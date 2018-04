Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu szerint egy volt helyettes államtitkárnak hozták létre a posztot. ","shortLead":"A 24.hu szerint egy volt helyettes államtitkárnak hozták létre a posztot. ","id":"20180405_Uj_zsiros_allas_var_betoltesre_a_Magyar_Kozutnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d03cd88-de1d-4801-8e36-c6328f5dccbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63f27f6-c464-417c-899b-ce133c27cf62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180405_Uj_zsiros_allas_var_betoltesre_a_Magyar_Kozutnal","timestamp":"2018. április. 05. 14:16","title":"Új, zsíros állás vár betöltésre a Magyar Közútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921d76ee-b3e6-4ce3-a367-15a318d78dd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhai szovjet vezető felső kategóriás ritkaságáért el is kérnek több mint 130 millió forintot.","shortLead":"A néhai szovjet vezető felső kategóriás ritkaságáért el is kérnek több mint 130 millió forintot.","id":"20180404_brezsnyev_csajka_elado","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=921d76ee-b3e6-4ce3-a367-15a318d78dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3c7a23-2996-4233-ad9b-4a6809c7fcb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_brezsnyev_csajka_elado","timestamp":"2018. április. 04. 17:53","title":"Eladó Brezsnyev elvtárs elnöki Csajkája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leszavazták Oroszországnak azt a javaslatát a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsának szerdai rendkívüli ülésén, amelynek értelmében új, közös vizsgálatot folytattak volna Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynök és lánya március eleji angliai megmérgezésének ügyében.","shortLead":"Leszavazták Oroszországnak azt a javaslatát a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) végrehajtó tanácsának szerdai...","id":"20180404_Leszavaztak_az_oroszokkal_kozos_vizsgalatot_a_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet_ulesen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681524cb-5afb-4e88-b53d-55e6ead1a94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc46c663-d25b-43ce-a700-496abe9fff39","keywords":null,"link":"/vilag/20180404_Leszavaztak_az_oroszokkal_kozos_vizsgalatot_a_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet_ulesen","timestamp":"2018. április. 04. 21:38","title":"Leszavazták az oroszokkal közös vizsgálatot a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411adfea-d00e-4d87-9463-c32a9cd03ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenkit szavazásra biztat, és nem mellékesen megjegyzi az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója az intézmény dolgozóinak írt levelében, hogy ő Nyitrai Zsoltot és a Fidesz-KDNP szövetségét támogatja.","shortLead":"Mindenkit szavazásra biztat, és nem mellékesen megjegyzi az egri Markhot Ferenc Kórház főigazgatója az intézmény...","id":"20180406_levelben_kampanyol_a_fideszes_jelolt_mellett_az_egri_korhaz_igazgatoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411adfea-d00e-4d87-9463-c32a9cd03ca2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb64d58-8278-42ec-802a-0fe61608d6cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_levelben_kampanyol_a_fideszes_jelolt_mellett_az_egri_korhaz_igazgatoja","timestamp":"2018. április. 06. 13:21","title":"Levélben kampányol a fideszes jelölt mellett az egri kórház igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazajönni nem tud, hogy gyakorolja a jogait, Fokvárosból Pretoriába buszozik, hogy voksolhasson.","shortLead":"Hazajönni nem tud, hogy gyakorolja a jogait, Fokvárosból Pretoriába buszozik, hogy voksolhasson.","id":"20180404_3000_kilometert_utazik_egy_magyar_no_hogy_szavazhasson_vasarnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292c5f25-e87e-490e-b821-6643dc14a15d","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_3000_kilometert_utazik_egy_magyar_no_hogy_szavazhasson_vasarnap","timestamp":"2018. április. 04. 18:16","title":"3000 kilométert utazik egy magyar nő, hogy szavazhasson vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korrupciós ügy miatt, amelyben a Tiborcz-testvérpár is érintett a szoftvercéget milliárdos büntetéssel sújthatják.","shortLead":"A korrupciós ügy miatt, amelyben a Tiborcz-testvérpár is érintett a szoftvercéget milliárdos büntetéssel sújthatják.","id":"20180406_Nepszava_A_teljes_allamigazgatas_erintett_lehet_a_Microsoftbotranyban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efdc9a0f-96ed-47fa-8607-840f54957465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0429e7a-a9bb-4df6-97e4-af2a5d9e251d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180406_Nepszava_A_teljes_allamigazgatas_erintett_lehet_a_Microsoftbotranyban","timestamp":"2018. április. 06. 12:04","title":"Népszava: A teljes államigazgatás érintett lehet a Microsoft-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b771096d-151a-469e-80ca-3f424acaa7d7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Bonyolult helyzeteket okozhat a nyugdíjelbírálás időszaka, vagyis az az idő, amikor a nyugdíjazási igényt már benyújtották, de a határozat még nem érkezett meg. Ennek a részleteit mutatta most be az Adózóna.","shortLead":"Bonyolult helyzeteket okozhat a nyugdíjelbírálás időszaka, vagyis az az idő, amikor a nyugdíjazási igényt már...","id":"20180405_Azt_hitte_hogy_egyertelmu_mikor_mehet_nyugdijba_Vigyazzon_a_reszletekre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b771096d-151a-469e-80ca-3f424acaa7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7536c1-a4b0-44a1-b0a1-8960d85a50e3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180405_Azt_hitte_hogy_egyertelmu_mikor_mehet_nyugdijba_Vigyazzon_a_reszletekre","timestamp":"2018. április. 05. 12:41","title":"Azt hitte, hogy egyértelmű, mikor mehet nyugdíjba? Vigyázzon a részletekre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e3b8b0-8dd9-4a30-92c5-51c3ebeb2403","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy friss kutatás eredményei szerint tényleg megelőzhető lesz a diabétesz kialakulása, ha egészen fiatal korban sikerül leállítani a túlsúlyosság növekedését.","shortLead":"Egy friss kutatás eredményei szerint tényleg megelőzhető lesz a diabétesz kialakulása, ha egészen fiatal korban sikerül...","id":"20180405_cukorbetegseg_kisebb_a_kockazat_ha_a_tulsulyos_gyerekek_13_eves_korukig_lefogynak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28e3b8b0-8dd9-4a30-92c5-51c3ebeb2403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc78ad32-66cc-40f2-9085-c8828c0f75b9","keywords":null,"link":"/elet/20180405_cukorbetegseg_kisebb_a_kockazat_ha_a_tulsulyos_gyerekek_13_eves_korukig_lefogynak","timestamp":"2018. április. 05. 17:46","title":"Cukorbetegség: kisebb a kockázat, ha a túlsúlyos gyerekek 13 éves korukig lefogynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]