A indie gitárzenét játszó Dope Calypsót a szakmának szóló Primavera Pro showcase hívta meg, de játszani fognak a nagyközönség számára is nyitott színpadon, a tengerparton is – írja a Recorder.

A fellépést a magyar könnyűzenei exportot szervező, az államigazgatáson belül könnyűzenei exportirodaként működő HOTS (Hungarian Oncoming Tunes) hozta tető alá. Szintén a HOTS-Primavera Pro együttműködésnek köszönhető, hogy magyar szakmabeli delegáció is utazik a fesztiválra; a Hangfoglaló Program nyílt pályázaton választotta ki, kiket támogat ebben.

Az idei Primavera Soundon, amit május 30. és június 3. között rendeznek, olyanok lépnek fel, mint többek közt Björk, a Nick Cave And The Bad Seeds, az Arctic Monkeys, Lorde, a National, a Belle And Sebastian, a War On Drugs, Vince Staples, vagy Lykke Li.