kampány után két párt között fog eldőlni a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6756a-7ba9-4288-9d53-1a692e49d45c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Liverpool a Manchester City, a Barcelona pedig az AS Roma ellen szerzett háromgólos előnyt szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntős párharcának első felvonásán.","shortLead":"A Liverpool a Manchester City, a Barcelona pedig az AS Roma ellen szerzett háromgólos előnyt szerdán a labdarúgó...","id":"20180405_mancity_liverpool_barcelona_roma_bl","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a6756a-7ba9-4288-9d53-1a692e49d45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9f669c-8448-483f-b1f4-9b3f7d0f9642","keywords":null,"link":"/sport/20180405_mancity_liverpool_barcelona_roma_bl","timestamp":"2018. április. 05. 05:07","title":"Fél óra elég volt, hogy lelépje a Cityt a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3999b1-e074-4c3e-996e-2ef0ffa6d4be","c_author":"Huszka Imre","category":"itthon","description":"Kaposváron a Fideszre legkevésbé sem veszedelmes viszonyok uralkodnak: nyilván tudunk okokat, de a megoldáshoz nem visznek közelebb. Vélemény.","shortLead":"Kaposváron a Fideszre legkevésbé sem veszedelmes viszonyok uralkodnak: nyilván tudunk okokat, de a megoldáshoz nem...","id":"20180403_Patthelyzet_a_senkifoldjen_sotet_gyalogokkal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b3999b1-e074-4c3e-996e-2ef0ffa6d4be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b995e1f8-fd7c-4f22-9fee-2c51c3170339","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Patthelyzet_a_senkifoldjen_sotet_gyalogokkal","timestamp":"2018. április. 03. 17:30","title":"Patthelyzet a senkiföldjén sötét gyalogokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642f8459-4b27-4e27-905e-6a867aaef7b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiatal cigány értelmiségiek tüntettek az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) székházánál, miután a szervezet elnökéről, Balogh Jánosról hangfelvétel került nyilvánosságra, melyen fiktív számlázásra próbált rávenni egy vállalkozót, és „Flóri” harmincmilliárdos pénzelvételéről is beszélt. Videó.","shortLead":"Fiatal cigány értelmiségiek tüntettek az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) székházánál, miután a szervezet elnökéről...","id":"20180404_szegyellunk_titeket_fiatal_roma_ertelmisegiek_tuntettek_az_oro_ellen_a_hangfelvetelbotrany_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642f8459-4b27-4e27-905e-6a867aaef7b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2243bf-038f-4fc2-a0cf-273f4993faae","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_szegyellunk_titeket_fiatal_roma_ertelmisegiek_tuntettek_az_oro_ellen_a_hangfelvetelbotrany_utan","timestamp":"2018. április. 04. 09:26","title":"\"Szégyellünk titeket\": Fiatal roma értelmiségiek tüntettek az ORÖ ellen a hangfelvétel-botrány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192949a-fe67-4238-a5f1-64a214fad081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar modellben gondolkodik, és osztja az MNB \"radikális álláspontját\". ","shortLead":"Magyar modellben gondolkodik, és osztja az MNB \"radikális álláspontját\". ","id":"20180405_Ritka_pillanat_Orban_elarult_valamit_a_jovorol_valo_elkepzeleseirol_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e192949a-fe67-4238-a5f1-64a214fad081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72472b7e-e92d-4c2b-8558-71ddbf1bf3e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Ritka_pillanat_Orban_elarult_valamit_a_jovorol_valo_elkepzeleseirol_is","timestamp":"2018. április. 05. 10:21","title":"Ritka pillanat: Orbán elárult valamit a jövőről való elképzeléseiről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a korábbinál könnyebben értelmezhető nyelvezetben íródott felhasználási feltételeket és adatkezelési szabályzatot vezet be annak érdekében, hogy a felhasználói könnyebben megértsék az abban foglalt dolgokat. Fontos, hogy bár a frissített szabályzat egyszerűbben értelmezhető, a vállalat a módosítások keretében nem kér jogosultságot újabb felhasználói adatok gyűjtésére. A közösségi oldal emellett egy héten át a felhasználók visszajelzését is várja adatkezelési irányelveivel kapcsolatban.","shortLead":"A Facebook a korábbinál könnyebben értelmezhető nyelvezetben íródott felhasználási feltételeket és adatkezelési...","id":"20180405_facebook_uj_felhasznalasi_feltetelek_szabalyzat_adatgyujtes_live_marketplace","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d020c20-bb6a-407b-81f8-1d8ce1842ed4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_facebook_uj_felhasznalasi_feltetelek_szabalyzat_adatgyujtes_live_marketplace","timestamp":"2018. április. 05. 11:03","title":"Erről jobb, ha tud: új szabályzatot vezet be a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaf3418-3e5e-457d-8a4f-e8d62d0f4db7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Bemutatkozott az új cégvezetés.","shortLead":"Bemutatkozott az új cégvezetés.","id":"20180404_Minden_gyaraban_folytatja_a_termelest_a_Tungsram","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbaf3418-3e5e-457d-8a4f-e8d62d0f4db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4683e9ee-6d3b-4d84-bdcb-ad9cff6db5aa","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Minden_gyaraban_folytatja_a_termelest_a_Tungsram","timestamp":"2018. április. 04. 12:43","title":"Minden gyárában folytatja a termelést a Tungsram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Ha Simicska számolna azzal a lehetőséggel, hogy a saját milliárdjainak visszavételét támogatja, önmaga ellensége lenne. Ha azzal számol, hogy ezáltal kiváltja magát a gazemberek köréből, melyben vezető szerepet töltött be, kivásárolja magát a Jobbik plakátján említett lopós \"Ők\"-ből és bevásárolja magát a visszavevős \"Mi\"-be, akkor a saját érdekének megfelelően cselekszik.","shortLead":"Ha Simicska számolna azzal a lehetőséggel, hogy a saját milliárdjainak visszavételét támogatja, önmaga ellensége lenne...","id":"20180404_Revesz_Simicskat_a_bortonbe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec4f8fc0-5b90-4dc2-a31a-7ff1c4a02867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89ab341-a2b6-423a-a31f-c5f6c942085a","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Revesz_Simicskat_a_bortonbe","timestamp":"2018. április. 04. 16:10","title":"Révész: Simicskát a börtönbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]