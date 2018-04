Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dec1c6e5-4ade-449f-9fc8-3f01dea9d5c1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Észre sem vesszük, mennyi függőségbe futunk bele nap, mint nap, miközben néhányról még csak nem is gondoljuk, mekkora kárt képesek okozni. A SMART 2018 konferencián előadó Zacher Gábor toxikológus szerint a technológiai eszközökbe való temetkezés a kábítószerekkel egyenértékű veszéllyel fenyeget – és miközben kokaint nem adnánk a gyerek kezébe, a mobilt simán átengedjük neki.","shortLead":"Észre sem vesszük, mennyi függőségbe futunk bele nap, mint nap, miközben néhányról még csak nem is gondoljuk, mekkora...","id":"20180404_zacher_gabor_facebook_mobilfuggoseg_kabitoszer_smart_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dec1c6e5-4ade-449f-9fc8-3f01dea9d5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d240b6-29b7-4e6f-8467-1d770f33775b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_zacher_gabor_facebook_mobilfuggoseg_kabitoszer_smart_2018","timestamp":"2018. április. 04. 14:03","title":"„Ma már előbb nyúlunk a mobilunkhoz, mint magunkhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hszia Po-jü már négyszer próbált feljutni a csúcsra, lábait még az első kísérletkor vesztette el. Most újra megpróbálkozik a csúcstámadással. ","shortLead":"Hszia Po-jü már négyszer próbált feljutni a csúcsra, lábait még az első kísérletkor vesztette el. Most újra...","id":"20180403_Labak_nelkul_keszul_megmaszni_a_Mount_Everestet_egy_70_eves_ferfi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f81c5e52-f004-4f6c-b089-5bb341995398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a635572-e315-4b16-9476-da191add1401","keywords":null,"link":"/elet/20180403_Labak_nelkul_keszul_megmaszni_a_Mount_Everestet_egy_70_eves_ferfi","timestamp":"2018. április. 03. 21:06","title":"Lábak nélkül készül megmászni a Mount Everestet egy 70 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a korábbinál könnyebben értelmezhető nyelvezetben íródott felhasználási feltételeket és adatkezelési szabályzatot vezet be annak érdekében, hogy a felhasználói könnyebben megértsék az abban foglalt dolgokat. Fontos, hogy bár a frissített szabályzat egyszerűbben értelmezhető, a vállalat a módosítások keretében nem kér jogosultságot újabb felhasználói adatok gyűjtésére. A közösségi oldal emellett egy héten át a felhasználók visszajelzését is várja adatkezelési irányelveivel kapcsolatban.","shortLead":"A Facebook a korábbinál könnyebben értelmezhető nyelvezetben íródott felhasználási feltételeket és adatkezelési...","id":"20180405_facebook_uj_felhasznalasi_feltetelek_szabalyzat_adatgyujtes_live_marketplace","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d020c20-bb6a-407b-81f8-1d8ce1842ed4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_facebook_uj_felhasznalasi_feltetelek_szabalyzat_adatgyujtes_live_marketplace","timestamp":"2018. április. 05. 11:03","title":"Erről jobb, ha tud: új szabályzatot vezet be a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","shortLead":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","id":"20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aec8d5-822a-4a05-8d34-272b023f3dd3","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","timestamp":"2018. április. 05. 05:46","title":"Lépfenétől pusztult el sok birka Szentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon csak papíron lehet behúzni az ikszet az országgyűlési választásokon, de például Észtországban már 13 éve működik a dolog internetes felületen, otthonról vagy akár külföldről is. Az idén Zimbabwe is megelőzhet minket.","shortLead":"Magyarországon csak papíron lehet behúzni az ikszet az országgyűlési választásokon, de például Észtországban már 13 éve...","id":"20180405_elektronokus_valasztasi_rendszer_internetes_szavazas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1c6e13-b065-4b61-8946-84b4e46e5805","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_elektronokus_valasztasi_rendszer_internetes_szavazas","timestamp":"2018. április. 05. 16:03","title":"Az észtek 13 éve hagytak le minket, idén Zimbabwe is beelőzheti Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az észtek megteszik, mégpedig a saját érdekükben.","shortLead":"Az észtek megteszik, mégpedig a saját érdekükben.","id":"20180404_On_odaadna_a_DNSet_az_allamnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b4f526-3968-48c5-83ec-287c0ed681f2","keywords":null,"link":"/elet/20180404_On_odaadna_a_DNSet_az_allamnak","timestamp":"2018. április. 04. 10:22","title":"Ön odaadná a DNS-ét az államnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az „ Elios receptre” lezavart egyik közbeszerzés miatt tett feljelentést a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Olyan cégnek adták a városban a megbízást a kukásautók és edények beszerzésére, amely soha nem foglalkozott ilyesmivel korábban. ","shortLead":"Az „ Elios receptre” lezavart egyik közbeszerzés miatt tett feljelentést a hódmezővásárhelyi önkormányzat. Olyan cégnek...","id":"20180404_Ma_mar_feljelentest_is_tettek_az_kozbeszerzesek_miatt_MarkiZay_Peterek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe8d0aa-9cb8-4cf9-9465-615fa6b73a2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Ma_mar_feljelentest_is_tettek_az_kozbeszerzesek_miatt_MarkiZay_Peterek","timestamp":"2018. április. 04. 13:39","title":"Ma már feljelentést is tettek a közbeszerzések miatt Márki-Zay Péterék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e644aeb-7b8c-4f42-8f98-4dc160458f64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mintavételhez szükséges egységdoboz a patikákban lesz elérhető. ","shortLead":"A mintavételhez szükséges egységdoboz a patikákban lesz elérhető. ","id":"20180404_vastagbelrakszures_fontos_feladatot_kaphatnak_osztol_a_gyogyszertarak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e644aeb-7b8c-4f42-8f98-4dc160458f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1da3a1-826f-42e1-8e57-a2baaddda8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_vastagbelrakszures_fontos_feladatot_kaphatnak_osztol_a_gyogyszertarak","timestamp":"2018. április. 04. 07:22","title":"Vastagbélrákszűrés: Fontos feladatot kaphatnak ősztől a gyógyszertárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]