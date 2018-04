Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1e5e892-6c2d-4d2d-8346-6684284457b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sherp ATV még a jeges vízből is képes kimászni, de a texasi mocsár már túl sok volt neki.","shortLead":"A Sherp ATV még a jeges vízből is képes kimászni, de a texasi mocsár már túl sok volt neki.","id":"20180405_orosz_terepjaro_sherp_atv_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1e5e892-6c2d-4d2d-8346-6684284457b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ffddd3-e0d4-422e-b483-d5913e1dfea6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_orosz_terepjaro_sherp_atv_video","timestamp":"2018. április. 05. 14:31","title":"Az oroszok megépítették a világ legjobb terepjáróját, de simán elakadt a mocsárban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb dokumentumot hozott nyilvánosságra Kósa Lajos és a csengeri háztartásbeli történetéről a Magyar Nemzet. A pénteki számban a lap bemutatott egy kézzel írt, \"nem hivatalos\" dokumentumot, amelyről a Magyar Nemzet azt állítja, ebben a miniszter maga adta meg anyja adatait, hogy \"részesülhessen a >>csengeri örökségből<<\".","shortLead":"Újabb dokumentumot hozott nyilvánosságra Kósa Lajos és a csengeri háztartásbeli történetéről a Magyar Nemzet. A pénteki...","id":"20180406_kosa_lajos_csengeri_ugy_ujabb_dokumentum","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd797805-a266-4be2-a598-5fa315b8d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3064a4e5-579c-48c6-b18e-a0fef48c991b","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_kosa_lajos_csengeri_ugy_ujabb_dokumentum","timestamp":"2018. április. 06. 06:14","title":"Kósa kötvényügyében újabb dokumentumhoz jutott a Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","shortLead":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","id":"20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aec8d5-822a-4a05-8d34-272b023f3dd3","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","timestamp":"2018. április. 05. 05:46","title":"Lépfenétől pusztult el sok birka Szentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illetékes hivatal szerint több beteg állatot is kilőttek az elmúlt napokban, szopornyicában szenvedtek. ","shortLead":"Az illetékes hivatal szerint több beteg állatot is kilőttek az elmúlt napokban, szopornyicában szenvedtek. ","id":"20180405_kattant_mosomedvek_remisztgetik_az_embereket_ohioban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6043a6-6865-4caf-8c67-3815dd950161","keywords":null,"link":"/elet/20180405_kattant_mosomedvek_remisztgetik_az_embereket_ohioban","timestamp":"2018. április. 05. 21:30","title":"Kattant mosómedvék rémisztgetik az embereket Ohióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfoghatatlan következményei lehetnek a mesterséges intelligencia rohamtempójú fejlődésének: szakértői vélemények szerint hamarosan elérhetjük a szingularitást – azt az állapotot, amikor a gépek okosabbak lesznek, mint az ember – ami száz év alatt húszezer évnyi fejlődést hozhat – fogalmazott előadásában Pintér Róbert, az eNet kutatási igazgatója a SMART 2018 konferencián tartott előadásában.","shortLead":"Felfoghatatlan következményei lehetnek a mesterséges intelligencia rohamtempójú fejlődésének: szakértői vélemények...","id":"20180405_smart_2018_konferencia_mesterseges_intelligencia_munka","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0414d0-380d-48f5-a243-959117eb046c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_smart_2018_konferencia_mesterseges_intelligencia_munka","timestamp":"2018. április. 05. 23:23","title":"20 000 évnyit fejlődhetünk a következő 100 évben, és munka nélkül is lehet fizetésünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azonnali párbeszédet sürgetett a madridi kormánnyal Carles Puigdemont katalán vezető, aki pénteken hagyhatta el óvadék ellenében a börtönt. A hazájában lázadással és a közpénz hűtlen kezelésével vádolt politikust spanyol kérésre Németországban vették őrizetbe.","shortLead":"Azonnali párbeszédet sürgetett a madridi kormánnyal Carles Puigdemont katalán vezető, aki pénteken hagyhatta el óvadék...","id":"20180406_Parbeszedet_surget_a_kiengedett_katalan_vezeto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cc038a-b5ce-474a-9ca8-0a96fbe02c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72820dd-7e1e-4c86-9bd3-ba251bc23a00","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Parbeszedet_surget_a_kiengedett_katalan_vezeto","timestamp":"2018. április. 06. 14:42","title":"Párbeszédet sürget a kiengedett katalán vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Némi szervezéssel biztosítják a tűzoltóknak, rendőröknek és a honvédség személyi állományának, hogy elmehessenek vasárnap szavazni.","shortLead":"Némi szervezéssel biztosítják a tűzoltóknak, rendőröknek és a honvédség személyi állományának, hogy elmehessenek...","id":"20180406_csak_polgari_ruhaban_mehetnek_szavazni_a_rendorok_es_nem_viselhetnek_fegyvert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfae1aa3-0259-4f23-bffb-4cebe565a050","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_csak_polgari_ruhaban_mehetnek_szavazni_a_rendorok_es_nem_viselhetnek_fegyvert","timestamp":"2018. április. 06. 07:29","title":"Csak polgári ruhában mehetnek szavazni a rendőrök, és nem viselhetnek fegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05c5eb0-ff26-4259-b1f7-b984f6b60701","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"26 éve most indították újra a lanovkát. ","shortLead":"26 éve most indították újra a lanovkát. ","id":"20180406_Ma_indult_ujra_a_delszlav_haboruban_lerombolt_szarajevoi_lanovka","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e05c5eb0-ff26-4259-b1f7-b984f6b60701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dc9abd-9606-4257-8299-730872549e93","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Ma_indult_ujra_a_delszlav_haboruban_lerombolt_szarajevoi_lanovka","timestamp":"2018. április. 06. 21:24","title":"Ma indult újra a délszláv háborúban lerombolt szarajevói lanovka - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]