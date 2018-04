Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1610aa26-1fa8-4726-abd6-432ae65540de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vasember egy április elseji, balul sikerült tréfával indította el, mi is ez a Teslaquila.","shortLead":"A Vasember egy április elseji, balul sikerült tréfával indította el, mi is ez a Teslaquila.","id":"20180405_teslaquila_elon_musk_tesla","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1610aa26-1fa8-4726-abd6-432ae65540de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1a5870-5b4a-45ef-9ce7-e4780d19c1b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_teslaquila_elon_musk_tesla","timestamp":"2018. április. 05. 11:18","title":"Elon Musk nem bír leállni – megmutatta a Tesla tequilát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff72c01-f50d-4761-96b4-4f21c2145602","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kampányt a közösségi média nyomására állították le.","shortLead":"A kampányt a közösségi média nyomására állították le.","id":"20180406_Buncselekmeny_graffitizni_ezert_nem_fizetett_a_HM_a_muvesznek_akinek_az_alkotasat_hasznaljak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ff72c01-f50d-4761-96b4-4f21c2145602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31de1681-c9fd-4fec-b442-80ce92d14acd","keywords":null,"link":"/kkv/20180406_Buncselekmeny_graffitizni_ezert_nem_fizetett_a_HM_a_muvesznek_akinek_az_alkotasat_hasznaljak","timestamp":"2018. április. 06. 12:09","title":"„Bűncselekmény graffitizni”: ezért nem fizetett a H&M a művésznek, akinek az alkotását használják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mérték Médiaelemző Műhely az RTL Magyarország felkérésére a kampányidőszak kezdetétől elemzi az RTL Híradó adásait, emellett – összehasonlításképpen – két másik országos csatorna: a Tv2 és a közszolgálati Duna Tv esti hírműsorait.","shortLead":"A Mérték Médiaelemző Műhely az RTL Magyarország felkérésére a kampányidőszak kezdetétől elemzi az RTL Híradó adásait...","id":"20180404_Hanyszor_talalkozunk_az_ellenzeki_oldallal_a_TV2_es_a_Duna_TV_hiradoiban_Itt_az_eredmeny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a33e20-6322-43ca-a6b7-39279022f5cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hanyszor_talalkozunk_az_ellenzeki_oldallal_a_TV2_es_a_Duna_TV_hiradoiban_Itt_az_eredmeny","timestamp":"2018. április. 04. 18:08","title":"Hányszor találkozunk az ellenzéki oldallal a Tv2 és a Duna Tv híradóiban? Itt az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe859ed-2ba5-47dd-9aaa-9d57981621aa","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Lázár Jánossal megint szembejött a valóság egy hódmezővásárhelyi utcafórumon. Most egy helyi cég szakszervezeti vezetője szembesítette a minisztert azzal, hogyan nem keresnek egy fillérrel sem többet, mint a béremelés előtt és a munkatörvénykönyv egy cseppet sem dolgozóbarát.","shortLead":"Lázár Jánossal megint szembejött a valóság egy hódmezővásárhelyi utcafórumon. Most egy helyi cég szakszervezeti...","id":"20180405_Lazar_szerint_aki_sztrajkol_az_allasat_kockaztatja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fe859ed-2ba5-47dd-9aaa-9d57981621aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da297603-0439-41f4-b051-d76f26a8e50d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Lazar_szerint_aki_sztrajkol_az_allasat_kockaztatja","timestamp":"2018. április. 05. 10:56","title":"Lázár szerint aki sztrájkol, az állását kockáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc","c_author":"","category":"vilag","description":"Magyarországon leépül a demokrácia, Orbán rendszere a félelemkeltésre a korrupcióra és a sorosozásra épül. A magyarországi fejlemények az USA biztonságát is fenyegetik, Orbán ugyanis Putyin legfőbb európai szószólójává vált. Amerikának lépnie kell, de a külső segítség csak akkor lehet hatékony, ha a magyarok is változást akarnak – véli Thomas O. Melia volt amerikai helyettes külügyi államtitkár.","shortLead":"Magyarországon leépül a demokrácia, Orbán rendszere a félelemkeltésre a korrupcióra és a sorosozásra épül...","id":"20180404_A_magyarorszagi_demokraciadeficit_az_USAt_is_fenyegeti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2258d602-8eb1-4038-8ac7-1f3803e9984c","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_A_magyarorszagi_demokraciadeficit_az_USAt_is_fenyegeti","timestamp":"2018. április. 04. 19:30","title":"A magyarországi demokráciadeficit az USA-t is fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c53a2bb4-6e44-4443-9da7-8e9eb71c51dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vaskuti András kúriai bíró – aki korábban többek között a taxis gyilkos lányok, Mortimer és a bolti sorozatgyilkos ügyében ítélkezett – az elmúlt évek legnagyobb hibájának a bírói kar lefejezését, nyugdíjazását tartja, és úgy véli, \"még sok időre lesz szükség, amíg mindenhol szakmailag megfelelő emberek kerülnek majd a helyükre\".","shortLead":"Vaskuti András kúriai bíró – aki korábban többek között a taxis gyilkos lányok, Mortimer és a bolti sorozatgyilkos...","id":"20180405_Amig_beleszolhat_a_felettes_ugyesz_addig_nem_lesz_idealis_a_rendszer__mondja_egy_kuriai_biro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c53a2bb4-6e44-4443-9da7-8e9eb71c51dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ff8003-af9f-4085-b407-8997c5534a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Amig_beleszolhat_a_felettes_ugyesz_addig_nem_lesz_idealis_a_rendszer__mondja_egy_kuriai_biro","timestamp":"2018. április. 05. 10:53","title":"Amíg beleszólhat a felettes ügyész, addig nem lesz ideális a rendszer – mondja egy kúriai bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41553c0a-1c1d-4f34-b3d9-f0840b82bd44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostani formájukban nem maradhatnak fenn az Oszter Sándor diósjenői birtokán kialakított tavak – közölte a katasztrófavédelem.\r

","shortLead":"Mostani formájukban nem maradhatnak fenn az Oszter Sándor diósjenői birtokán kialakított tavak – közölte...","id":"20180406_lottek_oszter_sandor_tavainak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41553c0a-1c1d-4f34-b3d9-f0840b82bd44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f691941-7e99-4bbe-ba8b-d99676d045f9","keywords":null,"link":"/elet/20180406_lottek_oszter_sandor_tavainak","timestamp":"2018. április. 06. 05:47","title":"Döntött a katasztrófavédelem, lőttek Oszter Sándor tavainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671b860c-fd3e-462e-9c8b-8efc9200b781","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok bosszúságot okoztak már olyan Chrome-bővítmények, amelyek kriptopénzt bányásztak, felemésztve ezzel a számítógép erőforrásait. Ennek azonban véget vet a Google.","shortLead":"Sok bosszúságot okoztak már olyan Chrome-bővítmények, amelyek kriptopénzt bányásztak, felemésztve ezzel a számítógép...","id":"20180405_kriptopenzt_banyaszo_chrome_bovitmenyek_letiltasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=671b860c-fd3e-462e-9c8b-8efc9200b781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d766685-0b10-4156-88da-24f86370591e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_kriptopenzt_banyaszo_chrome_bovitmenyek_letiltasa","timestamp":"2018. április. 05. 13:00","title":"Ne féljen, többet nem fog Chrome-bővítmény kriptopénzt bányászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]