[{"available":true,"c_guid":"e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bírósági döntés szerint több mint 23 millió forintot kell fizetnie a fideszes városvezetés biztatására a Ledina Kerámiához átigazolt 117 volt Zsolnay-dolgozónak. Az önkormányzat azt ígérte, kifizeti helyettük az összeget, de holnap lejár a határidő, és a pénz még sehol.","shortLead":"A bírósági döntés szerint több mint 23 millió forintot kell fizetnie a fideszes városvezetés biztatására a Ledina...","id":"20180405_Azt_mondtak_ez_a_kormany_erdeke__kiszurtak_a_volt_zsolnays_dolgozokkal_tobb_mint_23_milliot_kell_fizetniuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5f2a722-8203-4f0c-8e40-7d5c4cd518b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f18223-a39e-48b8-b414-1e7891f6373c","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Azt_mondtak_ez_a_kormany_erdeke__kiszurtak_a_volt_zsolnays_dolgozokkal_tobb_mint_23_milliot_kell_fizetniuk","timestamp":"2018. április. 05. 10:15","title":"„Azt mondták, ez a kormány érdeke” – kiszúrtak a volt zsolnays dolgozókkal, több mint 23 milliót kell fizetniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága csütörtökön felszólította Magyarországot, hogy lépjen fel a politikusi gyűlöletbeszéd ellen, melynek célkeresztjében a kisebbségek, a többi között a romák és a muszlimok állnak.","shortLead":"Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága csütörtökön felszólította Magyarországot, hogy lépjen fel a politikusi gyűlöletbeszéd...","id":"20180405_Felszolitast_kapott_Magyarorszag_az_ENSZtol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410a39bc-6788-4d07-bf78-6bc0e1ca10a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_Felszolitast_kapott_Magyarorszag_az_ENSZtol","timestamp":"2018. április. 05. 14:47","title":"Felszólítást kapott Magyarország az ENSZ-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","shortLead":"Valószínűleg a belvíz hozhatta felszínre a lépfene spóráit.","id":"20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6c015a-533c-41dd-90ab-91dfd0a83a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aec8d5-822a-4a05-8d34-272b023f3dd3","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_lepfenetol_pusztult_el_sok_birka_szentesen","timestamp":"2018. április. 05. 05:46","title":"Lépfenétől pusztult el sok birka Szentesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99323591-fbdb-41c4-a443-155ca60e38bb","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Londonban és Firenzében élő zongoraművész a megértésben, a toleranciában, a közgondolkodás megváltozásában látja a kivezető utat a megosztottságból. Addig nem is jön haza, amíg nem történik olyan változás, amely ezt lehetővé teszi.","shortLead":"A Londonban és Firenzében élő zongoraművész a megértésben, a toleranciában, a közgondolkodás megváltozásában látja...","id":"20180405_Schiff_Andras_A_valasztasokon_mindenki_azt_kapja_amit_megerdemel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99323591-fbdb-41c4-a443-155ca60e38bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f32b113-99a0-45d0-9951-e4abd8bc08c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180405_Schiff_Andras_A_valasztasokon_mindenki_azt_kapja_amit_megerdemel","timestamp":"2018. április. 05. 15:30","title":"Schiff András: A választásokon mindenki azt kapja, amit megérdemel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b771096d-151a-469e-80ca-3f424acaa7d7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Bonyolult helyzeteket okozhat a nyugdíjelbírálás időszaka, vagyis az az idő, amikor a nyugdíjazási igényt már benyújtották, de a határozat még nem érkezett meg. Ennek a részleteit mutatta most be az Adózóna.","shortLead":"Bonyolult helyzeteket okozhat a nyugdíjelbírálás időszaka, vagyis az az idő, amikor a nyugdíjazási igényt már...","id":"20180405_Azt_hitte_hogy_egyertelmu_mikor_mehet_nyugdijba_Vigyazzon_a_reszletekre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b771096d-151a-469e-80ca-3f424acaa7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7536c1-a4b0-44a1-b0a1-8960d85a50e3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180405_Azt_hitte_hogy_egyertelmu_mikor_mehet_nyugdijba_Vigyazzon_a_reszletekre","timestamp":"2018. április. 05. 12:41","title":"Azt hitte, hogy egyértelmű, mikor mehet nyugdíjba? Vigyázzon a részletekre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a kereskedelmi háború a világ két legnagyobb gazdasági hatalma között.","shortLead":"Folytatódik a kereskedelmi háború a világ két legnagyobb gazdasági hatalma között.","id":"20180404_Peking_visszavag_Trumpnak_vamot_vetnek_ki_a_Boeingra_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383249c9-76a8-4b6d-a537-c0776fd4ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31dd1bb-2238-4c50-b03d-d464df41f368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Peking_visszavag_Trumpnak_vamot_vetnek_ki_a_Boeingra_is","timestamp":"2018. április. 04. 12:25","title":"Peking visszavág Trumpnak: vámot vetnek ki a Boeingokra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mérték Médiaelemző Műhely az RTL Magyarország felkérésére a kampányidőszak kezdetétől elemzi az RTL Híradó adásait, emellett – összehasonlításképpen – két másik országos csatorna: a Tv2 és a közszolgálati Duna Tv esti hírműsorait.","shortLead":"A Mérték Médiaelemző Műhely az RTL Magyarország felkérésére a kampányidőszak kezdetétől elemzi az RTL Híradó adásait...","id":"20180404_Hanyszor_talalkozunk_az_ellenzeki_oldallal_a_TV2_es_a_Duna_TV_hiradoiban_Itt_az_eredmeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b437f24c-1389-4f10-b59d-83cf3cc14b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a33e20-6322-43ca-a6b7-39279022f5cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Hanyszor_talalkozunk_az_ellenzeki_oldallal_a_TV2_es_a_Duna_TV_hiradoiban_Itt_az_eredmeny","timestamp":"2018. április. 04. 18:08","title":"Hányszor találkozunk az ellenzéki oldallal a Tv2 és a Duna Tv híradóiban? Itt az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671b860c-fd3e-462e-9c8b-8efc9200b781","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok bosszúságot okoztak már olyan Chrome-bővítmények, amelyek kriptopénzt bányásztak, felemésztve ezzel a számítógép erőforrásait. Ennek azonban véget vet a Google.","shortLead":"Sok bosszúságot okoztak már olyan Chrome-bővítmények, amelyek kriptopénzt bányásztak, felemésztve ezzel a számítógép...","id":"20180405_kriptopenzt_banyaszo_chrome_bovitmenyek_letiltasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=671b860c-fd3e-462e-9c8b-8efc9200b781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d766685-0b10-4156-88da-24f86370591e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_kriptopenzt_banyaszo_chrome_bovitmenyek_letiltasa","timestamp":"2018. április. 05. 13:00","title":"Ne féljen, többet nem fog Chrome-bővítmény kriptopénzt bányászni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]