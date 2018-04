Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45e977ef-08f7-4002-9780-b19b2b8f58ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 éves börtönbüntetésre ítélték Dél-Koreában a korrupción ért volt dél-koreai elnököt, Pak Gun Hjet.","shortLead":"24 éves börtönbüntetésre ítélték Dél-Koreában a korrupción ért volt dél-koreai elnököt, Pak Gun Hjet.","id":"20180406_Hosszu_bortont_kapott_a_volt_delkoreai_elnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e977ef-08f7-4002-9780-b19b2b8f58ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5300a9-84a4-4613-bf15-ca9c5a004c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180406_Hosszu_bortont_kapott_a_volt_delkoreai_elnok","timestamp":"2018. április. 06. 09:56","title":"Hosszú börtönt kapott a volt dél-koreai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aae587-1dcd-4bf7-97c5-500454fd51e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben is bőségesen el voltunk látva a Facebookon hihetőnek tűnő álhírekkel és hihetetlen, de igaz információkkal. Mutatunk egy rövid kvízt, mellyel kiderítheti, minek dőlt be és minek nem.","shortLead":"Az elmúlt hetekben is bőségesen el voltunk látva a Facebookon hihetőnek tűnő álhírekkel és hihetetlen, de igaz...","id":"20180405_nasa_litium_hoaxkviz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29aae587-1dcd-4bf7-97c5-500454fd51e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225730ac-4b4f-40f2-9406-503a897198c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180405_nasa_litium_hoaxkviz","timestamp":"2018. április. 05. 07:02","title":"Az terjed a Facebookon, hogy a NASA elismerte, hogy lítiummal mérgezi a Föld lakosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb szereplő.","shortLead":"A következő években egyre több kockázati tőkét fektethetnek be Magyarországon is, igaz, az állam a legfontosabb...","id":"20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f36b20-7b99-4855-a759-08764862fecc","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Evtizedes_csucson_a_kockazati_toke_de_mire_szamithat_aki_Magyarorszagon_szeretne_befektetni","timestamp":"2018. április. 05. 15:27","title":"Évtizedes csúcson a kockázati tőke, de mire számíthat, aki Magyarországon szeretne befektetni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az álhíreket Magyarországon jóval régebb óta használják, mint máshol, Habony pedig 2002 óta használja hatékonyan a közösségi médiát és épít Fidesz-közeli médiahálózatot. Habony persze nem nyilatkozott a lapnak. ","shortLead":"Az álhíreket Magyarországon jóval régebb óta használják, mint máshol, Habony pedig 2002 óta használja hatékonyan...","id":"20180405_A_magyar_Steve_Bannonkent_ir_Habonyrol_a_BuzzFeed","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74c0283-523a-49dd-b4d6-838f3a31e3bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_A_magyar_Steve_Bannonkent_ir_Habonyrol_a_BuzzFeed","timestamp":"2018. április. 05. 09:18","title":"A \"magyar Steve Bannonként\" ír Habonyról a BuzzFeed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Minszk helyett Bresztben lesz a meccs. ","shortLead":"Minszk helyett Bresztben lesz a meccs. ","id":"20180405_Kiderult_hova_utazik_a_magyar_valogatott_a_feheroroszok_elleni_meccsre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f5a3b53-1f8c-478f-860c-cafe91aa0f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477be498-d416-4dba-83fa-9437c7343e04","keywords":null,"link":"/sport/20180405_Kiderult_hova_utazik_a_magyar_valogatott_a_feheroroszok_elleni_meccsre","timestamp":"2018. április. 05. 13:55","title":"Kiderült, hova utazik a magyar válogatott a fehéroroszok elleni meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt Matteo Salvini jelentette be csütörtökön. ","shortLead":"Ezt Matteo Salvini jelentette be csütörtökön. ","id":"20180405_Az_Ot_Csillag_Mozgalmat_is_beveszik_az_olasz_kormanykoalicioba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1079c2b-6e58-4c50-bc6c-65e2d4c3becd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0716c9b7-8ccd-4a08-a8ba-e83e215a31de","keywords":null,"link":"/vilag/20180405_Az_Ot_Csillag_Mozgalmat_is_beveszik_az_olasz_kormanykoalicioba","timestamp":"2018. április. 05. 14:01","title":"Az Öt Csillag Mozgalmat is beveszik az olasz kormánykoalícióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5979843-7a11-47a0-ab7e-131fa703df5f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Bükkszentlászló közelében.","shortLead":"Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Bükkszentlászló közelében.","id":"20180406_motoros_baleset_bukkszentlaszlo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5979843-7a11-47a0-ab7e-131fa703df5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f408833-61d4-45b5-88d8-8eb5cc766136","keywords":null,"link":"/cegauto/20180406_motoros_baleset_bukkszentlaszlo","timestamp":"2018. április. 06. 15:31","title":"Nem mindennapos baleset – motorozás közben aludt el egy férfi Bükkszentlászlónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazajönni nem tud, hogy gyakorolja a jogait, Fokvárosból Pretoriába buszozik, hogy voksolhasson.","shortLead":"Hazajönni nem tud, hogy gyakorolja a jogait, Fokvárosból Pretoriába buszozik, hogy voksolhasson.","id":"20180404_3000_kilometert_utazik_egy_magyar_no_hogy_szavazhasson_vasarnap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bc6ea4d-c045-40cf-ba30-1c96135dc658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292c5f25-e87e-490e-b821-6643dc14a15d","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_3000_kilometert_utazik_egy_magyar_no_hogy_szavazhasson_vasarnap","timestamp":"2018. április. 04. 18:16","title":"3000 kilométert utazik egy magyar nő, hogy szavazhasson vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]