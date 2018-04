Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A közvélemény-kutatók között nincs vita arról, hogy a Fidesz nyeri a vasárnapi választást, a győzelem arányáról azonban nincs egyetértés. Míg ugyanis a többség valószínűtlennek tartja ezt, a Medián a legfrissebb (a HVG e heti számában megjelenő) mérésében masszív kétharmadot mért a Fidesz-KDNP-nek. Mindeközben Hódmezővásárhely után sokat erősen kételkednek abban, hogy az országban most uralkodó állapotok között lehet-e valójában pontosan mérni a közhangulatot. A Medián maga is figyelmeztet több olyan tényezőre, amely még befolyásolhatja az eredményt.","shortLead":"A közvélemény-kutatók között nincs vita arról, hogy a Fidesz nyeri a vasárnapi választást, a győzelem arányáról azonban...","id":"201814__medianfelmeres__erosodo_fidesz__nepszeru_kormany__rejtozo_ketharmad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=def982f0-0853-4dd3-a489-c0e16bdcc925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd2ba33-229b-4dee-9460-da58b0f8067b","keywords":null,"link":"/itthon/201814__medianfelmeres__erosodo_fidesz__nepszeru_kormany__rejtozo_ketharmad","timestamp":"2018. április. 04. 15:40","title":"Kétharmad? – a Medián elsöprő Fidesz-győzelmet mért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A három változtatást egyelőre ifjúsági mérkőzéseken tesztelik.","shortLead":"A három változtatást egyelőre ifjúsági mérkőzéseken tesztelik.","id":"20180404_uj_szabalyok_johetnek_a_fociban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c74c13a-7f70-494f-963b-70aa8fd5fc49","keywords":null,"link":"/sport/20180404_uj_szabalyok_johetnek_a_fociban","timestamp":"2018. április. 04. 16:53","title":"Új szabályok jöhetnek a fociban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bf0d19-16f9-4c14-8db5-ab4eef9f5b67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők alpintechnikai eszközökkel hozták fel, állapotáról egyelőre nincs információ. ","shortLead":"A mentők alpintechnikai eszközökkel hozták fel, állapotáról egyelőre nincs információ. ","id":"20180405_Lezuhant_egy_ember_a_Gellerthegyrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40bf0d19-16f9-4c14-8db5-ab4eef9f5b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f37e454-e035-4d69-9b67-6db996592b94","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Lezuhant_egy_ember_a_Gellerthegyrol","timestamp":"2018. április. 05. 20:49","title":"Lezuhant egy ember a Gellért-hegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e142e9b-973c-45e9-8519-0d8735960e1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180404_Kunhalmi_feljelentest_tesz_az_aktkarikatura_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e142e9b-973c-45e9-8519-0d8735960e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ffb01b-9cbf-4afb-9b27-3f482d0efe77","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Kunhalmi_feljelentest_tesz_az_aktkarikatura_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 14:10","title":"Kunhalmi feljelentést tesz a pucér karikatúra miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24772549-213f-4d18-b05b-73b3177e8644","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európa egyik legjelentősebb közéleti hetilapja szerint a lengyelországi Jog és Igazságosság (PiS) pártot vezető Kaczynskihez hasonlóan Orbán is a kozervatív nacionalizmusra építette fel rendszerét, ám gyakorlati politikája inkább megvetett elődeinek módszerére emlékeztet.","shortLead":"Európa egyik legjelentősebb közéleti hetilapja szerint a lengyelországi Jog és Igazságosság (PiS) pártot vezető...","id":"20180405_Orban_az_uj_kommunista__eros_cimlappal_jott_ki_a_Politico","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24772549-213f-4d18-b05b-73b3177e8644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761b5d4b-6fc4-402b-b075-df74fb7cbbeb","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Orban_az_uj_kommunista__eros_cimlappal_jott_ki_a_Politico","timestamp":"2018. április. 05. 18:44","title":"Orbán, az új kommunista – erős címlappal jött ki a Politico","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Persze csak bizonyos szolgáltatások lesznek elérhetőek ebben az időszakban, hogy ezzel is segítsék a szavazókat.","shortLead":"Persze csak bizonyos szolgáltatások lesznek elérhetőek ebben az időszakban, hogy ezzel is segítsék a szavazókat.","id":"20180406_extra_ugyeletet_tartanak_hetvgen_a_kormanyablakok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d488120-76c3-4cdd-984d-194728e889bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_extra_ugyeletet_tartanak_hetvgen_a_kormanyablakok","timestamp":"2018. április. 06. 11:14","title":"Extra ügyeletet tartanak hétvégén a kormányablakok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","shortLead":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","id":"20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aec8d5-822a-4a05-8d34-272b023f3dd3","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","timestamp":"2018. április. 05. 05:46","title":"Lépfenétől pusztult el sok birka Szentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4add6c4-c4e6-4516-bd01-be89dff7afb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan érzik úgy egy fizetős, de végül nem túl jónak bizonyuló alkalmazás letöltése után, hogy legszívesebben visszakérnék az árát. Erre eddig csupán néhány órájuk volt az androidosoknak, de nemrég két hétre nőtt ez az időkeret.","shortLead":"Sokan érzik úgy egy fizetős, de végül nem túl jónak bizonyuló alkalmazás letöltése után, hogy legszívesebben...","id":"20180406_android_alkalmazas_penzvisszaterites_play_store_refund","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4add6c4-c4e6-4516-bd01-be89dff7afb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631c4602-9ddf-4c83-81d0-6e01f6fb7d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20180406_android_alkalmazas_penzvisszaterites_play_store_refund","timestamp":"2018. április. 06. 08:03","title":"Jó hírt kaptak az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]