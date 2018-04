Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hamis WhatsApp alkalmazás kering a neten, ráadásul folyamatosan frissítik. Azonban nem szabad bedőlni neki.","shortLead":"Egy hamis WhatsApp alkalmazás kering a neten, ráadásul folyamatosan frissítik. Azonban nem szabad bedőlni neki.","id":"20180404_Nehogy_letoltse_ezt_a_WhatsApp_alkalmazast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b52179-9b9b-49a0-96a4-3e41dae71417","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_Nehogy_letoltse_ezt_a_WhatsApp_alkalmazast","timestamp":"2018. április. 04. 19:00","title":"Nehogy letöltse ezt a WhatsApp alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8376f3-3db2-49e0-b3de-5c6bcb20d253","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hódmezővásárhelyi Fidesz tagadja, hogy jogsértő lett volna a kukabeszerzés, ami miatt feljelentést tett Márki-Zay Péter. A frakcióvezető szerint egyetlen jelentkező volt a közbeszerzésre, pedig bárki pályázhatott volna Görögországtól Belgiumig, de éppen csak az a hétmilliós árbevételű cég jelentkezett, amely még soha nem csinált ilyet.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Fidesz tagadja, hogy jogsértő lett volna a kukabeszerzés, ami miatt feljelentést tett Márki-Zay...","id":"20180404_Nagyon_beragott_a_helyi_Fidesz_MarkiZayra_a_feljelentes_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8376f3-3db2-49e0-b3de-5c6bcb20d253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fc83bb-cdcb-455c-8b66-12ed53cc7118","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Nagyon_beragott_a_helyi_Fidesz_MarkiZayra_a_feljelentes_miatt","timestamp":"2018. április. 04. 18:59","title":"Nagyon berágott a helyi Fidesz Márki-Zayra a feljelentés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bc2ea6-c692-44fa-a48e-6b80a6a9e8fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Be kell vonulnia a börtönbe Luiz Ináció Lula da Silva volt brazil államfőnek, a latin-amerikai ország legfelső bírósága úgy döntött, a korrupcióval vádolt politikus nem maradhat szabadlábon a jogerős ítélet meghozataláig sem. Lula szerint így akarják megakadályozni a választáson való indulását.","shortLead":"Be kell vonulnia a börtönbe Luiz Ináció Lula da Silva volt brazil államfőnek, a latin-amerikai ország legfelső bírósága...","id":"20180405_Napokon_belul_bortonbe_vonul_a_volt_brazil_elnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85bc2ea6-c692-44fa-a48e-6b80a6a9e8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e62e44-a0b4-414e-9777-19caeda726e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Napokon_belul_bortonbe_vonul_a_volt_brazil_elnok","timestamp":"2018. április. 05. 10:28","title":"Napokon belül börtönbe vonul a volt brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország is érintett abban az európai lisztériajárványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt években. ","shortLead":"Magyarország is érintett abban az európai lisztériajárványban, amely több halálos áldozatot is követelt az elmúlt...","id":"20180405_A_madarinfluenza_es_sertespesti_utan_itt_az_ujabb_jarvany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=827d7f77-457f-43e1-a1b6-68221d5a94ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f05661-3bba-4658-a2f0-af3e04a8da60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_A_madarinfluenza_es_sertespesti_utan_itt_az_ujabb_jarvany","timestamp":"2018. április. 05. 10:53","title":"A madárinfluenza és a sertéspestis után itt az újabb járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mérték Médiaelemző Műhely az RTL Magyarország felkérésére a kampányidőszak kezdetétől elemzi az RTL Híradó adásait, emellett – összehasonlításképpen – két másik országos csatorna: a Tv2 és a közszolgálati Duna Tv esti hírműsorait.","shortLead":"A Mérték Médiaelemző Műhely az RTL Magyarország felkérésére a kampányidőszak kezdetétől elemzi az RTL Híradó adásait...","id":"20180404_Hanyszor_talalkozunk_az_ellenzeki_oldallal_a_TV2_es_a_Duna_TV_hiradoiban_Itt_az_eredmeny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a33e20-6322-43ca-a6b7-39279022f5cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hanyszor_talalkozunk_az_ellenzeki_oldallal_a_TV2_es_a_Duna_TV_hiradoiban_Itt_az_eredmeny","timestamp":"2018. április. 04. 18:08","title":"Hányszor találkozunk az ellenzéki oldallal a Tv2 és a Duna Tv híradóiban? Itt az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel négy évtizedig tartó szünet után újranyitnak a mozik Szaúd-Arábiában, az első filmet, a Fekete párduc című akciómozit április 18-án mutatják be. ","shortLead":"Közel négy évtizedig tartó szünet után újranyitnak a mozik Szaúd-Arábiában, az első filmet, a Fekete párduc című...","id":"20180405_35_ev_utan_ujranyilnak_a_mozik_SzaudArabiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3aa687-a521-41e7-a33c-452502aa8438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65862226-e98f-44d0-8239-9babce919efc","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_35_ev_utan_ujranyilnak_a_mozik_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. április. 05. 16:03","title":"35 év után újranyílnak a mozik Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb videóval jelentkezett a magyar miniszterelnök, a téma pedig mi más is lenne, mint a vasárnapi választás.","shortLead":"Újabb videóval jelentkezett a magyar miniszterelnök, a téma pedig mi más is lenne, mint a vasárnapi választás.","id":"20180405_Orban_A_sorosistak__kommunistak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ee5b795-3941-4632-90ef-a4d4192e5d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5434b69b-94b2-48bb-8573-6578bb6bc523","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Orban_A_sorosistak__kommunistak","timestamp":"2018. április. 05. 20:40","title":"Orbán: A sorosisták = kommunisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921d76ee-b3e6-4ce3-a367-15a318d78dd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhai szovjet vezető felső kategóriás ritkaságáért el is kérnek több mint 130 millió forintot.","shortLead":"A néhai szovjet vezető felső kategóriás ritkaságáért el is kérnek több mint 130 millió forintot.","id":"20180404_brezsnyev_csajka_elado","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=921d76ee-b3e6-4ce3-a367-15a318d78dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3c7a23-2996-4233-ad9b-4a6809c7fcb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_brezsnyev_csajka_elado","timestamp":"2018. április. 04. 17:53","title":"Eladó Brezsnyev elvtárs elnöki Csajkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]