[{"available":true,"c_guid":"bbaf3418-3e5e-457d-8a4f-e8d62d0f4db7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Bemutatkozott az új cégvezetés.","shortLead":"Bemutatkozott az új cégvezetés.","id":"20180404_Minden_gyaraban_folytatja_a_termelest_a_Tungsram","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbaf3418-3e5e-457d-8a4f-e8d62d0f4db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4683e9ee-6d3b-4d84-bdcb-ad9cff6db5aa","keywords":null,"link":"/kkv/20180404_Minden_gyaraban_folytatja_a_termelest_a_Tungsram","timestamp":"2018. április. 04. 12:43","title":"Minden gyárában folytatja a termelést a Tungsram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA elkötelezett az Iszlám Állam (IS) Szíriában lévő fegyveresei elleni harc folytatása mellett – jelentette be közleményében a Fehér Ház. A nyilatkozat azt jelenti, hogy az USA már visszakozik, pedig Donald Trump kedden még azt mondta, nagyon gyorsan hazatér a közel-keleti országban lévő mintegy kétezer amerikai katona. ","shortLead":"Az USA elkötelezett az Iszlám Állam (IS) Szíriában lévő fegyveresei elleni harc folytatása mellett – jelentette be...","id":"20180404_Trump_kivonulna_Sziriabol_de_megis_maradnak_az_amerikaiak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2081d319-7661-4144-a010-dd3a6ddfd968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747056ed-7cbe-4d4f-8774-d19159494be4","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Trump_kivonulna_Sziriabol_de_megis_maradnak_az_amerikaiak","timestamp":"2018. április. 04. 18:10","title":"Trump kivonulna Szíriából, de mégis maradnak az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlament mezőgazdasági bizottságának alelnökét, a fideszes politikus nevét le kellett venni a sok botrányt megért „L. Simon birtok” tulajdoni lapjairól – írja a 24.hu.","shortLead":"A parlament mezőgazdasági bizottságának alelnökét, a fideszes politikus nevét le kellett venni a sok botrányt megért...","id":"20180404_Pert_vesztett_L_Simon_Laszlo_sajat_testvere_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=078d898b-ca4c-4618-ab1c-6e1faf653d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94770923-4276-47ff-8623-2aeb6930ddb5","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Pert_vesztett_L_Simon_Laszlo_sajat_testvere_ellen","timestamp":"2018. április. 04. 16:19","title":"Pert vesztett L. Simon László saját testvére ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7bc0f2-a859-4ce5-95b2-fe2c9591cd06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple azt tervezi, lecseréli az Intel chipjeit a Macekben saját készítésű áramköreire.","shortLead":"Az Apple azt tervezi, lecseréli az Intel chipjeit a Macekben saját készítésű áramköreire.","id":"20180404_az_apple_lecserelne_az_intel_processzorokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff7bc0f2-a859-4ce5-95b2-fe2c9591cd06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55ecd58-7960-4c7c-a7d0-dcc0590bc1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_az_apple_lecserelne_az_intel_processzorokat","timestamp":"2018. április. 04. 13:00","title":"Nagy csapás lesz az Intel számára, ha ezt meglépi az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e","c_author":"","category":"kultura","description":"Verne Troyer évek óta depressziós és alkoholista.","shortLead":"Verne Troyer évek óta depressziós és alkoholista.","id":"20180404_Korhazba_kerult_az_Austin_Powers_szinesze","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bec5ec6-adff-4968-a337-e5b78b2bccb6","keywords":null,"link":"/kultura/20180404_Korhazba_kerult_az_Austin_Powers_szinesze","timestamp":"2018. április. 04. 12:51","title":"Kórházba került az Austin Powers színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illetékes hivatal szerint több beteg állatot is kilőttek az elmúlt napokban, szopornyicában szenvedtek. ","shortLead":"Az illetékes hivatal szerint több beteg állatot is kilőttek az elmúlt napokban, szopornyicában szenvedtek. ","id":"20180405_kattant_mosomedvek_remisztgetik_az_embereket_ohioban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aee0d94-30bb-4f19-930e-0ee0da81d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6043a6-6865-4caf-8c67-3815dd950161","keywords":null,"link":"/elet/20180405_kattant_mosomedvek_remisztgetik_az_embereket_ohioban","timestamp":"2018. április. 05. 21:30","title":"Kattant mosómedvék rémisztgetik az embereket Ohióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44f39f9-7aba-4d34-a767-3742decd3565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Corvinus Egyetem közgazdászprofesszora szerint a kisember sem gondolhatja azt, hogy amikor a miniszterelnök nyilvánosan fenyeget sokakat, nemzetközi cégeket üldöznek el az országból, akkor ő biztonságban van.","shortLead":"A Budapesti Corvinus Egyetem közgazdászprofesszora szerint a kisember sem gondolhatja azt, hogy amikor a miniszterelnök...","id":"20180405_bod_peter_akos_jo_masfel_eve_nem_folyik_kormanyzas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b44f39f9-7aba-4d34-a767-3742decd3565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca9e3a3-a352-47e2-923c-6541b550bba9","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_bod_peter_akos_jo_masfel_eve_nem_folyik_kormanyzas","timestamp":"2018. április. 05. 07:04","title":"Bod Péter Ákos: Jó másfél éve nem folyik kormányzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookról nem túl etikus módon beszerezhető személyes adatok ügyében kiadott két hazai szám rávilágít a közösségi oldal erejére: a Facebook pillanatok alatt képes sokat csinálni a kevésből.","shortLead":"A Facebookról nem túl etikus módon beszerezhető személyes adatok ügyében kiadott két hazai szám rávilágít a közösségi...","id":"20180405_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_erintett_magyar_felhasznalok_szama","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8e93013-7d59-4cf4-aa88-5a96df960bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2f99d8-36ad-477c-861a-6a61024d59cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_erintett_magyar_felhasznalok_szama","timestamp":"2018. április. 05. 10:03","title":"Megjött a szám: 32 067 magyar felhasználót érint a nagy Facebook-botrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]